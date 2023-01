TIMVISION ha affrontato un profondo restyling a novembre 2022 con importanti modifiche sia dal lato delle funzioni sia da quello del layout. L’ultimo aggiornamento TIMVISION su Android TV da segnalare riguarda invece diversi modelli di Smart TV e dispositivi che non sono più supportati dal 31 dicembre 2022. L’operazione di rimozione dei terminali obsoleti per la visione dei contenuti della pay TV in realtà era stata già annunciata a giugno ed è stata portata avanti gradualmente per tutto il corso dell’anno passato.

Aggiornamento TIMVISION su Android TV: l’elenco dei dispositivi non più supportati a gennaio 2023

Circa un mese fa alcuni clienti con attiva l’offerta intrattenimento di TIM hanno ricevuto il seguente messaggio: “Gentile Cliente, a fine dicembre l’app TIMVISION non sarà più supportata da questo dispositivo. Potrai continuare a vedere TIMVISION su questa TV con il decoder TIMVISION Box. Chiama subito il 187 o vai in un negozio TIM perché ti abbiamo riservato una sorpresa”.

E’ importante sottolineare che per i modelli coinvolti dall’aggiornamento non sarà possibile accedere all’app di TIMVISION direttamente dalla Smart TV. Si potrà quindi continuare a visualizzare i contenuti della propria offerta dal decoder TIMVISION Box. I televisori e dispositivi che non sono più supportati dalla fine del 2022 sono:

Smart TV Samsung modelli fino al 2018 (sistema operativo Tizen e Orsay)

Smart TV LG modelli fino al 2019 (sistema operativo inferiore a WebOS 5)

Smart TV LG Netcast

Smart TV Hisense modelli fino al 2020

Android e Android TV con sistema operativo inferiore a 7.0

Apple TV con sistema operativo inferiore a tvOS 14.0

iPhone ed iPad con sistema operativo inferiore a iOS 14

Decoder TIMVISION senza Sistema Operativo Android

TIMVISION invece resterà fruibile via web e su:

smart TV Samsung (sistema operativo Tizen 2019 e successivi)

smart TV LG (sistema operativo WebOS 5 e successivi)

Android e Smart TV Android con sistema operativo versione 7.0 e successive

smart TV Hisense dal 2021 e successivi

Xbox One

iPhone e iPad con sistema operativo uguale o superiore a iOS 14

Apple TV con sistema operativo uguale o superiore a tvOS 14.0

decoder TIMVISION Box con Android 8 o superiore

Le offerte TIMVISION di gennaio 2023

Le offerte TIMVISION Cosa vedere Costo mensile 1 TIMVISION TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+) 6,99 euro 2 TIMVISION con Disney+ TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

Disney+ 9,99 euro (gratis per 3 mesi con TIM Unica) 3 TIMVISION Intrattenimento TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

Netflix (piano standard)

Disney+

6 mesi di Amazon Prime 9,99 euro per 2 mesi, poi 19,99 euro 4 TIMVISION con Netflix TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

Netflix (piano standard) 14,99 euro 5 TIMVISION Calcio e Sport TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

DAZN (Serie A e B, Europa League, calcio internazionale e altri sport su Eurosport HD 1 e 2)

Infinity+ (104 partite di Champions League)

6 mesi di Amazon Prime 24,99 euro fino al 23/9/23, poi 29,99 euro 6 TIMVISION Gold TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

DAZN (Serie A e B, Europa League, calcio internazionale e altri sport su Eurosport HD 1 e 2)

Infinity+ (104 partite di Champions League)

Netflix (piano standard)

Disney+

6 mesi di Amazon Prime 40,99 euro fino al 23/9/23, poi 45,99 euro

A cambiare sono anche le offerte TIMVISION. Attualmente è possibile acquistare i seguenti pacchetti per l’intrattenimento in streaming:

1. TIMVISION Calcio e Sport con TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati, produzioni originali, una selezione dei migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player incluso per 12 mesi), DAZN (tutta la Serie A e BTK, Europa League, i migliori incontri della Conference League, altri sport su Eurosport HD 1 e HD 2), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva un’offerta fisso di TIM e TIMVISION Box. Il prezzo è di 24,99 euro al mese fino al 23 settembre 2023, poi 29,99 euro al mese. Attivazione gratuita con acquisto online, altrimenti 19,99 euro o 9,99 euro per chi ha già il decoder

2. TIMVISION Gold con TIMVISION, DAZN, Infinity+, Disney+ e Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi) e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva un’offerta fisso di TIM e TIMVISION Box. Il prezzo è di 40,99 euro al mese fino al 23 settembre 2023, poi 45,99 euro al mese. Attivazione gratuita con acquisto online, altrimenti 19,99 euro o 9,99 euro per chi ha già il decoder

3. TIMVISION Intrattenimento con TIMVISION, Netflix (piano standard), Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva un’offerta fisso di TIM e TIMVISION Box. L’offerta è riservata ai nuovi clienti per l’intrattenimento e costa 9,99 euro per 2 mesi, poi 19,99 euro al mese. Attivazione gratuita con acquisto online, altrimenti 19,99 euro o 9,99 euro per chi ha già il decoder

4. TIMVISION con Disney+, TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva un’offerta fisso di TIM a 9,99 euro al mese, invece di 15,98 euro al mese. Con attiva TIM Unica potete avere l’offerta gratis per 3 mesi. La promozione è riservata ai clienti dell’operatore per mobile e fisso e permette di avere anche Giga illimitati sui cellulari di tutta la famiglia. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

5. TIMVISION con Netflix, TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva un’offerta fisso di TIM a 14,99 euro al mese, invece di 19,98 euro al mese.

6. TIMVISION con TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con attiva un’offerta fisso di TIM a 6,99 euro al mese.

Tutti i pacchetti per la pay TV di TIM possono essere associate alle offerte fibra ottica dello stesso operatore. Potrete quindi godere del miglior intrattenimento sulla piazza navigando senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH (Fiber to the Home) in oltre 300 Comuni. Avete poi inclusi anche l’attivazione e chiamate da fisso con tariffazione a consumo. Il prezzo è di 24,90 euro al mese. Prima di tutto però vi consigliamo di verificare la copertura gratuitamente con SOStariffe.it.

Confronta le offerte fibra ottica di TIM »