Il Codice della Strada ha registrato diverse modifiche con il nuovo DDL che ora deve attraversare l'iter parlamentare. Tra le novità si registrano una serie di interventi mirati alla repressione della condotta di guida in stato di ebbrezza e sotto l'uso di stupefacenti. Vediamo, punto per punto, tutte le ultime modifiche applicate al Codice della Strada.

Il nuovo DDL del Governo ha introdotto una serie di importanti novità per il Codice della Strada, con, in particolare, la chiara volontà di contrastare sempre di più la guida in stato di ebbrezza e sotto l’uso di stupefacenti che rappresenta un enorme rischio per la circolazione su strade pubbliche. Nonostante le anticipazioni, per il momento, il Codice della Strada non registra novità in merito ai limiti di velocità.

Di seguito andremo ad analizzare punto per punto tutte le ultime modifiche approvate per il Codice della Strada.

Cosa cambia per il Codice della Strada

Il Codice della Strada registra diverse modifiche e novità. Il complesso di norme che regola la circolazione su strade pubbliche di veicoli e pedoni si aggiorna con diverse modifiche. Vediamo, punto per punto, quali sono le novità volute dal Governo con il nuovo DDL.

Neopatentati

Con le ultime modifiche al Codice della Strada, i neopatentati dovranno attendere almeno 3 anni prima di poter mettersi alla guida di un veicolo con potenza superiore a 55 kW (pari a 73 CV) per tonnellata. Il provvedimento punta a impedire ai più giovani e inesperti di guidare veicoli particolarmente potenti.

Sospensione della patente

La nuova versione del Codice della Strada prevede una serie di modifiche per quanto riguarda la sospensione della patente. Eccole:

un aumento del periodo di sospensione in caso di incidente stradale provocato a seguito di autonoma fuoriuscita dalla sede stradale

il provvedimento di sospensione viene adottato in modo diretto, senza la necessità di ordinanza prefettizia

viene introdotta la “sospensione breve” della patente per gli automobilisti che hanno subito la decurtazione del punteggio della patente a seguito di alcune infrazioni (uso del cellulare alla guida, sorpasso, precedenza etc.); la durata della sospensione è legata al numero di punti rimasti sulla patente

Uso di alcol o droghe alla guida

Tra le novità per il Codice della Strada in merito all’uso di alcol e droghe alla guida troviamo:

il ritiro immediato della patente in caso di test antidroga positivo

in caso di in caso di condanna per reato in stato di ebbrezza viene introdotto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida per 2-3 anni; c’è anche un aumento delle sanzioni oltre all’obbligo per il condannato di installare un sistema alcolock a proprie spese (tale sistema impedisce l’avvio del veicolo in caso di alterazione del conducente)

per i minori di 21 anni per cui viene accertato l'uso di sostanze stupefacenti alla guida o la guida senza patente viene introdotta l'impossibilità di conseguire la patente fino ai 24 anni

inasprimento delle pene per omicidio stradale e per lesioni personali

Monopattini elettrici

Novità in arrivo anche per i monopattini:

divieto di sosta sui marciapiedi

divieto di circolazione in aree extraurbane

obbligo di contrassegno identificativo, assicurazione RCA e casco anche per maggiorenni

sanzioni inasprite per monopattini non dotati di freno, dispositivo acustico e frecce direzionali

Autovelox e dispositivi di controllo del traffico

Tra le modifiche previste al Codice della Strada troviamo anche una serie di interventi relativi al funzionamento dei dispositivi di controllo del traffico:

in caso di violazioni reiterate della stessa ZTL, all'automobilista sarà applicata una sola sanzione per ciascun giorno del calendario

l'accertamento della violazione deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza

