Nuovo digitale terrestre 2023: tv e cosa succede dopo lo switch-off a Marzo

Dall’8 marzo 2022 è iniziato ufficialmente il processo graduale per lo switch-off definitivo del digitale terrestre verso il nuovo standard DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) che si sarebbe dovuto completare nel gennaio 2023. L’iniziativa promossa dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy (MiSE) prevede che tutti i canali trasmettano in risoluzione Full HD e con lo standard MPEG4 allo scopo di offrire ai telespettatori una qualità di visione superiore e nuove funzioni.

Chi ancora non dispone di un televisore compatibile con il DVB-T2 può scegliere se acquistare un nuovo modello o dotarsi di un decoder per la fruizione di contenuti in alta definizione. Per scoprire tutti i dispositivi compatibili (TV e decoder) potete consultare la lista stilata dal MiSE all’indirizzo bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei.

Tra i dispositivi che supportano il nuovo digitale terrestre abbiamo il decoder TIMVISION Box, incluso nelle promozioni dedicate intrattenimento di TIM, e il Vodafone TV Box di Vodafone. Le proposte per la pay TV dei due operatori possono essere abbinate a un’offerta fibra ottica.

Con Premium Base potete navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH in oltre 600 Comuni. Avete poi inclusi anche chiamate a consumo e attivazione. Il prezzo è di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Con TIM Wi-Fi Power Smart potete aggiungere un modem TIM Hub+, chiamate illimitate con acquisto online, TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi e un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo. Il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione o conto online o 24,90 euro al mese per chi è già cliente di TIM per la telefonia mobile. L’attivazione è di 19,90 euro. Se poi l’acquistate entro il 9 marzo 2023 avete in regalo anche un Google Nest Mini.

Con Internet Unlimited invece avete una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem con Wi-Fi Optimizer e chiamate illimitate con acquisto online. Anche l’attivazione da 5 euro al mese per 24 rate è già inclusa. Il prezzo è di 24,90 euro al mese senza vincoli ma per i già clienti di Vodafone per la telefonia mobile scende a 22,90 euro al mese.

Nuovo digitale terrestre: le novità di marzo 2023

Dal marzo dello scorso anno i broadcaster gradualmente hanno abbandonato le frequenze 700MHz per adottare le nuove Sub 700MHz e poi hanno proceduto allo spegnimento definitivo di tutti canali MPEG2 entro il 21 dicembre 2022. Questo mese ci sono state invece diverse novità a livello locale in merito al digitale terrestre. Innanzitutto prosegue l’estensione di RAI 3 HD sul 3 e RAI 3 Regionali HD sull’800 in poi (in base alla propria Regione di residenza) in tutta Italia.

Nel Mux Locale 1 in Sicilia è stato modificato identificativo di 7Gold Telerent presente all’LCN 15. Ora si chiama Telerent 7Gold e il canale trasmette in risoluzione 1440 x 1080 pixel. Nel Mux Locale 4 in Sicilia arrivano le nuove reti TV Amica sul 196, TV Alfa sul 197, TV Alfa Comunità sul 198, Telemondo Centrale Famiglia sul 210 e Sole Sicilia TV sul 212. Nel Mux Locale 1 nel Lazio, Canale Italia ora è sintonizzato sul canale 71 (la precedente era la LCN 78).

Per evitare problemi di visioni o la scomparsa dei vostri canali preferiti vi consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV.

Bonus “decoder a casa” per gli over 70

Bonus “decoder a casa” Tutti i dettagli In cosa consiste consegna gratuita a domicilio del decoder compatibile con lo standard DVB-T2 tramite corriere di Poste Italiane e assistenza telefonica per l’installazione Chi può richiederlo Tutti gli over 70 con un trattamento pensionistico non superiore a 20mila euro annui e intestatari di un canone RAI Come fare richiesta Chiamando il 800 776 883

In ufficio postale

Online sul sito www.prenotazionedecodertv.it/booking/

Il Governo Meloni non ha rinnovato il bonus rottamazione TV e bonus TV-decoder ma ancora oggi è disponibile il bonus “decoder a casa”. L’incentivo grazie alla convezione tra il MiSE e Poste Italiane prevede la consegna gratuita e direttamente al proprio domicilio di un decoder compatibile con lo standard DVB-T2. Al bonus possono accedere tutti coloro che hanno compiuto 70 anni e con un trattamento pensionistico non superiore a 20mila euro annui. Si deve poi essere intestatari del canone RAI. Dopo la consegna si potrà ricevere assistenza telefonica per l’installazione e configurazione del decoder.

Inoltre, proprio per facilitare il passaggio delle persone più anziane verso la nuova tecnologia, successivamente alla consegna sarà possibile ricevere assistenza telefonica per l’installazione e per la configurazione del decoder chiamando il numero 800 776 883 e selezionando la voce relativa all’installazione del decoder.

Potete richiedere il bonus “decoder a casa” e pianificare l’appuntamento per la consegna del decoder entro il 31 dicembre 2023 nelle seguenti modalità:

Chiamando il numero 800 776 883 e selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei decoder (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, festivi esclusi)

e selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei decoder (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, festivi esclusi) Presso uno dei quasi 13mila uffici postali in tutta Italia negli orari di apertura

in tutta Italia negli orari di apertura Collegandosi al seguente indirizzo www.prenotazionedecodertv.it/booking/ (tutti i giorni h24)

Per richiedere l’incentivo sarà necessario avere a disposizione il codice fiscale e la tessera sanitaria o documento d’identità in corso di validità. Il bonus “decoder a casa” non è cumulabile con il bonus TV-decoder ma può essere aggiunto al bonus TV rottamazione anche se è già stato erogato.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il call center della Nuova TV Digitale allo 06 87 800 62 o via chat su WhatsApp al 340 120 6348.