Vodafone smartphone incluso: le offerte di Agosto 2022

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super Power 20 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone è tra le migliori scelte possibili quando si tratta di acquistare un cellulare senza spendere troppo. Le offerte Vodafone smartphone incluso permettono quindi di abbinare l’acquisto in un’unica soluzione o a rate di un telefono a uno qualsiasi dei piani di telefonia mobile dell’operatore. L’azienda permette di scegliere tra i prodotti di fascia media o alta di maggiori produttori (Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei, etc.) in diversi tagli di memoria, formati di schermo e colori. A seconda del dispositivo desiderato potrebbe essere richiesto anche il pagamento di un acconto ed è previsto un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi.

Vodafone smartphone incluso: le offerte di agosto

Offerte di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Special Giga minuti illimitati

1000 SMS 100 GB in 5G con Smart Pay (altrimenti 70 GB) 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro con Smart Pay Vodafone Silver illimitati 100 GB in 4G 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro per 24 mesi con Smart Pay

Le offerte Vodafone smartphone incluso sono per tutti i gusti sia per quanto riguarda i telefoni tra cui scegliere sia in termini di servizi mobile inclusi. Solo online sono disponibili due tariffe con obbligo di portabilità del numero, procedura che il gestore esegue gratuitamente in massimo 3 giorni lavorativi. Le due tariffe possono essere attivate da chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali:

Special Giga con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay (altrimenti 70 GB). Attivazione, SIM e spedizione gratuite.

con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay (altrimenti 70 GB). Attivazione, SIM e spedizione gratuite. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per 24 mesi con Smart Pay. Attivazione, SIM e spedizione gratuite.

Scopri le offerte Special »

Smart Pay è il servizio per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Attivandolo non solo si evita di dover acquistare una ricarica manuale ogni mese ma si ottengono altri vantaggi come uno sconto sul prezzo del piano e Vodafone Club incluso. Il programma riservato ai clienti dell’operatore permette di avere ogni mese Giga aggiuntivi, navigazione 5G e altri vantaggi e sconti sui prodotti e servizi dei partner del provider come Booking.com, Q8, Amazon.it, Carrefour.it e YOOX.

Senza portabilità e arrivando a qualsiasi altro operatore si possono invece attivare una delle tante offerte 5G di Vodafone, che permettono di avere anche minuti , SMS e Giga illimitati a partire da 24,99 euro al mese con le tariffe della famiglia Infinito. Quest’ultime scegliendo Smart Pay permettono di avere Vodafone Club+, che rispetto al programma base aggiunge 12 mesi di Infinity+ e sconti sull’acquisto di alcuni modelli selezionati di smartphone nei Vodafone Store.

Chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile ottiene anche uno sconto sull’offerta fibra ottica dell’operatore con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH, modem Wi-Fi 6 e attivazione inclusi a 22,99 euro al mese senza vincoli.

Attiva Internet Unlimited per i già clienti mobile »

Annunci Google

Con le offerte Vodafone smartphone incluso si possono quindi acquistare:

Apple

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 64 GB – a partire da 17,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 128 GB – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 256 GB – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung

Samsung Galaxy S22 5G – a partire da 18,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – a partire da 35,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip4 – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold4 – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G – a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A22 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A53 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A33 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 FE 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Honor

Honor 50 – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Honor x7 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Pro 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Lite 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi

Xiaomi 12 Lite – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 5G – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 Pro 5G – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T – a partire da 15,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi 10 2022 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T Pro – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi 11 Lite 5G NE – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO

OPPO Find X5 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Lite 5G – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Pro 5G – a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

OPPO A54s 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO A94 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 5G – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 Pro 5G – a partire da 20,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

OPPO A16s – a partire da 3,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO A54 5G – a partire da 5,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Lite 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO A77 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Smartwatch

Samsung Galaxy Watch4 (40mm) – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro

Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate più 89,99 euro

Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro

Redmi Watch 2 Lite – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro

Con le offerte Vodafone smartphone incluso il telefono viene consegnato gratuitamente nei giorni lavorativi (dal lunedì’ al venerdì) in tutto il Paese. Vi ricordiamo che se il prodotto ricevuto non è di vostro gradimento potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione del pacco. Il dispositivo in questo caso andrà restituito all’operatore con tutti gli accessori presenti nella confezione, il cui codice IMEI dovrà corrispondere a quello apposto sul telefono. In caso invece di recesso anticipato dall’offerta o cambio di operatore si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento.

« notizia precedente Bollette luce e gas raddoppiate nel 2022: come risparmiare con le offerte di Agosto