Passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind: le offerte di Luglio 2023

Passa a Iliad a luglio dai principali operatori per avere minuti e SMS illimitati e fino a 300 GB in 4G o un' offerta 5G a meno di 10 euro al mese senza vincoli né costi nascosti

Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile con il tasso di soddisfazione dei clienti più alto. L’azienda è stata premiata come il migliore per servizi di assistenza clienti dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) e recentemente poi è stato inaugurato un nuovo canale di vendita chiamato IliadSpace che permette di attivare le sue tariffe anche nei negozi di telefonia specializzati.

Chi passa a Iliad da Vodafone, TIM e WindTre potrà trovare offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo. L’operatore low cost infatti punta su assenza di vincoli, costi nascosti e rimodulazioni e a parità di Giga propone tariffe a un costo nettamente inferiore rispetto ai grandi marchi del settore. In più con Iliad potete attivare un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese.

Passa a Iliad: le offerte per i clienti di Vodafone, TIM e WindTre di luglio 2023

Le offerte mobile di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Voce minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ 4,99 €/mese Giga 100 minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese Giga 150 minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G 9,99 €/mese Dati 300 minuti e SMS a consumo e 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese

Iliad propone una serie di tariffe per tutti i gusti il cui prezzo è fisso per sempre. Inoltre potrete usufruire di servizi di base come segreteria, Ti ho chiamato e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi senza costi aggiuntivi. Se non soddisfatti si può recedere in ogni momento senza penali o costi per la disattivazione. Chi passa a Iliad a luglio può quindi scegliere tra:

Voce

minuti e SMS illimitati

40 MB per navigare in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% del territorio italiano

per navigare in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% del territorio italiano In Ue si possono utilizzare tutti i minuti e il traffico dati incluso in roaming

Il prezzo è di 4,99 euro al mese per sempre.

Giga 100

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Attiva qui Giga 100 di Iliad »

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese per sempre.

Attiva Dati 300 di Iliad »

Per tutte le offerte l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratuite. Quando avete esaurito il traffico dati incluso potete continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB, solo in caso di effettivo utilizzato. Per richiedere assistenza potete contattare il Servizio Clienti al 177. La chiamata è gratuita e il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.

Per gestire l’offerta basta accedere all’Area Personale da mobile o web tramite le credenziali fornite dall’operatore. Dopo il primo accesso il login avviene in automatico sotto la rete di Iliad. Dall’Area Personale potete verificare il credito e i consumi, effettuare una ricarica online o attivare il pagamento automatico, modificare le deviazioni di chiamata, cambiare offerta o aggiungere uno smartphone a rate.

Se avete intenzione di recarvi all’estero potete acquistare due opzioni aggiuntive per avere ancora più traffico dati incluso:

5G extra di traffico dati per Ue oltre a quelli già inclusi nella propria offerta a 3,99 euro per un mese

oltre a quelli già inclusi nella propria offerta a 5G extra di traffico dati per la Svizzera oltre a quelli già inclusi nella propria offerta a 4,99 euro per un mese

Come acquistare online le offerte di Iliad

Come attivare online le offerte di Iliad Procedura SIM Registrarsi sul sito iliad.it

Si può richiedere la portabilità del numero rispondendo “Sì” alla domanda dedicata

la SIM viene consegnata via posta e imbucata nella cassetta delle lettere in 1-5 giorni lavorativi

Per l’attivazione si deve effettuare la video identificazione eSIM Registrarsi sul sito iliad.it

Richiedere l’eSIM selezionando l’apposita opzione

Scaricare l’eSIM dall’email di conferma della sottoscrizione o dall’Area Personale

Inquadrare il QR Code con la fotocamera dello smartphone

Inserire il codice segreto

Seguire le indicazioni di configurazione sul telefono

Chi passa a Iliad può facilmente acquistare la propria offerta direttamente online sul sito dell’operatore. Per confrontare le promozioni dell’operatore con quelle di altri marchi potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete a disposizione tutte le informazioni necessarie per scegliere la proposta più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla online con la massima comodità cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Iliad vi richiederà di completare una breve registrazione inserendo alcuni dati personali. In questa fase è possibile richiedere la portabilità del numero, che verrà completata gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, rispondendo “sì” all’apposita domanda. Potete anche richiedere un’eSIM al costo di 9,99 euro una tantum.

La SIM fisica vi verrà consegnata direttamente nella cassetta delle lettere tramite Poste Italiane entro 2-5 giorni lavorativi. Potete invece scaricare l’eSIM dall’email inviata da Iliad al termine della procedura di sottoscrizione o in qualsiasi momento dall’Area personale. Per l’attivazione si deve inquadrare il QR Code, inserire il codice segreto e seguire le indicazioni di configurazione riportate a schermo. In alternati si può effettuare la configurazione manuale.

Per attivare l’offerta dovrete poi eseguire la video identificazione, ovvero realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento in modo che Iliad possa verificare l’identità dell’intestatario della SIM. In tutto vi basteranno meno di tre minuti.

Passa a Iliad casa: l’offerta di luglio 2023

Tutti i dettagli sull’offerta fisso IliadBox Qual è la velocità di navigazione fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Quanto costa? 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese per sempre per i già clienti mobile con offerta da 9,99 €/mese e pagamento automatico

Chi passa a Iliad può trovare anche una delle offerte fibra ottica più convenienti sul mercato. In base alla copertura potete scegliere tra una connessione in FTTH EPON fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

IliadBox

navigazione senza limiti in FTTH fino a 5 Gbps

chiamate illimitate da fisso verso numeri italiani e 60 destinazioni all’estero

attivazione

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre ma se siete avete già attiva una SIM mobile con offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito avete incluso uno sconto di 5 euro al mese sulla rete fissa. Il prezzo quindi scende a 19,99 euro al mese per sempre. La spesa per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere all’offerta anche:

fino a quattro Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale in ogni angolo della casa a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo

per ampliare la portata del segnale in ogni angolo della casa a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo protezione di McAfee per tutti i terminali connessi alla rete a 2,99 euro al mese

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Passa a Iliad con telefono incluso

Chi passa a Iliad può scegliere di associare alla sua nuova SIM anche l’acquisto a rate di un telefono senza anticipo. Con le offerte smartphone incluso dell’operatore low cost potete mettervi in tasca i migliori prodotti di Apple come iPhone 14 a partire da 30,97 euro al mese senza interessi. Il gestore per questo tipo di promozioni richiede un vincolo di permanenza minimo da 12 a 24 mesi e si può pagare con un finanziamento a tasso zero e prima rata dopo un mese, salvo approvazione da parte di Younited.

Il servizio di trade-in di Iliad consente di far valutare un vecchio modello di iPhone, Apple Watch e MacBook per darlo poi in permuta. Dopo la valutazione dell’operatore potete scegliere se ricevere una rateizzazione più conveniente per l’acquisto di un nuovo smartphone o uno sconti pari al valore del dispositivo che vi verrà scalato direttamente dal finanziamento con la promessa alla fine di restituire iPhone. La spedizione è gratis e la consegna verrà completata entro pochi giorni lavorativi.

Se si cambia operatore o richiede il recesso anticipato prima dello scadere del vincolo di 12 o 24 mesi dovrete comunque corrispondere a Iliad tutte le rate residue. Il gestore comunque vi consente di pagare in un’unica soluzione in ogni momento e senza penali con richiesta dall’Area Personale. Entro 14 giorni dalla consegna del telefono potete esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare iPhone a Iliad senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.