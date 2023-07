Fino al prossimo 3 settembre 2023 , per tutti i clienti TIM, c'è la possibilità di partecipare al concorso a premi TIM Party della Domenica . Si tratta di un'opportunità accessibile a tutti gli utenti TIM Party che hanno la possibilità di vincere uno smartphone . Ecco come funziona il concorso estivo di TIM.

Ogni settimana, fino al prossimo 3 settembre 2023, è possibile provare a vincere uno smartphone con TIM grazie al concorso a premi TIM Party della Domenica. Si tratta di un’iniziativa riservata a tutti i clienti TIM (di rete fissa o di rete mobile) iscritti al programma fedeltà gratuito TIM Party.

Tutte le domeniche, semplicemente partecipando ad un semplice minigioco sarà possibile accedere a un’estrazione a premi con possibilità di vincere un nuovo smartphone. Ogni settimana ci sarà in palio un nuovo modello, garantendo sempre nuove opportunità di vincita per gli utenti.

Come partecipare a TIM Party della Domenica

Il meccanismo previsto dall’iniziativa è molto semplice. Gli utenti TIM Party hanno la possibilità, ogni domenica, di partecipare a un minigioco, molto semplice. In caso di vittoria nel minigioco, l’utente parteciperà al concorso a premi con in palio uno smartphone. L’esito dell’estrazione sarà immediato mentre, in caso di vincita, lo smartphone sarà consegnato entro 180 giorni dalla data di assegnazione, previa accettazione da parte del cliente.

Ogni utente ha un numero predeterminato di tentativi per partecipare al concorso TIM Party della Domenica in base a questo schema:

un tentativo per i clienti TIM da meno di 12 mesi

due tentativi per i clienti TIM da più di 12 mesi ma meno di 5 anni

tre tentativi per i clienti TIM da più di 5 anni

cinque tentativi per i clienti TIM con fisso e mobile

I clienti TIM con più utenze (ad esempio più SIM) possono partecipare più volte al concorso a premi. Il numero di tentativi dipenderà dal meccanismo descritto in precedenza.

Gli smartphone in palio con TIM Party della Domenica sono i seguenti:

30 luglio: OPPO Reno 8 Pro 5G

6 agosto: Honor X7a

13 agosto: Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB

20 agosto: OPPO Reno 8 Lite

27 agosto: Samsung Galaxy A54 5G 256 GB

3 settembre: OPPO A98

Le offerte “passa a TIM” da attivare oggi

Per passare a TIM è possibile puntare su diverse offerte, sia per la rete fissa che per la rete mobile. Qui di seguito andremo a riassumere tutte le opzioni disponibili sia per diventare cliente TIM con il fisso che per diventare cliente TIM per la telefonia mobile:

Passa a TIM: le offerte Internet casa

A disposizione dei nuovi clienti che passano a TIM ci sono tre diverse opzioni:

TIM Premium Base : linea telefonica fissa e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit (oppure FTTC o ADSL); il costo è di 25,90 euro al mese

: linea telefonica fissa e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit (oppure FTTC o ADSL); il costo è di TIM WiFi Power Smart per già clienti di rete mobile : linea telefonica fissa con chiamate illimitate e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit (oppure FTTC o ADSL); modem Wi-Fi incluso nel canone; il costo è di 25,90 euro al mese

: linea telefonica fissa con chiamate illimitate e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit (oppure FTTC o ADSL); modem Wi-Fi incluso nel canone; il costo è di TIM WiFi Power Smart: linea telefonica fissa con chiamate illimitate e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit (oppure FTTC o ADSL); modem Wi-Fi incluso nel canone; il costo è di 30,90 euro al mese

Per attivare una delle offerte TIM è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva la fibra TIM da 25,90 €/mese »

Passa a TIM: le offerte di telefonia mobile

OFFERTA TIM MINUTI, SMS E GIGA COSTO ATTIVABILE DA TIM Power Supreme Easy Minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G 7,99 €/mese Clienti Iliad e alcuni operatori virtuali, con portabilità TIM YOUNG 5G Minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G e 5G 9,99 €/mese Clienti Under 25, con o senza portabilità TIM 5G Power Famiglia Minuti ed SMS illimitati

Giga illimitati con TIM Unica Power 9,99 €/mese + 1,90 €/mese per TIM Unica Power Clienti di rete fissa TIM, con o senza portabilità TIM 5G Power Smart Minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G e 5G 14,99 €/mese Tutti, con o senza portabilità

Per la telefonia mobile, invece, ci sono quattro diverse offerte da considerare per passare a TIM. La prima è TIM Power Supreme Easy. Quest’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Con questa tariffa sono inclusi:

minuti e SMS illimitati verso tutti

150 GB in 4G

per i già clienti TIM di rete fissa: Giga illimitati attivato l’opzione TIM Unica Power da 1,90 euro al mese

La tariffa in questione presenta un costo di 7,99 euro al mese con un costo iniziale di 25 euro di cui 20 euro di credito. L’offerta è attivabile direttamente online.

Attiva TIM Power Supreme Easy

Da valutare, inoltre, c’è TIM Young 5G. L’offerta è disponibile per i clienti Under 25 e include:

minuti e SMS illimitati verso tutti

100 GB in 4G e 5G

per i già clienti TIM di rete fissa: Giga illimitati attivato l’opzione TIM Unica Power da 1,90 euro al mese

TIM Young 5G costa 9,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis scegliendo l’attivazione tramite procedura online, sfruttando il link qui di sotto.

Attiva qui TIM Young 5G »

Per i già clienti TIM di rete fissa c’è la possibilità di attivare TIM 5G Power Famiglia che include:

minuti e SMS illimitati verso tutti

5 GB in 4G e 5G che diventano Giga illimitati attivato l’opzione TIM Unica Power da 1,90 euro al mese

Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis scegliendo la procedura di sottoscrizione online.

Attiva qui TIM 5G Power Famiglia »

Da valutare anche TIM 5G Power Smart. L’offerta, disponibile per tutti i nuovi clienti, include:

minuti e SMS illimitati verso tutti

100 GB in 4G e 5G

per i già clienti TIM di rete fissa: Giga illimitati attivato l’opzione TIM Unica Power da 1,90 euro al mese

TIOM 5G Power Smart prevede un costo di 14,99 euro al mese. Anche in questo caso ci sono primo mese e attivazione gratuita scegliendo la sottoscrizione online, tramite il link qui di sotto.

Attiva qui TIM 5G Power Smart »