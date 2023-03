Calendario pagamenti INPS Marzo 2023: da 150 a 350 euro contro il caro vita

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Revolut Standard ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Prosegue a marzo 2023 la campagna di pagamenti INPS per l’erogazione del bonus da 150 euro, l’indennità una tantum introdotta dal governo Draghi con il decreto Aiuti ter per supportare il potere d’acquisto delle famiglie indebolito dal caro-prezzi.

Questo intervento statale, giunto ormai alla fase 2 (la prima è scattata a novembre 2022), si innesta sulla scia del precedente bonus anti-inflazione da 200 euro (previsto dal decreto Aiuti), la cui erogazione ha preso avvio a luglio 2022. Grazie a questo doppio “tesoretto” gli italiani possono beneficiare di un aiuto economico per far fronte al pagamento di bollette di luce e gas alle stelle.

Di seguito la tabella di marcia dei prossimi pagamenti INPS e un focus sulle migliori alternative per aprire un conto corrente zero spese a marzo 2023.

Bonus 150 euro contro il caro-vita: a chi spetta a Marzo 2023

I BENEFICIARI DEL BONUS 150 EURO A MARZO 2023 1 Titolari di indennità di: disoccupazione NASpI, DIS-COLL , mobilità ordinaria o in deroga nel mese di novembre 2022

, mobilità ordinaria o in deroga nel mese di novembre 2022 disoccupazione agricola 2022 (relativa all’anno 2021)

2022 (relativa all’anno 2021) COVID-19 2 Lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il beneficio: co.co.co, assegnisti e dottorandi

lavoratori stagionali

lavoratori dello spettacolo

professionisti con partita Iva e non 3 lavoratori autonomi occasionali 4 venditori porta a porta già beneficiari del bonus 200 euro

Ecco le categorie di lavoratori che, a marzo 2023, si vedranno accreditare sul proprio conto corrente l’una tantum da 150 euro prevista dal decreto Aiuti ter:

titolari di indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, mobilità ordinaria o in deroga nel mese di novembre 2022;

beneficiari di indennità di disoccupazione agricola 2022 (relativa all’anno 2021);

beneficiari delle indennità COVID-19;

lavoratori autonomi occasionali;

categorie di lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il beneficio (co.co.co, lavoratori stagionali, assegnisti e dottorandi, lavoratori dello spettacolo e partite Iva);

venditori porta a porta già beneficiari del bonus 200 euro.

La tabella di marcia per questa seconda tranche di pagamenti del bonus 150 euro è delineata nella circolare INPS 127/2022, che è la stessa che ha fornito le istruzioni per i pagamenti della prima fase dell’erogazione.

Intanto, l’INPS ha recentemente precisato che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno beneficiare delle indennità una tantum da 200 e da 150 euro anche in assenza di una formale iscrizione alla Gestione Separata. Secondo l’Istituto nazionale di previdenza, il requisito dell’iscrizione sarà comunque soddisfatto in presenza della contribuzione connessa all’attività svolta dagli utenti interessati.

È anche bene ricordare che il decreto interministeriale firmato il 7 dicembre 2022 ha esteso ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita Iva l’accesso al bonus una tantum di 200 euro introdotto dal decreto Aiuti, incrementato di altri 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti ter. Questo allargamento della platea consentirà ad altri 30mila lavoratori autonomi e circa 50mila professionisti, tra cui circa 30mila specializzandi in medicina e chirurgia, di beneficiare dell’una tantum contro il caro-vita.

Come abbattere le spese bancarie a Marzo 2023

Per coloro che sono alla ricerca di un conto corrente vantaggioso su cui far accreditare il bonus 150 euro, il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it assicura una panoramica delle migliori offerte disponibili a marzo 2023.

Particolarmente appetibili per i risparmiatori sono i conti correnti online, i quali sono spesso a zero spese oppure con canoni molto bassi, così da abbattere le spese di gestione e tagliare anche le commissioni sulle principali operazioni, come per esempio il bonifico.

Così come sono solitamente gratuiti i canoni per la carta di debito, con la quale eseguire pagamenti sia in negozi fisici con il POS che online ed effettuare prelievi di contanti agli sportelli ATM. Altrettanto vantaggiosi sono i costi anche per le carte prepagate e le carte di credito, sia in versione fisica che virtuale.

Per conoscere le principali offerte dei conti correnti, clicca sul botto verde qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTE »