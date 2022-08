Con nuovi rincari della materia prima in agguato, le famiglie italiane sono a caccia di soluzioni luce e gas che offrano il costo unitario dell’energia elettrica e del gas naturale più basso possibile . Su SOStariffe.it una panoramica delle promozioni del Mercato libero più convenienti ad Agosto 2022 per centrare l’obiettivo del risparmio .

Bollette luce e gas raddoppiate nel 2022: come risparmiare con le offerte di Agosto

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.141,92 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Nuovi rialzi dei prezzi dell’energia elettrica e del metano sono all’orizzonte. Per proteggersi dallo spettro di ulteriori stangate in autunno, le famiglie italiane sono sempre più alla ricerca di soluzioni luce e gas che garantiscano l’accesso a condizioni tariffarie vantaggiose, oltre a benefit ed extra sconti per i nuovi clienti.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo stilato una classifica delle offerte luce e gas più convenienti del Mercato libero da attivare ad Agosto 2022. Online e gratuito, il comparatore di SOStariffe.it consente ai titolari di utenze domestiche di confrontare le innumerevoli promozioni messe a disposizione del Mercato libero e individuare, a partire dal proprio profilo di consumo, quella più in linea con le proprie esigenze.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore, che è anche disponibile tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi Android e iOS:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le offerte luce per risparmiare ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO wekiwi Energia alla Fonte 0,26700 €/kWh 83,25 € al mese A2A Energia A2A Easy Luce 0,27131 €/kWh 85,70 € al mese Edison Energia Edison World Luce Plus 0,26180 €/kWh 86,26 € al mese Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,26180 €/kWh 93,72 € al mese

Di seguito proponiamo una panoramica delle promozioni luce che il comparatore di SOStariffe.it ha “incoronato” regine della convenienza per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che registri un utilizzo medio annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3kW). Si tratta, in genere, di una famiglia composta da tre componenti che si affida ai seguenti elettrodomestici: lavatrice, frigorifero, forno e scaldabagno.

Le offerte considerate dal comparatore di SOStariffe.it più vantaggiose per la “famiglia tipo” sono:

Energia alla Fonte wekiwi ;

; A2A Easy Luce ;

; Edison World Luce Plus ;

; Trend Casa Luce.

Esse propongono tutte una tariffa a prezzo indicizzato (garantiscono l’accesso ai prezzi di energia e gas del mercato all’ingrosso) e possono essere sottoscritte in modalità Dual Fuel (con attivazione, cioè, di un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas). Analizziamole nel dettaglio.

Energia alla Fonte wekiwi

Ecco l’offerta della web company wekiwi sotto la lente d’ingrandimento:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0052 kWh di contributo al consumo;

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice SOSW22 ;

10% di sconto sullo shop online wekiwi ( prodotti per l’illuminazione led , demotica e altri accessori elettronici ) ;

energia verde inclusa nel prezzo;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 83 , 25 euro .

Clicca al link qui sotto per saperne di più:

SCOPRI WEKIWI ENERGIA ALLA FONTE »

A2A Easy Luc e

A2A Energia propone la seguente offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

50% di sconto sul contributo fisso annuo, pari a 12 euro ;

buono regalo Unieuro del valore di 50 euro con sottoscrizione online entro il 30 agosto 2022 (codice: SUMMER22).

possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica per coloro che possiedono un veicolo elettrico;

luce 100% green;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 85,70 euro .

Clicca al link qui sotto per saperne di più:

Scopri A2A Easy Luce »

Edison World Luce Plus

La promozione proposta da Edison Energia si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi ;

possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

servizio E DISONRi solve gratuito ;

bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 8 6 ,26 euro .

Clicca al link qui sotto per saperne di più:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Trend Casa Luce

Questa promozione messa a punto da Eni Plenitude (ex Eni Luce e Gas) include:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,0132 €/kWh ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

fino a 24 euro di sconto in bolletta con addebito su conto corrente (1 euro al mese per 2 anni) ;

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili coperta da Garanzia d’Origine;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 93 , 72 euro .

Clicca al link qui sotto per saperne di più:

Scopri Trend Casa Luce »

Annunci Google

Le promozioni gas per abbattere le spese in bolletta ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO wekiwi Gas alla Fonte 0,93353 €/Smc 141,54 € al mese A2A Energia A2A Easy Gas 1,0865 €/Smc 141,60 € al mese Edison Energia Edison World Gas Plus 0,98353 €/Smc 150,81 € al mese Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Gas 0,98353 €/Smc 160,47 € al mese

Di seguito, invece, prendiamo in considerazione le soluzioni gas che salgono sul podio del risparmio, secondo l’elaborazione del comparatore di SOStariffe.it. Questo tool ha scandagliato le innumerevoli offerte gas del Mercato libero e restituito quelle più convenienti per una “famiglia tipo” con consumo annuo di 1.400 Smc di metano con fornitura attiva nel comune di Milano.

Le promozioni che analizzeremo sono:

Gas alla Fonte wekiwi ;

; A2A Easy Gas ;

; Edison World Gas Plus ;

; EcoTua Index Promo Casa Gas.

Gas alla Fonte wekiwi

Di seguito, i dettagli della promozione messa a punto da wekiwi per la fornitura del gas:

prezzo indicizzato in base a ll’ indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) che viene ridotto di 0,05 € /Smc ;

ll’ bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22 ;

SOSW22 10% di sconto sull’e-shop wekiwi;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 1 4 1, 54 euro .

Clicca al link qui sotto per saperne di più:

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

A2A Easy Gas

Di seguito cosa prevede l’offerta di A2A Energia per la fornitura di gas:

prezzo indicizzato in base al PSV ( Punto di Scambio Virtuale ) senza costi extra ;

50% di sconto sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro ;

voucher Unieuro da 50 euro con attivazione online della promozione entro il 30 agosto 2022;

con attivazione online della promozione entro il 30 agosto 2022; possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 141,60 euro .

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Scopri A2A Easy Gas »

Edison World Gas Plus

L’offerta di Edison Energia ha la seguente “carta d’identità”:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,03 € /Smc ;

attivazione gratuita online, con un semplice click;

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria;

della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 150,81 euro.

Clicca al link qui sotto per saperne di più:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

EcoTua Index Casa Promo Gas

Tra i punti di forza della promozione di Iberdrola ci sono:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

gestione online della fornitura con App Iberdrola e bolletta online;

possibilità di attivare il servizio Tuttofare Gas con un sovrapprezzo di 2,95 euro al mese: assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per emergenze all’impianto elettrico e visita annuale senza costi per la chiamata e 3 ore di lavoro di un idraulico/termoidraulico incluse;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 160,47 euro .

Clicca al link qui sotto per saperne di più:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO GAS »