Very 4G Full Speed è l'opzione per navigare alla massima velocità sulla rete di WindTre . Da febbraio è disponibile anche per i nuovi clienti. Scopri quanto costa e come attivarla

Passa a Very 4G Full Speed per nuovi clienti da 5,99€

Very Mobile è l’operatore virtuale di WindTre e tramite la sua rete di telefonia mobile permette di norma di navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload con una copertura del 99,7% del territorio italiano. L’integrazione della tecnologia VoLTE permette poi di effettuare chiamate in altissima qualità anche mentre si naviga o si utilizzano le app. Con il Very 4G Full Speed è però possibile aumentare la velocità della connessione fino al limite massimo previsto dalla rete 4G di WindTre, ovvero 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload.

Very 4G Full Speed: come attivarlo a febbraio 2024

1 L’opzione Full Speed dall’1/2/24 è disponibile anche i nuovi clienti e si può attivare direttamente in fase di acquisto 2 L’opzione costa 99 cent/mese ma il primo mese è gratis 3 Full Speed è già incluso nelle offerte solo dati di Very Mobile

L’opzione Very 4G Full Speed è stata lanciata lo scorso novembre e fino all’inizio di febbraio era disponibile solo per i già clienti dall’app Very cliccando su Offerta > Gestisci offerta. Ora però è possibile attivarla anche dai nuovi utenti in fase di acquisto online, quindi senza passare dall’app Very. Il prezzo è di 99 cent al mese in aggiunta al canone per l’offerta ma il primo mese è gratis. L’opzione comunque è già inclusa in automatico in tutte le offerte solo dati dell’operatore low cost e non si può disattivare.

Very Mobile cerca quindi di distinguersi da altri diretti concorrenti come Kena Mobile e ho. Mobile puntando sulla velocità della connessione. Il primo infatti consente di navigare fino a 60 Mbps in download sulla rete di TIM. L’operatore low cost di Vodafone, invece, prevede una connessione fino a 30 Mbps in download, che diventano 60 Mbps per l’offerta solo dati dal prezzo più alto. ho. però permette di aumentare la velocità fino a 60 Mbps per tutte le altre offerte con l’acquisto dell’opzione ho. il turbo a 1,49 euro al mese.

Le migliori offerte di Very Mobile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO a febbraio 2024

Le offerte Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Promo FLASH BACK! XL 5,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps (Full Speed a 99 cent/mese) 5,99 €/mese Promo Flash Back 6,99 minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G fino a 30 Mbps (Full Speed a 99 cent/mese) 6,99 €/mese Promo Flash Back 7,99 minuti e SMS illimitati + 250 GB in 4G fino a 30 Mbps (Full Speed a 99 cent/mese) 7,99 €/mese Promo Flash Back 9,99 minuti e SMS illimitati + 320 GB in 4G fino a 30 Mbps (Full Speed a 99 cent/mese) 9,99 €/mese

Very Mobile come altri operatori low cost ha scelto di differenziare le sue offerte in base all’operatore di provenienza dell’utente. Tutte però condividono alcune caratteristiche di base. La prima è l’assenza di vincoli e costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete infatti richiedere la disattivazione senza costi aggiuntivi o penali o cambiare tariffa senza ulteriori spese. in più sono inclusi i servizi di base più richiesti come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese.

Chi richiedere la portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente da Very Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi, arrivando da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri, possono oggi scegliere tra:

Promo FLASH BACK! XL 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G (invece di 50 GB)

(invece di 50 GB) 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 12/2/24

Il prezzo è di 5,99 euro al mese.

Promo FLASH BACK! XL 5,99 »

Promo FLASH XL Very 6,99

minuti e SMS illimitati

2o0 GB in 4G fino al 19/2/24 (invece di 100 GB)

(invece di 100 GB) 7,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese.

Attiva Promo FLASH XL 6,99 »

Promo FLASH! XL Very 7,99

minuti e SMS illimitati

250 GB i n 4G fino al 19/2/24 (invece di 150 GB)

(invece di 150 GB) 8,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese.

Attiva Promo FLASH XL 7,99 »

Promo FLASH! XL Very 9,99

minuti e SMS illimitati

320 GB in 4G fino al 19/2/24 (invece di 220 GB)

(invece di 220 GB) 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione, SIM e spedizione sono gratis. L’operatore vi permette poi di richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi. Per scaricarla vi basterà scannerizzare con la fotocamera dello smartphone il QR Code inviato via email dall’operatore. Per l’attivazione della promozione, invece, dovrete collegarvi a verymobile.it/attiva e inserire i dati richiesti. Potete scegliere di effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione o SPID per un maggiore comodità.

Le migliori offerte di Very Mobile per chi attiva un nuovo numero a febbraio 2024

Le offerte Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Promo FLASH! XL 6,99 minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G fino a 30 Mbps (Full Speed a 99 cent/mese) 6,99 €/mese Promo FLASH! XL 7,99 minuti e SMS illimitati + 250 GB in 4G fino a 30 Mbps (Full Speed a 99 cent/mese) 7,99 €/mese Promo FLASH! XL 9,99 minuti e SMS illimitati + 320 GB in 4G fino a 30 Mbps (Full Speed a 99 cent/mese) 9,99 €/mese Very 300 Giga 300 GB in 4G Full Speed 11,99 €/mese

Chi passa a Very Mobile attivando un nuovo numero dell’operatore low cost può attivare:

Promo FLASH! XL 6,99

minuti e SMS illimitati

2o0 GB in 4G fino al 19/2/24 (invece di 100 GB)

(invece di 100 GB) 7,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese.

Promo FLASH! XL 7,99

minuti e SMS illimitati

250 GB i n 4G fino al 19/2/24 (invece di 150 GB)

(invece di 150 GB) 8,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese.

Attiva Promo FLASH XL 7,99 nuovi numeri »

Promo FLASH! XL 9,99

minuti e SMS illimitati

320 GB in 4G fino al 19/2/24 (invece di 220 GB)

(invece di 220 GB) 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese.

Attiva Promo FLASH! XL 9,99 nuovi numeri»

Very Giga Special 300 Giga

300 GB in 4G Full Speed fino al 19/2/24

14,8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese con la promozione Very Giga SPECIAL!.

Attiva Very Special 300 Giga »

Le offerte tutto incluso incluso il contributo per l’attivazione è scontato a 1,99 euro mentre per quelle solo dati è di 9,99 euro. SIM e spedizione sono invece gratis.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratis le offerte di Very Mobile con le proposte di tutti gli altri principali operatori per trovare la soluzione più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA

I servizi aggiuntivi di Very Mobile

Very Mobile blocca in automatico l’attivazione di servizi a sovrapprezzo come oroscopo o suonerie e anche la navigazione in caso abbiate esaurito il traffico dati incluso nel piano per evitare spese aggiuntive non richieste. Si può però riprendere a navigare dall’app Very cliccando su “Rinnova” per aprire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo.

Per proteggere il vostro smartphone da qualsiasi minaccia online si può anche attivare il servizio Very Protetti al costo di 99 cent al mese. Il primo mese è gratuito.

A qualsiasi offerta di Very Mobile potete anche abbinare l’acquisto di uno smartphone ricondizionato con Refurbed e pagamento in tre rate senza interessi né vincoli sulla SIM. L’operatore include anche un voucher per comprare su caseable.com una cover eco-friendly. Per ogni acquisto verrà poi piantato un albero a sostegno dell’ambiente. Tra i modelli disponibili a febbraio:

iPhone 13 a 592 euro , invece di 1.019 euro

a , invece di 1.019 euro iPhone 12 Pro Max a 569,99 euro , invece di 1.149 euro

a , invece di 1.149 euro Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 439 euro , invece di 1.299 euro

a , invece di 1.299 euro Samsung Galaxy S20 a 299,99 euro, invece di 999 euro

L’iniziativa Giga Green, invece, converte ogni Gigabyte consumato in un sostegno a progetti per la tutela e la riqualificazione ambientale del territorio italiano, dalla pulizia di spiagge e fondali alla riforestazione di aree colpite da calamità. In più riceverete sconti, bonus e coupon forniti dai partner di Very Mobile con proposte che spaziano dalla mobilità agli accessori, dai viaggi al benessere.

