Prelievi contanti estate 2022: con BBVA sono gratis in tutta area Euro

Prelievo gratuito in tutta l’area Euro. Basta che l’importo sia pari o superiore a 100 euro. Banca BBVA offre la soluzione più economica per prelevare contanti da uno sportello ATM (il cosiddetto bancomat). Il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato la banca multinazionale spagnola come la migliore offerta dell’ estate 2022 per questo tipo di servizio.

Dici BBVA, dici convenienza. Non solo perché la banca multinazionale spagnola offre un conto corrente online a zero spese, senza canone annuale di gestione e senza imposta di bollo. E non solo perché include gratuitamente una carta di debito, ma anche perché, oltre a una serie di altri servizi senza commissioni, offre ai suoi clienti la possibilità di prelevare denaro contante dagli sportelli ATM (cioè gli sportelli bancomat) gratis, ossia senza commissioni, in Italia e in tutta l’area Euro da qualsiasi banca.

Quella dell’istituto di credito iberica, che ha la sua sede principale a Bilbao, è un’offerta davvero economica, soprattutto durante l’estate, quando nel periodo delle vacanze ci si sposta lungo la Penisola, oppure si decide di varcare i confini nazionali per un viaggio all’estero. Per beneficiare del vantaggio del prelievo senza costi aggiuntivi, però, è importante ricordare che la somma prelevata dev’essere pari o superiore a 100 euro.

Confrontando le proposte nel segmento dei servizi di prelievo di contanti da ATM del mercato bancario attuale, il comparatore per conti corrente di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS) ha “premiato” l’offerta di BBVA (acronimo di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) come la migliore per l’estate 2022 in quanto è risultata la più conveniente.

Conto BBVA: zero spese e prelievo di contanti gratuito in zona Euro

Il tool online e gratuito di SOStariffe.it è una sorta di periscopio che monitora il mercato bancario dei conti correnti e delle carte di debito e di credito alla ricerca delle migliori soluzioni da segnalare ai risparmiatori di tutte le età: dai giovani ai pensionati. E in questa estate 2022, i riflettori sono puntati sul conto della banca multinazionale spagnola che si “laurea” come conto corrente top in fatto di convenienza.

Come detto, oltre a prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i Paesi di zona Euro (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna), l’estate omaggia i nuovi clienti di BBVA con rimborsi e regali fino a un totale di 230 euro. Infatti coloro che apriranno a Luglio 2022 questo conto corrente online avranno canone annuale e imposto di bollo gratuiti e nessuna commissione nascosta.

Il conto BBVA ha un IBAN italiano, assistenza in lingua italiana 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e i nuovi correntisti beneficeranno delle seguenti promozioni:

cashback 20% BBVA , con rimborso fino a 100 euro il primo mese direttamente sul proprio conto;

, con rimborso fino a 100 euro il primo mese direttamente sul proprio conto; cashback 1% BBVA, con rimborso fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

“Passaparola”, con un regalo di 20 euro per ogni persona – fino a un massimo di 5 (in totale quindi 100 euro) – che invitato, aprirà un conto in BBVA diventando nuovo cliente della banca.

Le altre caratteristiche del conto BBVA sono:

carta di debito BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione, con collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione, con collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; nessun costo aggiuntivo sugli acquisti in valuta straniera;

ricarica gratuita del conto;

accredito dello stipendio o pensione;

dello stipendio o pensione; domiciliazione bancaria gratuita delle utenze;

bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro senza spese;

bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro senza commissioni;

salvadanaio digitale dedicato alla gestione dei propri risparmi.

Inoltre, ci sono alcuni servizi pay per-use esclusivi per i clienti BBVA:

anticipo dello stipendio a partire da soli 0,25 euro, con il cliente che può decidere quando e quanto farsi anticipare. Oltre al pagamento di un tasso di interesse, il requisito richiesto è l’accredito di almeno una mensilità della retribuzione fissa sul conto corrente per un importo minimo 450 euro;

a partire da soli 0,25 euro, con il cliente che può decidere quando e quanto farsi anticipare. Oltre al pagamento di un tasso di interesse, il requisito richiesto è l’accredito di almeno una mensilità della retribuzione fissa sul conto corrente per un importo minimo 450 euro; Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili , a partire da 0,50 euro, pagando un tasso di interesse. C’è la possibilità di rateizzare gli acquisti fatti negli ultimi 3 mesi. È possibile cancellare la rateizzazione quando si vuole, senza costi né commissioni;

, a partire da 0,50 euro, pagando un tasso di interesse. C’è la possibilità di rateizzare gli acquisti fatti negli ultimi 3 mesi. È possibile cancellare la rateizzazione quando si vuole, senza costi né commissioni; tasse e bollette non domiciliate pagate dall’App al costo di solo 1,50 euro con PagoPa e Cbill. L’operazione è facile, basta inserire i dati della bolletta o della tassa che si sceglie di pagare. E prossimamente sarà disponibile anche il pagamento con il modello F24.

Per una panoramica dell’offerta del conto BBVA segui il link qui sotto:

