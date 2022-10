Bollette luce e gas: possibile proroga degli aiuti per le famiglie con il nuovo Governo

Con la formazione del nuovo Governo Meloni torna di grande attualità il tema delle bollette di luce e gas. Il calo del prezzo del gas all'ingrosso è sicuramente un dato positivo ma la crisi energetica è ancora ben lontana dalla conclusione. Nel corso dei prossimi mesi, gli aiuti previsti dal Governo Draghi termineranno. Per il nuovo Esecutivo sarà necessario, quindi, intervenire con un nuovo piano di sostegni a famiglie e imprese. Ecco le prime informazioni in merito alle novità in arrivo per le bollette di luce e gas .

Uno dei primi temi nell’agenda del nuovo Governo Meloni è quello delle bollette di luce e gas. Nel corso delle prossime settimane, infatti, termineranno gli aiuti fissati dal Governo Draghi. Con la crisi energetica ancora in corso e le quotazioni di luce e gas alle stelle, diventa essenziale intervenire subito per contrastare i possibili aumenti in arrivo per le bollette di famiglie e imprese.

Ad anticipare la volontà del Governo di intervenire subito sulla questione bollette è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha confermato come, al momento, per il nuovo Governo “la priorità è affrontare il problema delle bollette“. Solo in un secondo momento, l’Esecutivo affronterà altre questioni aperti. L’intervento del Governo sulla questione delle bollette potrebbe essere in piena continuità con il Governo Draghi.

Cosa farà il Governo sulla questione bollette: nuove proroghe degli aiuti per famiglie e imprese in arrivo

NUOVI AIUTI PER FAMIGLIE E IMPRESE – LE POSSIBILI MOSSE DEL GOVERNO MELONI 1. Azzeramento oneri di sistema per luce e gas 2. Taglio dell’IVA sul gas al 5% 3. Potenziamento dei Bonus Luce e Gas per le famiglie 4. Detrazioni fiscali per le imprese

Al momento, come riportano diversi organi di stampa in questi giorni, l’ipotesi più probabile è quella di una proroga degli aiuti già definiti dal Governo Draghi nel corso degli ultimi mesi. Di conseguenza, dovrebbe esserci un nuovo azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas ed un nuovo taglio dell’IVA al 5% per il gas. Tornerà, probabilmente, anche il Bonus Luce e Gas in versione “potenziata” con un tetto ISEE incrementato e con un bonus integrativo.

Sulla questione del Bonus Luce e Gas potrebbero esserci alcune novità. Già in passato si è parlato del possibile incremento del tetto ISEE a 15 mila euro (provvedimento poi saltato in fase di definizione dell’ultimo Decreto Aiuti). Sul tavolo c’è la possibilità di definire un nuovo meccanismo per l’assegnazione dei bonus che elimini il rapporto dell’agevolazione con l’ISEE.

Considerando i tempi molti stretti (i provvedimenti del Governo Draghi si esauriscono a fine dicembre) è probabile che tutto resti com’è e che si opti per un incremento del tetto ISEE, al netto dei fondi effettivamente disponibili. In ogni caso, tutti i nuovi interventi citati dovranno essere definiti entro la fine dell’anno. Per gli aiuti alle famiglie per quanto riguarda le bollette potrebbe esserci spazio nella Manovra finanziaria che sarà uno dei primi banchi di prova del nuovo Governo.

Da notare, inoltre, che il nuovo Governo sarà chiamato ad intervenire anche con nuove misure di sostegno alle imprese. Anche in questo caso, al netto dei fondi disponibili, l’opzione scelta potrebbe essere quella di una proroga delle misure già definite in passato per poi studiare nuovi meccanismi di sostegno per il futuro nel corso del 2023.

Le prime informazioni sulle risorse disponibili per gli aiuti a famiglie e imprese confermano la presenza di circa 10 miliardi di euro di extra gettito da utilizzare per le misure di sostegno del primo trimestre del 2023. Toccherà al nuovo Esecutivo trovare fondi aggiuntivi ed andare a definire nuove soluzioni per contrastare l’emergenza in corso e aiutare famiglie e imprese.

Come tagliare subito le bollette di luce e gas

In attesa di capire quali saranno le mosse del Governo, per le famiglie diventa prioritario agire subito per tagliare le bollette di luce e gas. Il risparmio in bolletta per i mesi autunnali e invernali passa per varie strade. Come prima cosa è possibile tagliare il costo dell’energia. In questo momento in cui il prezzo dell’energia all’ingrosso è in calo, quindi, si può valutare con attenzione l’attivazione di tariffe luce e gas a prezzo indicizzato che consentono l’accesso al prezzo degli indici del mercato all’ingrosso (come il PUN per la luce e il PSV per il gas).

La scelta delle migliori offerte può avvenire direttamente online. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, infatti, sarà possibile individuare facilmente le tariffe giuste da attivare. Basterà inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta ma può essere facilmente calcolato anche tramite il tool integrato nel comparatore) si potrà avere un'indicazione precisa in merito alla spesa attesa.



Un altro metodo per tagliare le bollette è rappresentato dal taglio dei consumi che può avvenire evitando gli sprechi di energia e massimizzando l’efficienza energetica della propria abitazione. A dare una mano al raggiungimento del taglio dei consumi di gas interviene il nuovo Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas che ha ridotto il periodo di funzionamento dei riscaldamenti.

Tale piano prevede il taglio di 15 giorni del periodo di attività dei riscaldamenti che si accenderanno con 8 giorni di ritardo e si spegneranno con 7 giorni d’anticipo rispetto al solito. Da notare, inoltre, che l’orario di funzionamento viene ridotto di 1 ora al giorno e che la temperatura da raggiungere in casa è abbassata di 1° C rispetto al passato, raggiungendo un tetto massimo di 19° C con 2 gradi di tolleranza.