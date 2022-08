Sky WiFi: torna l'offerta con canone scontato per la fibra ottica

Si rinnovano le offerte Sky dedicate alla connessione Internet casa. Da questa settimana, è nuovamente possibile attivare Sky WiFi con canone scontato per 18 mesi e senza alcun vincolo di permanenza successivamente. Da notare, inoltre, che con la promozione combinata Prova Sky Q è possibile attivare un pacchetto completo che unisce la connessione Internet di casa e tutta l'offerta Sky, disponibile in prova senza vincoli per 30 giorni. Ecco i dettagli della promozione:

Sky rinnova la sua offerta dedicata a Sky WiFi, l’abbonamento per la connessione Internet di rete fissa che si è da poco aggiudicato il premio Speedtest Awards 2022 di Oookla come rete fissa più veloce in Italia. La nuova offerta è una riproposizione della promozione proposta fino ad alcune settimane fa e garantisce uno sconto sul canone per i primi 18 mesi e la totale assenza di vincoli.

Sky WiFi torna in offerta a 24,90 euro al mese

connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1 Giga 24,90 euro al mese per 18 mesi

Prova Sky Q: 30 giorni a 9 euro senza vincoli

La nuova promozione è già disponibile online. Sky WiFi è attivabile a 24,90 euro al mese per 18 mesi anziché 29,90 euro al mese. Lo sconto è riservato a tutti i nuovi clienti che scelgono Sky. Da notare, inoltre, che non sono previsti vincoli alla fine del periodo promozionale. L’offerta proposta dall’operatore presenta un costo di attivazione di 29 euro una tantum ed include gratis il modem Sky WiFi Hub.

Attivando Sky WiFi sarà possibile accedere a:

la linea telefonica fissa con chiamate a consumo

con chiamate a consumo una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, inoltre, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload

Da notare, inoltre, che i nuovi clienti possono abbinare a Sky WiFi anche la promozione Prova Sky Q al costo di 9 euro per 30 giorni. Durante questo periodo, il cliente può accedere a tutta l’offerta Sky (comprendente i pacchetti Sky TV, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Cinema, Sky Kids) e anche ad un abbonamento a Netflix (con piano Standard). Al termine del periodo di “prova”, l’utente potrà decidere se attivare o meno un nuovo abbonamento Sky TV.

Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto:

Le alternative all’offerta Sky per la connessione Internet casa

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Illumia Wifi Internet illimitato fino a 1000 Mega 19,99 euro al mese per 12 mesi Super Fibra di WINDTRE Internet illimitato fino a 1000 Mega

Linea telefonica fissa 26,99 euro al mese

22,99 euro al mese per già clienti WINDTRE di rete mobile Fastweb Casa Light Internet illimitato fino a 2500 Mega

Linea telefonica fissa 25,95 euro al mese Internet Unlimited di Vodafone Internet illimitato fino a 2500 Mega

Linea telefonica fissa con chiamate gratis 27,90 euro al mese

22,90 euro al mese per già clienti Vodafone di rete mobile TIM WiFi Power Smart Internet illimitato fino a 1000 Mega

Linea telefonica fissa con chiamate gratis 29,90 euro al mese

La proposta di Sky è sicuramente tra le più interessanti del momento per chi è in cerca di una nuova offerta per la connessione di casa. Non si tratta, però, dell’unica opzione da valutare. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono diverse offerte da valutare. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

Tra le offerte più interessanti troviamo Illumia Wifi. La proposta dell’operatore, noto anche come punto di riferimento del mercato delle offerte luce e gas, garantisce una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH. Il costo dell’offerta è di 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese) con attivazione di 39,90 euro che viene azzerata per i clienti luce e gas di Illumia. Il modem è gratis per un anno e costa successivamente 2,99 euro al mese.

Da valutare anche Super Fibra di WINDTRE. La tariffa dell’operatore include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega. Per tutti i nuovi clienti c’è anche un anno di Amazon Prime gratis. L’offerta prevede un costo di 26,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. Per i già clienti WINDTRE di rete mobile è previsto uno sconto a 22,99 euro al mese con in più Giga illimitati per la propria offerta.

Fastweb propone, invece, Fastweb Casa Light. L’offerta in questione include la linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega. Il costo dell’offerta è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. È possibile aggiungere una SIM Fastweb a partire da 7,95 euro al mese con 150 GB al mese.

Da notare che Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta proposta dall’operatore include la linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata con accesso ad Internet tramite fibra ottica FTTH fino a 2500 Mega oppure tramite FTTC fino a 200 Mega o ADSL. Il costo è di 27,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Per i già clienti Vodafone di rete mobile è previsto un costo scontato di 22,90 euro al mese.

Segnaliamo anche le offerte di TIM che propone TIM Premium Base con Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH a 24,90 euro al mese e TIM WiFi Power Smart con linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH (oppure FTTC o ADSL) al costo di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

