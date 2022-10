Passa da Iliad a TIM, Vodafone, WindTre e altri operatori: le offerte di Ottobre 2022

Iliad è un eccellente operatore di telefonia mobile come dimostra la sua costante crescita fin dal primo giorno dal suo debutto in Italia. Detto questo la scelta in termini di gestori e offerte è davvero ricca ed è stata proprio Iliad suo malgrado a dare la spinta alla nascita di nuovi marchi low cost che propongono promozioni senza vincoli, trasparenti e dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Di seguito tutte le offerte più interessanti di ottobre per il passaggio da Iliad a Vodafone e altri operatori.

Iliad: offerte Vodafone, TIM e WindTre di ottobre 2022

Offerte per chi passa da Iliad a Vodafone, TIM e WindTre Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 Vodafone Special illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay primo mese a 5 euro, poi 7,99 euro 2 Go 150 Flash+ Digital Easy Pay di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 4G 8,99 euro 3 Vodafone Special illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay primo mese a 5 euro, poi 9,99 euro 4 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Chi passa a Vodafone a Iliad ha davanti a sé una ricca scelta di tariffe in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Il passaggio Vodafone Iliad è del tutto gratuito (a meno che non si abbia abbinato uno smartphone all’offerta) in quanto l’operatore low cost non prevede vincoli di nessuna sorta. E’ possibile recedere dal piano in ogni momento senza il pagamento di penali o costi per la disattivazione della linea. Anche la portabilità Iliad Vodafone è gratuita e viene eseguita dal secondo operatore entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Solo online sono disponibili le offerte dedicate ai clienti di Iliad chiamate Vodafone Special. A partire da 7,99 euro al mese consentono di avere fino a 200 GB in 4G con Smart Pay. L’operatore in rosso per queste promozioni obbliga però a richiedere la portabilità.

Le offerte Vodafone da Iliad come quelle della famiglia Infinito invece permettono di avere minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G alla massima velocità. Passare da Vodafone a Iliad significa infatti poter raggiungere prestazioni su mobile fino a cinque volte superiori a quelle previste dal 4G. Tra le offerte più richieste per il passaggio a Vodafone da Iliad figurano poi quelle della famiglia RED, che a partire da 14,99 euro al mese con Smart Pay includono minuti e SMS illimitati e fino a 100 GB in 5G.

Chi passa a Vodafone da Iliad e ha meno di 25 anni può scegliere tra due tariffe dedicate con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese. La prima include la possibilità di ricevere in regalo 3 mesi di NOW TV Entertainment o 20 euro di credito da spendere sul PlayStation Store. La seconda invece include la protezione di Rete Sicura e per chi passa da Iliad a Vodafone ma ha già la linea fissa con il secondo operatore il prezzo mensile scende a 6,99 euro.

Nel passare da Iliad a Vodafone è consigliabile scegliere Smart Pay come metodo di pagamento in quanto grazie all’addebito automatico su conto corrente o carta di credito non avrete più il problema di acquistare una ricarica ad ogni rinnovo. In più si hanno 10 GB aggiuntivi al mese e accesso gratuito al Vodafone Club. Il servizio è disponibile fin da subito per chi passa a Vodafone Iliad e include sconti e promozioni sui prodotti e servizi di brand come YOOX.com, Carrefour.it, Booking.com, Amazon.it e altri. Con Smart Pay avrete anche il 5G Priority Pass che garantisce una connessione di qualità anche in condizioni di traffico congestionato.

Dopo il passaggio Iliad Vodafone potete richiedere l’attivazione dell’offerta fibra ottica chiamata Internet Unlimited con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH, modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione gratuita a 22,90 euro al mese invece di 27,90 euro al mese.

Le Vodafone offerte Iliad non sono comunque le sole ad essere interessanti per gli attuali clienti dell’operatore low cost. Anche TIM infatti ha riservato un’offerta per chi arriva da Iliad con portabilità del numero chiamata TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratuiti per l’acquista online mentre la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Se siete già clienti di TIM per la linea fissa potete avere anche Giga illimitati con TIM Unica. La promozione è gratuita e resta valida fino a quando la connessione di casa è attiva. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Chi passa da Iliad a WindTre può invece acquistare sol online la tariffa dedicata Go 150 Flash+ Digital Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese. Easy Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette di avere il doppio dei Giga inclusi rispetto all’addebito su credito residuo. La SIM è gratuita mentre l’attivazione da 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,80 euro al mese.

Le offerte per chi passa da Iliad a un altro operatore low cost a ottobre 2022

Offerte per chi passa da ho a un operatore low cost Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Spusu 50 di Spusu

2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro 2 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro 3 Kena 5,99 70GB Promo Online di Kena Mobile

minuti illimitati e 500 SMS 70 GB in 4G fino a 60 Mbps primo mese gratuito, poi 5,99 euro 4 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro 5 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 6 Kena 7,99 150 Giga di Kena Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 euro 7 Very 8,99 di Very Mobile illimitati 200 GB in 4G fino a 30 Mbps primo mese a 1,99 euro, poi 8,99 euro 8 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro

I clienti di Iliad sono privilegiati se intendono passare a un altro operatore low cost. I MVNO (Mobile Virtual Network Operator) infatti gli hanno riservato le loro offerte più economiche e ricche di Gigabyte:

Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G (di cui 4,9 GB in roaming in Ue) e 100 GB di riserva a 5,98 euro al mese. I Giga di riserva diventano utilizzabili solo dopo aver esaurito il traffico dati incluso nel piano. Il servizio Riserva Dati invece permette di trasformare i minuti, SMS e MB non consumati nel mese in Giga aggiuntivi da consumare a partire dal successivo rinnovo quando si vuole, in quanto non hanno scadenza.

ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps (di cui 5 GB in roaming in Ue) a 5,99 euro al mese. L’attivazione e SIM sono gratuite ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. L’operatore richiede la portabilità del numero.

Con Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare la tariffa per un mese senza alcun costo. Scaduti i 30 giorni avrete la possibilità di scegliere se continuare con la promozione o richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic.

Con Kena Mobile potete scegliere tra due offerte con obbligo di portabilità:

Kena 5,99 70GB Promo Online con minuti illimitati, 500 SMS e 70 GB in 4G fino a 60 Mbps (di cui 5 GB in roaming in Ue) con primo mese gratuito, poi 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite

Kena 7,99 150 Giga con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps (di cui 7 GB in roaming in Ue) a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 1,99 euro mentre la SIM e consegna sono gratuite

Easy di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB in 4.5G e 70 elicoin a 6,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. In Ue è possibile utilizzare in roaming fino a 60 minuti e 1 GB. L’offerta include anche il servizio Run With Me per ricevere 10 elicoin per ogni chilometro percorso e l’app Elisium in cui trovare contenuti esclusivi come esperienze uniche con i VIP, corsi online, virtual masterclass e la nuova serie Maccioverse di Maccio Capatonda.

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G (di cui 8 GB in roaming in Ue) a 7,95 euro al mese. Acquistando l’offerta online la SIM costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite. Grazie ai corsi della Fastweb Digital Academy inclusi nel piano potete apprendere nuove competenze digitali che vi renderanno più competitivi sul mercato del lavoro.

Very 8,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps (di cui 7 GB in roaming in Ue) a 8,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online entro il 27 ottobre 2022 il primo mese è a 1,99 euro. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. L’operatore richiede la portabilità del numero.

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ (di cui 8,19 GB in roaming in Ue) a 9,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online.

