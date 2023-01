Per chi è già cliente TIM: le offerte di Gennaio 2023

TIM non dimentica chi è già suo cliente ma anzi gli permette di accedere alle sue migliori offerte senza costi aggiuntivi. Ad esempio non se avete attiva una tariffa 4G e volete passare al Vero 5G non ci sono impedimenti per iniziare a navigare alla massima velocità e godere di contenuti in altissima definizione sul telefono grazie alla bassa latenza della rete dell’operatore. Non dimenticate poi che per chi è già cliente TIM sono a disposizione tutti i vantaggi di TIM Party come uno sconto di 5 euro sulla TIM Sci&Snowboard di TIM myBroker, prezzo ridotto per le macchine e capsule di Nescafè e un abbonamento di un anno a National Geographic a 34,90 euro.

Le migliori offerte di telefonia mobile per chi è già cliente TIM

Offerte TIM per i già clienti

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) illimitati illimitati in 5G con TIM Unica 9,99 euro 2 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 9,99 euro 3 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 14,99 euro

Per chi è già cliente TIM sono disponibili le stesse offerte proposte agli utenti di altri operatori che vogliono passare al primo gestore di telefonia mobile in Italia. Chi vuole cambiare può farlo senza costi aggiuntivi e acquistando il nuovo piano direttamente online. Le offerte di TIM sono tante e per confrontarle tra loro o con quelle di altri provider vi consigliamo di utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento gratuito infatti permette di trovare la tariffa più conveniente in base ai vostri consumi medi con pochi clic.

Le migliori offerte per chi è già cliente TIM oggi disponibili sono:

1. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica, invece di 5 GB, a 9,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro.

2. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è di 19,99 euro. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue avete a disposizione 20 GB per la navigazione in roaming. L’offerta è riservata gli Under 25 e include anche l’ascolto di brani su TIMMUSIC senza pubblicità né consumare dati. Si possono aggiungere alla tariffa anche una o più delle seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per giocare online senza consumare dati a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica a 14,99 euro. In Ue avete a disposizione 14 GB per la navigazione in roaming. Acquistando l’offerta online l’attivazione è di 19,99 euro. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta include anche priorità di accesso alla rete dell’operatore oltre a 100 GB di backup su Google One per salvare foto, video e documenti nel formato originale per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi. Con il Parental Control potete bloccare l’accesso a siti potenzialmente pericolosi per i bambini e regolare la navigazione su Internet.

Quando si esaurisce il traffico dati incluso si può continuare a navigare al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB. Al superamento della soglia prevista per il roaming il prezzo è di 0,213 cent per ogni MB IVA inclusa. Tutte le offerte includono anche i servizi LoSai e ChiamaOra per sapere sempre chi vi ha contattato e quando i propri amici sono disponibili. Le altre offerte della famiglia TIM 5G Power permettono di avere anche minuti e Giga illimitati in 5G oltre ad assistenza prioritaria da parte di un team di esperti del servizio clienti 119 e la possibilità di richiedere un bonus di 2 euro sul credito o in fattura (per i clienti fisso) nel caso in cui il supporto ricevuto non vi abbia soddisfatto.

Se siete clienti di TIM anche per la rete fissa avere ulteriori vantaggi. Con l’attivazione gratuita di TIM Unica avete Giga illimitati ogni mese per i cellulari di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione domestica). La promozione resta attiva fino a quando non si recede dall’offerta per il fisso. Gli altri vantaggi inclusi sono 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone selezionati con vincolo di 30 mesi, 10 badge in regalo per vincere con TIM Party un volo a Las Vegas o Los Angeles e una seconda SIM con TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. Con TIM Unica il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

Se siete invece clienti di TIM per il mobile ma non avete ancora la rete fissa potete attivare un’offerta fibra ottica a un prezzo ridotto. Con TIM 5G Power Wi-Fi avete inclusi navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in oltre 300 Comuni italiani sulla rete FTTH, chiamate illimitate (solo online), modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus e un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo. Il prezzo per chi è già cliente TIM per la telefonia mobile è di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese. L’attivazione è di 19,90 euro.

I già clienti di TIM possono associare alla nuova offerta l’acquisto a rate di un telefono potendo scegliere tra i migliori modelli di produttori come Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, Motorola e altri. L’operatore per le sue offerte smartphone incluso non prevede anticipo ma un vincolo di 30 mesi. La spedizione è gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi tramite corriere. Per alcuni modelli è disponibile il ritiro in oltre 200 punti vendita di TIM.

Il pagamento avviene con carta di credito e finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione). Non sono accettate carte prepagate o di debito, anche se abilitate per gli acquisti online. Per chi è già cliente TIM per la linea fissa è possibile addebitare le rate in fattura. Grazie al servizio TIM Rivaluta Smartphone si può anche ricevere uno sconto sulle rate del finanziamento facendo valutare il vostro vecchio telefono e dandolo in permuta all’operatore.

Le migliori offerte solo dati per chi è già cliente TIM

Offerte Internet mobile per già clienti Gigabyte Costo mensile 1 TIM Giga Power Famiglia 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro 2 Internet 100GB di TIM 100 GB per 6 mesi in 4G 49,99 euro per 6 mesi (circa 8 euro al mese) 3 Internet 200GB di TIM 200 GB per un anno in 4G 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 4 TIM Giga Power 500 (solo Under 25) 500 GB per un anno in 5G 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 5 TIM Giga Power 50 50 GB in 4G 9,99 euro 6 TIM Giga Power 100 100 GB in 5G 14,99 euro

Per chi è già cliente TIM sono poi disponibili alcune offerte Internet mobile che includono solo traffico dati. Questo tipo di promozioni ben si adattano come alternativa alla rete fissa se abbinate a una chiavetta Internet o un router portatile. Il vantaggio è che l’operatore permette con tutte le tariffe di acquistare nei suoi negozi un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro o una TIM Cam a 3 euro:

1. TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) a 5,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro. L’offerta è disponibile solo per chi ha anche la linea fissa

2. Internet 100GB con 100 GB in 4G per 6 mesi a 49,99 euro. E’ incluso TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi in contemporanea

3. Internet 200GB con 200 GB in 4G per un anno a 99,99 euro. E’ incluso anche TIM Multi SIM

4. TIM Giga Power 500 (solo Under 25) con 500 GB in 4G per un anno a 79,99 euro. Non è previsto costo di attivazione

5. TIM Giga Power 50 con 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Sono inclusi 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro)

6. TIM Giga Power 100 con 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Sono inclusi 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro)

