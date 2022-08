Le 6 migliori carte di credito virtuali da attivare a Agosto 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Verde American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Anche in pieno periodo di vacanze le carte di credito virtuali rimangono le preferite dagli italiani. Per i consumatori rappresentano un modello di denaro elettronico. Uno strumento di pagamento sicuro e comodo da utilizzare quando si vuole e dove si vuole. Con le loro App a disposizione su smartphone e smartwatch, permettono di effettuare gli acquisti in città, in viaggio e nelle mete di villeggiatura.

Ma per chi volesse attivare una carta di credito virtuale ad Agosto 2022, quali sono le migliori offerte del momento? Con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, nelle due versione per Android e iOS), è possibile trovare le soluzioni più vantaggiose.

Migliori carte di credito virtuali di Agosto 2022 abbinate a un conto corrente online

CONTO CORRENTE CARTA DEI CREDITO Widiba Start di Banca Widiba Widiba Carta Classic: carta in versione virtuale e fisica

20 euro di canone annuo

1.500 euro di fido mensile Widiba Carta Gold: carta in versione virtuale e fisica

50 euro di canone annuo

3.000 euro di fido mensile ControCorrente di IBL Banca Carta Classic: carta in versione virtuale e fisica

29,90 euro di canone annuo

fido mensile in base alle esigenze del cliente Carta Prestige: carta in versione virtuale e fisica

69,90 euro di canone annuo

fido mensile in base alle esigenze del cliente SelfyConto Banca Mediolanum carta in versione virtuale e fisica

12 euro di canone annuo

1.500 euro di fido mensile

Una carta di credito che sia fisica o virtuale deve sempre avere un conto corrente d’appoggio. Nella scelta di quest’ultimo, i conti online sono ormai diventati i preferiti dai risparmiatori poiché sono a zero spese per sempre o di solito il primo anno. Inoltre, non applicano commissioni sulle principali operazioni. Vediamo di seguito quali siano le carte di credito virtuali più convenienti abbinate a un conto 100% digitale.

Carte di Banca Widiba

Banca Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi, propone ai suoi clienti due carte di credito virtuali (circuito Visa/MasterCard), disponibili anche in versione fisica:

Widiba Carta Classic: 1.500 euro di fido mensile al costo di 20 euro di canone annuo;

1.500 euro di fido mensile al costo di 20 euro di canone annuo; Widiba Carta Gold: 3.000 eurodi fido mensile al costo di 50 euro di canone annuo.

Le due carte, che hanno esito immediato, si appoggiano a Widiba Start, un conto corrente online che, se aperto tramite Internet con SPID o webcam entro il 31 Agosto, offre un canone gratuito per sempre agli under 30 ed è a zero spese per chi a più di 30 anni il primo anno, ma con la possibilità dal secondo anno di azzerarne i costi a tempo indeterminato grazie a una serie di promozioni.

Questo conto online include gratuitamente anche:

carta debito;

bonifico ordinario online;

PEC e firma digitale.

Per avere più dettagli dell’offerta di Banca Widiba segui il link qui sotto:

Scopri conto Widiba »

Carte di IBL Banca

Tra le carte di credito virtuali (circuito Mastercard) più vantaggiose di Agosto 2022, ci sono anche le carte Classic e Prestige proposte da IBL Banca. Entrambe dotate di tecnologia contactless, sono collegate a ControCorrente, conto corrente online disponibile in 4 pacchetti:

ControCorrente Semplice : sempre gratuito, carta di credito Classic a 29,90 l’anno, carta di credito Prestige 69.90;

: sempre gratuito, carta di credito Classic a 29,90 l’anno, carta di credito Prestige 69.90; ControCorrente Particolare : gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, carta di credito Classic a 29,90 l’anno, carta di credito Prestige 69,90;

: gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, carta di credito Classic a 29,90 l’anno, carta di credito Prestige 69,90; ControCorrente Originale : gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, carta di credito Classic a 29,90 l’anno, carta di credito Prestige 69,90;

: gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, carta di credito Classic a 29,90 l’anno, carta di credito Prestige 69,90; ControCorrente Straordinario: gratuito i primi 6 mesi e poi 3 euro al mese, carta di credito Classic a 19,90 l’anno, carta di credito Prestige 49,90.

Tra i principali vantaggi comuni alle due carte Classic e Prestige ci sono:

collegamento con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

spese sono addebitate in un’unica soluzione il 15 del mese successivo;

domiciliazione utenze e pagamenti periodici;

tecnologia 3D Secure per proteggere dagli utilizzi illeciti online;

per proteggere dagli utilizzi illeciti online; accesso all’app Nexi Pay per personalizzare importi e notifiche delle spese.

Solo per la versione Prestige ci sono anche questi servizi aggiuntivi:

iscrizione annuale al circuito LoungeKey che dà diritto a usufruire di più di 1.200 sale aeroportuali nel mondo;

iscrizione annuale al circuito LoungeKey che dà diritto a usufruire di più di 1.200 sale aeroportuali nel mondo; Premium Experience per accedere per esempio a eventi e spettacoli, viaggi e altro.

Per avere più dettagli dell’offerta di IBL Banca segui il link qui sotto:

Scopri conto IBL banca »

Carta di Banca Mediolanum

Con i collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay anche Mediolanum CreditCard, la carta di credito proposta da banca Mediolanum, è uno strumento di pagamento in versione virtuale molto conveniente, dato che il suo canone annuo ammonta a 12 euro (1 euro al mese). Questo strumento di pagamento elettronico, disponibile anche in versione fisica, è abbinato al conto SelfyConto. Appartiene al circuito Visa o MasterCard, Mediolanum CreditCard ha un plafond di 1.500 euro al mese ed è personalizzabile: il cliente può sceglierne il colore preferito, inserendo anche una propria foto.

Mediolanum CreditCard ha le seguenti caratteristiche:

rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Come detto, Mediolanum CreditCard è abbinata al conto corrente online SelfyConto che è sempre a canone zero per gli under 30. Per i nuovi clienti over 30, invece, è a zero spese solo per il primo anno di attivazione. Al termine dei 12 mesi, saranno addebitati 3,75 euro al mese. In via promozionale fino al 31 dicembre 2023, però, tale canone potrà essere azzerato nei seguenti casi:

sottoscrivendo un prestito o un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione;

se si è titolari di un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Per avere più dettagli dell’offerta di Banca Mediolanum segui il link qui sotto:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Carte di credito virtuali: il pacchetto di proposte di American Express

NOME DELLA CARTA DI CREDITO DETTAGLI DELLA CARTA DI CREDITO Carta Blu versione virtuale collegata ai principali wallet digitali

limite di spesa di 5.000 euro

11.000 euro di reddito richiesti Carta Verde versione virtuale collegata ai principali wallet digitali

nessun limite di spesa prefissato

11.000 euro di reddito richiesti Carta Oro versione virtuale collegata ai principali wallet digitali

nessun limite di spesa prefissato

25.000 euro di reddito richiesti

American Express offre ai suoi clienti 3 carte di credito in versione virtuale con possibilità di collegamenti ai principali wallet digitali: da Apple Pay a Google Pay. Queste 3 carte sono disponibili anche in una versione fisica che è recapitata direttamente a casa, alcuni giorni dopo la richiesta di attivazione. Come per tutti questi strumenti di pagamento, anche le carte American Express hanno bisogno di un conto corrente d’appoggio in area SEPA.

Attivare una carta di credito di American Express è un’operazione facile e veloce. Sono sufficienti:

essere maggiorenne ;

; essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

essere titolare di un conto corrente bancario o postale con un IBAN e appartenente al circuito SEPA.

Carta Blu di American Express

Carta Blu American Express è una carta virtuale associabile ai wallet digitali in versione Android e iOS. Carta Blu è disponibile anche in versione fisica. Per la sua attivazione, si può scegliere tra la modalità a rate (o revolving) o a saldo dell’addebito delle spese sul conto corrente di appoggio. Altre caratteristiche sono:

quota annuale gratuita per sempre, se la si attiva entro il 15 settembre 2022 e non si sia stato titolare di una Carta American Express negli ultimi 12 mesi;

linea di credito personalizzata fino a 5.000 euro ;

; reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro per richiederla;

annuale lordo di almeno per richiederla; fino a 4 carte supplementari gratis.

Carta Blu American Express dà ai nuovi clienti il seguente bonus di benvenuto: cashback con riaccredito dell’0,5% degli acquisti.

Per avere più dettagli dell’offerta di Carta Blu di American Express segui il link qui sotto:

Scopri Carta Blu American Express »

Carta Verde di American Express

Carta Verde American Express è una carta virtuale associabile ai wallet digitali in versione Android e iOS. Carta Verde è disponibile anche in versione fisica. Si tratta di una carta a saldo con l’addebito delle spese sul conto corrente di appoggio in un’unica soluzione alla metà del mese successivo. Altre caratteristiche sono:

quota annuale gratuita il primo anno se la si attiva entro il 15 Settembre 2022;

il primo anno se la si attiva entro il 15 Settembre 2022; canone annuale di 75 euro dal secondo anno , ma il canone è azzerabile se nell’anno precedente si sono spesi almeno 3.600 euro con la carta;

dal secondo , ma il canone è azzerabile se nell’anno precedente si sono spesi almeno 3.600 euro con la carta; limite di spesa non prefissato: anche se ogni operazione è soggetta a procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori e potrebbe dunque essere negata;

un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro per richiederla.

Per avere più dettagli dell’offerta di Carta Verde di American Express segui il link qui sotto:

Scopri Carta Verde American Express »

Carta Oro di American Express

Carta Oro American Express è una carta virtuale associabile ai wallet digitali in versione Android e iOS. Carta Oro è disponibile anche in versione fisica. Si tratta di una carta a saldo con l’addebito delle spese sul conto corrente di appoggio in un’unica soluzione alla metà del mese successivo. Altre caratteristiche sono:

nessun limite di spesa prefissato, anche se ogni operazione è soggetta a procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori e potrebbe dunque essere negata; quota annuale gratuita il primo anno;



canone annuale di 165 euro dal secondo anno, con possibilità di azzarlarlo se nell’anno precedente si sono spesi almeno 12.000 euro;

un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro per richiederla.

Per avere più dettagli dell’offerta di Carta Oro di American Express segui il link qui sotto:

Scopri Carta Oro American Express »

