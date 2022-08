Ecco la guida completa di SOStariffe.it per risolvere tutti i problemi Internet oggi Wind più comuni per la telefonia mobile e la rete fissa

Offerte in evidenza PosteCasa Ultraveloce 26,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Avete problemi Internet oggi Wind? L’operatore è tra i più affidabili per quanto riguarda velocità di connessione su mobile e fisso (certificata da nPerf per prestazioni in download), stabilità del segnale, reattività della rete e copertura ma può sempre capitare di non riuscire a navigare per i motivi più disparati. Di seguito avete una guida semplice e dettagliata su come risolvere qualsiasi problema relativo alla connessione Internet per i clienti di WindTre.

Problemi Internet oggi Wind: cause e soluzioni per il mobile

Cause per cui non è possibile navigare su mobile Soluzioni Connessione bloccata per credito insufficiente Verificare il credito residuo dall’app WindTre o dall’Area Personale sul sito

Se il credito è insufficiente acquistare una ricarica online o in negozio

Attivare la modalità Easy Pay o di Autoricarica per liberarsi delle ricariche manuali Connessione dati non attiva iOS Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Dati cellulare Android Selezionare la voce Rete e Internet

Cliccare su Rete mobile

Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione

Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati Configurare l’APN iOS Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Selezionare la voce Rete dati cellulare

Nel campo APN inserire internet.it

Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password”

Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia Android Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Altre Impostazioni

Selezionare la voce Reti mobili

Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi)

Nel campo “nome” si può inserire un testo a piacere

Nel campo APN inserire internet.it e lasciare vuoti gli altri campi

Per salvare la modifica toccare l’icona Opzioni (tre puntini verticali) e selezionare il profilo per renderlo definitivo Assenza di copertura Provare a spostarsi all’aperto in un luogo libero da ostacoli fisici di origine naturale (montagna, colline, etc.) o artificiale (palazzi, antenne, etc.)

Provare ad attivare la Modalità aereo dello smartphone, attendere qualche secondo e disattivarla nuovamente. In questo modo si forza la ricerca automatica della rete

Se non riuscite a navigare con il vostro smartphone è possibile che il credito associato alla sua offerta di telefonia mobile non sia sufficiente a coprire il costo del servizio o semplicemente avete esaurito i Gigabyte inclusi. Nel primo caso è sufficiente acquistare una ricarica online sul sito dell’operatore o app WindTre o in uno dei tanti rivenditori autorizzati dall’operatore. Attivando il servizio Easy Pay si risolve il problema alla radice grazie all’addebito automatico su conto corrente e carta di credito. In questo modo si ottiene anche il doppio dei Gigabyte inclusi rispetto al pagamento su credito residuo. Con l’autoricarica si può scegliere di ottenere una ricarica dopo una determinata soglia di tempo o nel momento in cui ci sono meno di 3 euro sulla SIM per un massimo di due volte al mese.

Se invece avete esaurito i Gigabyte o aspettate il prossimo rinnovo del piano o continuare a navigare al costo di 90 cent per 1 GB. Il servizio viene addebitato solo in caso di effettivo utilizzo.

I problemi Internet oggi Wind possono derivare anche dal fatto che la connessione dati sullo smartphone è disattivata o l’APN, ovvero il sistema utilizzato dal dispositivo per la navigazione, non è stato correttamente configurato. Solitamente le impostazioni vengono attivate di default nel momento in cui si inserisce la SIM nel cellulare ma si possono comunque inserire manualmente in ogni momento. L’APN inoltre si configura in automatico quando si effettua l’aggiornamento del sistema operativo.

Se non c’è copertura non è possibile navigare. WindTre raggiunge il 99,7% della popolazione italiana in 4G e del 95,7% in 5G ma può capitare che qualche ostacolo o interferenza possano attenuare il segnale.

La prima cosa da fare quando si hanno problemi Internet oggi Wind è quello di controllare che i cavi siano correttamente collegati o che sia impossibile navigare solo su quello specifico dispositivo. Non bisogna poi escludere che il proprio PC sia stato infettato da un qualche virus che ne ha modificato i DNS, ovvero la tecnologia utilizzata dalla macchina per tradurre gli indirizzi Internet sotto forma di lettere in un codice numerico a lei comprensibile.

Altre volte invece si riesce a navigare in una stanza delle casa ma non nelle altre. Ciò avviene soprattutto in abitazioni molto estese o suddivise su più piani. In questo caso è possibile che la causa del problema sia nel fatto che il modem non è stato correttamente posizionato. Il router fornito in comodato d’uso da WindTre con la doppia rete wireless a 2,4 e 5 GHz garantisce una migliore copertura e un minor rischio di interferenze con le reti dei vicini oltre a includere assicurazione KASKO e assistenza tecnica dedicata in caso di guasti e malfunzionamenti. Se l’assenza di segnale persiste potete acquistare un Wi-Fi Extender per potenziarlo. Il dispositivo è incluso nell’offerta fibra ottica chiamata Super Fibra Top Wi-Fi dal prezzo di 28,99 euro al mese ma potete sempre acquistare il modello Zyxel WIFI Extender Wifi 6 sul sito dell’operatore al costo di 69,99 euro con spedizione gratuita.

Annunci Google

Confronta le offerte di WindTre »

Se preferite un dispositivo alternativo, ecco le caratteristiche tecniche consigliate da WindTre;

dual band AC1750 (450 Mbps sui 2,4 GHz con 3 antenne + 1300 Mbps sui 5GHz con 3 antenne)

dual band AC2100 (300 Mbps sui 2,4 GHz con 2 antenne + 1733 Mbps sui 5GHz con 4 antenne)

In ogni caso se proprio non si riesce a navigare in Wi-Fi potreste risolvere il problema semplicemente collegando il computer al modem tramite un cavo Ethernet, possibilmente di categoria CAT 5e.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Problemi Internet oggi Wind: down della rete

In rarissimi casi potrebbe essere impossibile navigare semplicemente perché la rete di WindTre ha subito un down. In questi casi la causa del problema è da ricercare in un danno grave all’infrastruttura talmente importante da impedire l’erogazione dei servizi voce e Internet. Solitamente comunque l’assenza di segnale è limitata a un’area ristretta, come un quartiere o al più una singola città, e la durata del disservizio non supera che qualche ora. In caso di down l’utente non può fare nulla se non segnalare il problema a WindTre e attendere che i suoi tecnici trovino una soluzione nel più breve tempo possibile.

Come fare a sapere se il down della rete si è concluso? Il consiglio è quello di tenere sempre sott’occhio i canali social di WindTre. L’operatore infatti su Facebook, Twitter e in minore misura su Instagram pubblica aggiornamenti più o meno regolari sullo stato di risoluzione del disservizio. Potete anche consultare siti come downdetector.it. Qui potete trovare tutte le segnalazioni di problemi di navigazione sulla rete di WindTre con orari, località e dettagli sulla natura del disservizio. Inoltre è possibile confrontare la propria esperienza con quelle degli altri utenti.

Problemi Internet oggi Wind: come chiedere assistenza

Quando si hanno problemi Internet oggi Wind e nonostante tutti i tentativi non si riesce comunque a navigare si può sempre contattare il servizio clienti dell’operatore chiamando il 159. Il servizio è gratuito e con molte offerte è disponibile anche 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Nelle prima fase si potrà esporre il proprio problema a WILL, l’assistente digitale di WindTre dotato di intelligenza artificiale. In ogni momento si può comunque chiedergli di poter parlare con un operatore umano.

Sul sito e l’app WindTre è poi presente una sezione Supporto con guide e FAQ in cui trovare le soluzioni a qualsiasi problema l’utente potrebbe incorrere sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. La sezione è suddivisa per argomenti in modo da poter trovare più facilmente la risposta alle proprie domande. In alternativa si può richiedere di essere ricontattati da un operatore attraverso i canali social dell’operatore, ed in particolare su Twitter e Facebook.

Problemi Internet oggi Wind: cause e soluzioni per il fisso

Cause per cui non è possibile navigare su fisso Soluzioni Collegamento scorretto dei cavi o problemi con il dispositivo Verificare il corretto collegamento dei cavi tra PC e modem o se non sono danneggiati

Provare a connettersi in Wi-Fi con un altro dispositivo. Se funziona, aggiornare il sistema operativo del primo terminale e la scheda di rete del PC. Inoltre, disattivare eventuali programmi di protezione PC infettato da un virus che modifica i DNS Windows Cliccare su Start

Impostazioni

Rete Internet

Modifica opzioni scheda

Tasto destro del mouse per entrare in Proprietà

Selezionare “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)” ed entrare in Proprietà

Cliccare su Ottieni indirizzo server DNS automaticamente e confermare con Ok Mac Cliccare sull’icona a forma di ruota di ingranaggio nel menu Dock

Accedere a Preferenze di sistema

Selezionare la connessione utilizzata nell’elenco di sinistra

Cliccare su Avanzate e selezionare la scheda DNS

Selezionare i DNS già in uso nell’elenco Server DNS e poi su (-) per rimuoverli Si consiglia di lasciare la configurazione automatica ma si possono sempre inserire i parametri manualmente: DNS primario: 151.5.216.15

DNS secondario: 151.5.216.150 Non corretto posizionamento del modem o errore nella configurazione

Collegarsi alla rete Wi-Fi 5 GHz. Se si visualizza una sola rete è possibile duplicarla seguendo le istruzioni fornite con il modem

Porre il modem su un ripiano a un’altezza di circa un metro da terra

Non chiudere i modem o coprirlo con mobili, TV, oggetti di metallo ed acquari

Tenere il modem lontano da fonti di calore o freddo eccessivo

Tenere il modem lontano da muri spessi o finestre che possono attenuare il segnale

« notizia precedente Il conto corrente più conveniente di Agosto 2022