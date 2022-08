I migliori conti zero spese a Agosto 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quattro conti correnti online sono in cima alla speciale graduatoria della convenienza. Sono 4 conti 100% digitali a zero spese per sempre o per il primo anno e, comunque, hanno delle promozioni per azzerarne i costi a partire dal secondo anno. Sono quattro conti che fanno risparmiare avendo il canone annuale gratuito, pur offrendo l’operabilità di un conto tradizionale aperto in una filiale.

Questi conti correnti online sono stati individuati grazie al comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS).

Conto corrente online: perché è vantaggioso

VANTAGGIO NUMERO 1 VANTAGGIO NUMERO 2 VANTAGGIO NUMERO 3 Meno spese, più risparmio Accesso online facile e sicuro Flessibilità oraria nessun canone mensile di gestione

zero commissioni e costi su bonifici e prelievo di contanti, carta di debito accesso tramite Internet banking e Mobile banking

servizio clienti disponibile per supporto a distanza

per maggiore sicurezza i conti possono avvalersi dei sistemi di riconoscimento biometrico (come impronta digitale o volto) stop alle code agli sportelli bancari

niente più vincoli di orario legati all’apertura delle filiale

operabilità online 24 su 24 e 7 giorni su 7

Rispetto a un conto tradizionale aperto in una filiale, un conto corrente online è vantaggioso perché è quasi sempre a zero spese. Infatti non prevede la maggior parte dei costi tipici di questo strumento bancario. In particolare, si caratterizza per:

assenza del canone mensile di gestione o la possibilità di azzerarlo;

di gestione o la possibilità di azzerarlo; zero commissioni per le principali operazioni. Per esempio, per i bonifici (a volte anche per quelli istantanei) oppure per i prelievi di contante presso gli sportelli ATM della propria banca o di altre.

Un conto corrente online è la scelta giusta per provare ad abbattere i costi per la gestione dei servizi bancari, senza rinunciare però alle operazioni di un conto corrente tradizionale.

Inoltre, i conti correnti online hanno il beneficio di poter essere gestiti da remoto tramite l’home banking e il mobile banking, quest’ultimo scaricando l’app collegata al conto corrente.

Sebbene apertura e futura gestione avvengano tramite Internet con computer, tablet e smartphone e non si abbia il tradizionale rapporto diretto con la filiale, i conti online comunque garantiscono:

massima sicurezza nelle transazioni;

nelle transazioni; servizio clienti sempre pronto a fornire supporto a distanza e a risolvere i principali problemi.

Conti corrente online: le migliori offerte di Agosto 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA canone annuale gratuito

carta di debito inclusa

bonifici ordinari e istantanei senza commissioni

rimborsi e omaggi con cashback di BBVA e “Passaparola” Conto Widiba Start canone annuale gratuito il primo anno, poi promozioni per azzerarlo dal secondo anno

carta di debito inclusa

PEC e firma digitale gratuite

bonifici ordinari senza commissioni Conto My Genius Green Unicredit canone annuale gratuito

carta di debito inclusa

bonifici ordinari senza commissioni

giroconti gratis ControCorrente Semplice IBL Banca canone annuale gratuito (per le altre versioni canone a zero spese solo per i primi 6 mesi)

carta di debito inclusa

interessi garantiti in base alla giacenza

bonifici ordinari senza commissioni

Grazie al comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, quelle che seguono sono le 4 migliori soluzioni di Agosto 2022, in termini di vantaggi e convenienza, per i risparmiatori che intendono aprire un conto corrente online.

Conto corrente BBVA

Il conto corrente online più vantaggioso di questa estate 2022 è di BBVA. La banca multinazionale spagnola propone un conto 100% digitale a zero spese che si apre con un selfie in poco più di 5 minuti, con canone annuo gratuito e un IBAN italiano. Inoltre BBVA offre:

carta di debito fisica o digitale inclusa;

fisica o digitale inclusa; servizio “ Pay&Plan ”, che assicura la possibilità di rateizzare le proprie spese con il pagamento di una commissione;

”, che assicura la possibilità di rateizzare le proprie spese con il pagamento di una commissione; possibilità di ottenere un anticipo dello stipendio con accredito immediato sul conto pagando una commissione.

prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro;

bonifico istantaneo gratuito fino a un massimo di 1.000 euro.

Con il Gran Cashback 20% BBVA sugli acquisti del primo mese fino a 100 euro, con il Cashback 1% BBVA, acquisti dei primi 12 mesi fino a 30 euro, con la promozione Passaparola (bonus di 100 euro se presenti 5 nuovi clienti), BBVA offre rimborsi e omaggi per un totale di 230 euro in questa estate 2022.

Per saperne di più sull’offerta di banca BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto Banca Widiba

Conveniente nel segmento dei conti correnti online è anche la proposta di Banca Widiba. La banca online del Gruppo MPS offre il conto Widiba Start a zero spese per i primi 12 mesi per i nuovi clienti e carta di debito inclusa, con prelievi gratuiti oltre i 100 euro. Se invece il prelievo è inferiore ai 100 euro si paga una commissione di 1euro da ATM del gruppo MPS e 2 euro da ATM di altre banche.

La proposta di Banca Widiba garantisce:

un conto 100% paperless;

apertura del conto in 5 minuti con riconoscimento via SPID o webcam;

una PEC e la firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

Caratteristiche del conto Widiba Start invece sono:

pagamenti con Google Pay e Apple Pay;

bonifico ordinario online gratuito,

bonifico istantaneo online a 1,50 euro;

possibilità di trading online;

servizio di portabilità WidiExpress con cui trasferire dal vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online.

Dopo 12 mesi, è possibile personalizzare il proprio conto con prodotti e servizi per ridurre i costi del canone (3 euro al mese), fino ad azzerarlo. Ecco come:

3 euro in meno se non hai ancora 30 anni;

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

1 euro in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, Sicav, polizze)

1 euro in meno se hai 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC)

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

Conto My Genius Green UniCredit

Una delle offerte migliori di Agosto 2022 è il conto My Genius Green di UniCredit. È un conto a canone azzerato a tempo indeterminato, che permette bonifici SEPA e giroconti online gratis.

Inoltre, per i nuovi clienti che apriranno questo conto riceveranno la carta di debito internazionale MyOne che ha le seguenti caratteristiche:

appartenenza al circuito Visa/MasterCard;

disponibile in versione fisica e realizzata in materiale ecosostenibile;

disponibile in versione digitale, con collegamento ai principali wallet digitali per effettuare pagamenti online.

Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, tramite:

via Internet;

via telefono;

via app.

Per saperne di più sull’offerta di UniCredit:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

Conto ControCorrente Semplice di IBL Banca

Fra i migliori conti correnti online che ad Agosto 2022 si segnalano per i loro vantaggi c’è “ControCorrente Semplice” di IBL Banca.

È un conto a canone annuo gratuito (a tempo indeterminato per la versione Semplice, per 6 mesi per le altre versioni), con interessi garantiti in base alle giacenze e per aperture entro il 31 ottobre 2022, interessi lordi fino allo 0,50% (tasso promozionale per giacenze medie da 20.000 euro ).

Nell’offerta di IBL Banca è compresa anche una carta di debito, con collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online e il servizio Bancomat Pay.

Oltre alla versione base del conto, a disposizione dei risparmiatori ci sono anche tipologie di conto corrente online che offrono un numero più ampio di servizi e agevolazioni:

ControCorrente Semplice (canone sempre gratuito);

(canone sempre gratuito); ControCorrente Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese); ControCorrente Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese); ControCorrente Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi un costo di 3 euro al mese).

Per saperne di più sull’offerta di IBL Banca:

Scopri conto IBL banca »

