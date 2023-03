Passa a TIM con telefono incluso: le offerte di Marzo 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Se state pensando di acquistare un nuovo cellulare vi consigliamo di attivare una delle offerte smartphone incluso di TIM. In questo modo potete dilazionare la spesa nel tempo e riceverlo comodamente a casa senza costi aggiuntivi. Chi passa a TIM con telefono incluso può infatti acquistare a prezzi convenienti i migliori modelli di smartphone sulla piazza di marchi come Apple, Samsung, Xiaomi e OPPO. Tra i più richiesti abbiamo iPhone 14, Samsung Galaxy S23 e Galaxy Z Flip 4 o Xiaomi 13.

Le migliori offerte per chi passa a TIM con telefono incluso a marzo 2023

Offerte TIM a cui abbinare un telefono

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Power Supreme Web Easy illimitati 150 GB in 4G con TIM Ricarica automatica primo mese gratis, poi 7,99 euro 2 TIM Power Special Web Easy illimitati 150 GB in 4G con TIM Ricarica automatica primo mese gratis, poi 9,99 euro 3 TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) illimitati illimitati in 5G con TIM Unica primo mese gratis, poi 9,99 euro 4 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 euro 5 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 euro

TIM permette di acquistare un telefono pagandolo in un’unica soluzione anche senza registrare un account MyTIM o a rate senza anticipo. Nel secondo caso si abbina il cellulare a una delle sue offerte di telefonia mobile e c’è un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. Si paga solo con carta di credito, in quanto non sono accettate carte prepagate o di debito anche se abilitate per gli acquisti online, a cui abbinare un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione) con vincolo di 30 mesi. Se avete la linea fissa con TIM potete pagare con domiciliazione in bolletta.

Il servizio TIM Rivaluta Smartphone consente poi di ottenere uno sconto sulle rate del finanziamento facendo valutare un vecchio telefono e dandolo poi in permuta all’operatore. La spedizione è gratuita direttamente a domicilio tramite corriere ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro in oltre 200 punti vendita in tutta Italia.

Chi passa a TIM ha la possibilità di scegliere tra tantissime offerte mobile. Per trovare quella che vi permetta di avere il piano più conveniente in base alle vostre specifiche abitudini di consumo e il prezzo più basso per lo smartphone potete confrontare gratuitamente le promozioni dei maggiori operatori con il comparatore di SOStariffe.it.

1. TIM Power Supreme Web Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 7,99 euro al mese. Acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete navigare fino a 8 GB in roaming. La tariffa è disponibile solo per chi arriva da alcuni MVNO selezionati come Postemobile, Fastweb Mobile e Coop Voce con portabilità gratuita del numero

2. TIM Power Special Web Easy include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete navigare fino a 10 GB in roaming. La tariffa è disponibile solo per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Postemobile, Fastweb Mobile e Coop Voce con portabilità gratuita del numero

3. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica a 9,99 euro al mese. Acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa è disponibile solo per chi è già cliente di TIM per la rete fissa e se si disattiva la connessione di casa si hanno solo 5 GB inclusi. Con TIM Unica si paga solo con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. Acquistandola online il primo mese è gratuito per i nuovi clienti e anche l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete navigare fino a 20 GB in roaming. La tariffa è disponibile solo per gli Under 25 e include ascolto dei brani di TIMMUSIC senza consumare traffico dati. E’ poi possibile aggiungere le seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

5. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con priorità di accesso alla rete dell’operatore a 14,99 euro al mese. Acquistandola online il primo mese è gratuito per i nuovi clienti e anche l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete navigare fino a 14 GB in roaming. La tariffa include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus. Con TIM Unica avete Giga illimitati ogni mese e la possibilità di una seconda SIM con le offerte TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

Tutti i modelli di smartphone tra cui scegliere a marzo sono i seguenti:

Apple

iPhone 14 – 33 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Plus – 38 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro – 46 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 14 Pro Max – 51 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro Max – 39 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 Pro – 36 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 13 – 29 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone SE – 19 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini – 27 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 12 – 28 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

iPhone 12 Mini – 21 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung

Samsung Galaxy S23 Ultra – 42 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S23+ – 36 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S23 – 27 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy Z Flip4 – 29 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 33 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S22 5G – 23 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy A52s 5G (offerta WOW) – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A53 5G – 12 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22+ 5G – 29 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy A23 5G – 9 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A13 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A33 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Flip4 5G + Watch5 LTE (44mm) – 33 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Flip4 5G + Galaxy Buds2 Pro – 32 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold4 5G + Watch5 LTE (44mm) – 56 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold4 5G + Galaxy Buds2 Pro – 53 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G + Watch5 LTE (44mm) – 35 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB 5G + Galaxy Buds2 Pro – 33 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 5G + Watch5 LTE (44mm) – 28 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy S22 128GB 5G + Galaxy Buds2 Pro – 26 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold4 – 53 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Xiaomi

Xiaomi 12T Pro 5G – 19 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12T 5G – 15 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 Lite 5G – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 10 5G – 9 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 10 2022 – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 9AT – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 5G – 20 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 12 Pro 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 10C 3/64 – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 13 Pro – 35 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 13 Lite – 11 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 13 – 27 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 12c – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO

OPPO Find X5 Lite 5G – 9 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO Find X5 Pro 5G – 30 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO Find X5 5G – 21 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile (ritiro in negozio)

OPPO Reno8 Pro 5G – 18 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO Reno8 5G – 14 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO A57s – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO A17 – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO Reno8 Lite 5G – 8 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

OPPO A94 5G – 10 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO A77 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR

HONOR 50 5G – 8 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR Magic4 Lite 5G – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR X8 – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR X7 – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO

VIVO Y72 5G – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V21 5G (esclusiva TIM) – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO Y76 5G – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO X80 Pro 5G – 34 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V23 5G – 11 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO X80 Lite 5G – 14 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL

TCL 20R 5G – 7 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 40R 5G – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Realme

Realme 8 5G – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola

Motorola moto g62 5G – 3 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola Edge30 – 13 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola Edge30 Neo – 14 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola moto e22 – 4 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola razr22 – 33 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola moto g53 5G – 6 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola moto g13 – 5 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM mobile

Nel caso in cui non si rispetti il vincolo di permanenza minimo di 30 mesi per passaggio ad altro operatore o recesso dall’offerta si è tenuti al pagamento di tutte le rate residue più quella finale. Entro 14 giorni dalla consegna del telefono, invece, si può esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il dispositivo a TIM senza costi aggiuntivi tramite raccomandata. Andranno restituiti all’operatore anche tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

