Passa a Fastweb: offerte fisso e mobile di Gennaio 2022

Passa a Fastweb : scopri le offerte dell'operatore per navigare in 5G alla massima velocità da mobile o da fisso con la fibra ottica fino a 2,5 Gbps

Fastweb negli anni si è imposto tra i primi operatori di rete fissa in Italia con offerte Internet casa trasparenti, senza costi nascosti e vincoli di durata e più recentemente si è ritagliato il suo spazio anche nel settore della telefonia mobile. Non solo, chi passa a Fastweb può anche trovare tariffe convergenti che uniscono a una connessione di casa stabile e veloce anche una SIM mobile per il proprio smartphone.

Passa a Fastweb per la telefonia mobile

Fastweb permette di scegliere tra diverse offerte 5G a seconda delle proprie specifiche esigenze. L’operatore dispone anche di una tariffa Internet mobile da utilizzare per navigare fuori casa su tablet, PC e smartphone con chiavette Internet o modem Wi-Fi portatili. Chi passa a Fastweb oggi è raggiunto dal 5G nei Comuni di:

Aosta

Ascoli piceno

Bari

Bologna

Cagliari

Catanzaro

La spezia

Messina

Milano

Napoli

Novara

Pescara

Prato

Roma

Terni

Udine

Venezia

L’obiettivo di Fastweb è arrivare al 90% di copertura entro il 2025.

1. Fastweb Mobile

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero (500 minuti in roaming in Ue e Svizzera)

100 SMS

90 GB per navigare in Internet in 5G (6 GB in roaming in Ue, UK e Svizzera)

Inclusi i corsi Fastweb Digital Academy

L’offerta ha un costo di 7,95 euro al mese fino al 31/1/22. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione). Terminati gli SMS il costo per ogni messaggio è di 5 cent mentre quando si esaurisce il traffico dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo credito residuo

La Fastweb Digital Academy è una scuola per formare i prossimi professionisti digitali creata dall’operatore in collaborazione con Fondazione Cariplo all’interno di Cariplo Factory. L’accademia attraverso corsi online in streaming e on demand permette di acquisire nuove competenze digitali tra le più ricercate sul mercato del lavoro (Digital Creativity, Digital Development & Security, Digital Marketing & Social, Digital Soft Skills & Office) e di accedere a eventi, workshop e tavole rotonde

Alla tariffa è possibile aggiungere WOW Space e ottenere così spazio d’archiviazione illimitato nel cloud al costo di 9,95 euro l’anno con primo mese gratuito.

Confronta le offerte Fastweb Mobile »

2. Fastweb Mobile Maxi

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero (500 minuti in roaming in Ue e Svizzera)

100 SMS

150 GB per navigare in Internet in 5G (8 GB in roaming in Ue, UK e Svizzera)

Inclusi i corsi Fastweb Digital Academy

L’offerta ha un costo di 10,95 euro al mese fino al 31/1/22. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione). Terminati gli SMS il costo per ogni messaggio è di 5 cent mentre quando si esaurisce il traffico dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo credito residuo

3. Fastweb Mobile Dati

Chiamate a verso fissi e mobili in Italia a 5 cent al minuto senza scatto alla risposta

300 GB per navigare in Internet in 5G (14 GB in roaming in Ue, UK e Svizzera)

Inclusi i corsi Fastweb Digital Academy

L’offerta ha un costo di 19,95 euro al mese fino al 31/1/22. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione). Terminati gli SMS il costo per ogni messaggio è di 5 cent mentre quando si esaurisce il traffico dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo credito residuo

All’offerta è possibile aggiungere un router Wi-Fi ZTE MF927U a 35 euro una tantum.

Annunci Google

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Passa a Fastweb per la linea fissa

Chi passa a Fastweb per la rete fissa può invece scegliere tra tipologia di connessione differenti in base alla copertura prevista al proprio indirizzo. Con le offerte fibra ottica dell’operatore nella variante FTTH (Fiber to the Home), disponibile in tutte le maggiori città italiane, è possibile navigare fino a 1-2,5 Gigabit al secondo in download. In alternativa si può attivare una tariffa per la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps in download a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Nei piccoli Comuni o dove non è disponibile la fibra ottica si può accedere alle offerte FWA (Fixed Wireless Access), che prevede l’integrazione della tecnologia CPE 5G, o ADSL fino a 20 Mbps.

1. Fastweb Casa

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH NGN GPON

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

Inclusi i corsi Fastweb Digital Academy

L’offerta ha un costo di 28,95 euro al mese ma è possibile provarla gratuitamente per 30 giorni e poi eventualmente chiedere il rimborso delle spese sostenute il primo mese.

Alla tariffa è possibile aggiungere:

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese

a 4 euro al mese SIM mobile di Fastweb Mobile con chiamate illimitate e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese

Attiva Fastweb Casa »

2. Fastweb Casa Light

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH NGN GPON

Chiamate a consumo

Attivazione inclusa

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

Inclusi i corsi Fastweb Digital Academy

L’offerta ha un costo di 25,95 euro al mese ma è possibile provarla gratuitamente per 30 giorni e poi eventualmente chiedere il rimborso delle spese sostenute il primo mese.

Alla tariffa è possibile aggiungere:

SIM mobile di Fastweb Mobile con chiamate illimitate e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese

3. Fastweb Casa FWA

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in Ultra FWA

Attivazione inclusa

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

Pausa dall’abbonamento fino a 10 giorni in un anno

L’offerta prevede il primo mese gratuito, poi 24,95 euro al mese. Per l’installazione degli apparati, che richiede circa 2 ore, il tecnico dovrà avere accesso al tetto. E’ possibile sospendere temporaneamente l’abbonamento per alcuni giorni a seconda dell’offerta sottoscritta e riprendere a navigare con un clic da smartphone

Alla tariffa è possibile aggiungere:

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese

a 4 euro al mese SIM mobile di Fastweb Mobile con chiamate illimitate, 100 SMS e 50 GB anche in 5G a 5,95 euro al mese

4. Fastweb Casa + Eni Luce & Gas

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH NGN GPON

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

Inclusi i corsi Fastweb Digital Academy

L’offerta ha un costo di partenza di 18,95 euro al mese per 24 mesi più la tariffa luce e gas entro il 31/1/22, poi 25,95 euro al mese. In base alla promozione Eni Luce & Gas sottoscritta si possono ricevere i seguenti sconti:

Gas e Luce – sconto di 6 euro al mese per 24 mesi (risparmio di 144 euro)

– sconto di 6 euro al mese per 24 mesi (risparmio di 144 euro) Luce – sconto di 3 euro al mese per 24 mesi (risparmio di 72 euro)

– sconto di 3 euro al mese per 24 mesi (risparmio di 72 euro) Gas – sconto di 3 euro al mese per 24 mesi (risparmio di 72 euro)

Alla tariffa è possibile aggiungere:

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese