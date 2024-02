Pagamenti digitali in crescita in Italia nel 2023: +35,5% rispetto al 2022. Diminuisce invece lo scontrino medio cashless : -8,1% , scendendo da 40,3 euro a 37 euro. È questa la fotografia dell’Osservatorio Città Cashless di SumUp dello scorso anno. E per risparmiare sul canone annuo della carta di credito, sul comparatore di SOStariffe.it , ci sono le migliori offerte di febbraio 2024.

Pagamenti digitali in aumento nel 2023 (+35%) e le città italiane si confermano sempre più cashless. Rispetto all’anno precedente, cala invece lo scontrino medio dei pagamenti: -8,1% (da 40,3 a 37 euro). La tendenza a pagare con il “denaro elettronico” cresce in tutte le province, ma soprattutto al Nord e Centro, da Bolzano a Terni. La ricerca dell’Osservatorio Città Cashless di SumUp 2023 evidenzia che “le transazioni digitali sono in crescita sia tra i settori legati all’intrattenimento e al tempo libero”.

I consumatori italiani ricorrono sempre più ai pagamenti digitali sia perché c’è un incremento degli acquisti online, sia perché fare compere oggi e vedersi addebitata la spesa sul conto corrente in seguito – di solito, alla metà del mese successivo – è senza dubbio uno dei vantaggi dell’utilizzo della carta di credito per effettuare un pagamento. Ma, dovendo scegliere di attivare una carta di credito, come trovare la migliore? Un aiuto arriva dal comparatore per carte di credito di SOStariffe.it, che seleziona quelle più convenienti a febbraio 2024. Per saperne di più, premi il bottone verde qui sotto:

Pagamenti digitali nelle principali città italiane nel 2023

CITTÀ – QUARTIERE AUMENTO DELLE TRANSAZIONI CASHLESS 2023 VALORE MEDIO DELLO SCONTRINO CASHLESS 2023 1 Venezia-Cannaregio +163,7% 37,1€ 2 Venezia-Marghera +158,2% 33,5€ 3 Milano-Sempione, CityLife, Pagano, Wagner +124,4% 65,5€ 4 Bologna-Porto, Saragozza +118% 18,4€ 5 Palermo-Brancaccio +108,5% 22,1€ 6 Milano- Calvairate +103,4% 39€ 7 Roma-Gianicolense +90,2% 41,4€ 8 Milano-Bovisa, Cimitero Maggiore +85,4% 27,1€ 9 Roma-Tiburtina +82,1% 56€ 10 Venezia-Mestre +80,8% 29,4€

Analizzando 10 comuni capoluogo di regione nel Nord, nel Centro e nel Sud e Isole, questo è il podio delle grandi città in cui nel 2023 si è registrato il maggiore aumento di transazioni digitali:

Bari +60,4%;

+60,4%; Bologna +43,3%;

+43,3%; Cagliari +41,3%.

Stringendo il focus dell’indagine sui quartieri più cashless delle grandi città, la classifica dove i pagamenti digitali sono maggiormente cresciuti rispetto al 2022, vede ai primi due posti due zone di Venezia:

Cannaregio +163,7%;

+163,7%; Marghera 158,2%.

Al terzo posto c’è Milano Sempione / CityLife, che segna un +124,4% di transazioni cashless, seguita da Bologna Porto-Saragozza con +118%.

A proposito, invece, dello scontrino medio, gli importi più bassi si sono registrati a Bologna, città che occupa il maggior numero di posizioni: al primo posto c’è Porto-Saragozza (18,4 euro), seguono Bolognina (20 euro), Corticella (20,5 euro), Borgo Panigale (20,8 euro), San Donato (21,6 euro).

Pagamenti digitali nelle principali province italiane nel 2023

PROVINCIA AUMENTO DELLE TRANSAZIONI CASHLESS 2023 VALORE MEDIO DELLO SCONTRINO CASHLESS 2023 1 Bolzano +58,8% 39€ 2 Modena +57,5% 32,1€ 3 Venezia +53,2% 35€ 4 Rieti +52,3% 37,2€ 5 Rovigo +52% 37,5€ 6 Piacenza +50,9% 37,6€ 7 Vercelli +48,7% 35,4€ 8 Gorizia +48,6% 36,3€ 9 Terni +48,4% 39,1€ 10 Reggio Emilia +48,1% 33,8€

I pagamenti senza contanti sono cresciuti in quasi tutta la Penisola nel 2023. Nella Top 10 delle province più cashless (vedi la tabella qui sopra) ci sono soprattutto quelle del Nord e Centro Italia. Sul podio delle province dove le transazioni digitali sono aumentate di più negli scorsi 12 mesi rispetto al 2022 ci sono:

Bolzano +58,8%;

Modena +57,5%;

Venezia +53,2%.

Guardando, invece, allo scontrino cashless, quello medio più basso del 2023 si è registrato nella provincia della Sud Sardegna:29,8 euro. Anche il secondo posto della classifica è occupato da una provincia sarda, Oristano, con uno scontrino medio di 30,6 euro. In terza posizione, si piazza Bologna con 30,8 euro.

Pagamenti digitali: come trovare le migliori carte di credito a Febbraio 2024

Per le carte di credito, la parola d’ordine è risparmio. Anche a febbraio 2024, i nuovi clienti sono a caccia di carte che siano a zero spese. Tradotto: niente costi fissi per la gestione della carta stessa. Quindi, canone annuale gratuito, oppure molto basso. Così come, prima di sceglierne una, si guarda sempre più ai bonus e ai benefit concessi ai nuovi clienti.

Ma come trovare le carte di credito più vantaggiose? Con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it, è possibile individuare le migliori offerte di carte di credito zero spese attualmente presenti sul mercato.

Con il boom degli acquisti online, la carta di credito è diventata sempre più uno strumento indispensabile per effettuare pagamenti e transazioni, siano essi fisici o virtuali.

Ricordiamo che una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio (tradizionale oppure online) e che l’importo speso è addebitato sul conto collegato successivamente, di solito entro la metà del mese successivo al pagamento.

