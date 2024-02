Morgan Kurk, Presidente e CEO di Cambium Networks, ha individuato i quattro temi chiave che caratterizzeranno il dibattito sulla rete wireless nel 2024. La volontà di aziende e governi è quello di ampliare l’infrastruttura per la banda larga ma allo stesso tempo ci sono aspetti dal lato economico e tecnologico che influenzeranno fortemente questo progetto e dovranno essere affrontati nel migliore dei modi. I principali temi su cui si discuterà quest’anno saranno: Wi-Fi 7, banda a 6 GHz, intelligenza artificiale e automazione e sicurezza.

Rete wireless, la prossime sfide del settore

I quattro temi principali per la tecnologia FWA per il 2024 Dettagli Wi-Fi 7 Arriverà al grande pubblico alla fine del 2025 FWO a 6 GHz Permetterà di ampliare la copertura con meno apparecchiature e ridurre il TCO Intelligenza artificiale e automazione Bandwidth shaping, l’ottimizzazione TCP e il controllo delle app. L’AIOps migliorerà la produttività degli amministratori di rete Sicurezza Maggiore protezione ma con grande attenzione all’aspetto economico

La prossima evoluzione della rete wireless sarà influenzata dall’arrivo del Wi-Fi 7, che però non verrà adottato immediamente a causa delle disponibilità dei client ma diventerà comune tra il grande pubblico non prima della fine del 2025. Nel frattempo le prestazioni offerte dal Wi-Fi 6 e i vantaggi economici di questa tecnologia favorirano per lo più gli utenti business che cercando di migliorare le prestazioni della rete fissa a un costo inferiore.

L’adozione del fixed wireless outdoor a 6 GHz sarà guidata dai provider di servizi di banda larga e permetterà di ampliare la copertura oltre a ridurre il TCO (Total Cost of Ownership). Gli operatori potranno quindi coprire aree più ampie con meno torri ed apparecchiature. I canali più ampi, disponibili grazie a una vasta porzione di spettro delle frequenze, permetterà di portare una connessione fino a 1 Gbps anche nelle case.

Intelligenza artificiale e automazione consentiranno poi agli operatori di utilizzare i dati raccolti dagli elementi periferici della rete wireless per offrire un’esperienza di navigazione di qualità superiore. Si parla, ad esempio, di servizi ottimizzati ed efficienti anche dal punto vista economico come il bandwidth shaping, l’ottimizzazione TCP e il controllo delle applicazioni. L’AIOps migliorerà anche la produttività degli amministratori di rete, segnalando tempestivamente eventuali problemi e suggerendo soluzioni in tempo praticamente reale.

Le reti ibride in fixed wireless e fibra ottica diventeranno l’architettura di rete più diffusa per i servizi provider indipendentemente dal modello di finanziamento. La loro implementazione è prevista soprattutto nelle aree rurarli e suburbane. Molti dei progetti finanziati dai governi saranno infatti destinati a reti ibride tra fibra ottica e tecnologia wireless edge.

Altra chiave per lo sviluppo della rete wireless è la sicurezza, che alla luce dell’aumento degli attacchi informatici richiede una maggiore protezione e allo stesso tempo una superiore efficienza dal punto di vista economico. Le reti aziendali saranno le più avvantaggiate sotto questo aspetto grazie a team IT e fornitori di servizi gestiti (MSP) che includeranno le valutazioni delle vulnerabilità e il fingerprinting di dispositivi IoT (Internet of Thing) per fornire servizi fondamentali.

Nel 2023 c’è stato un rallentamento negli investimenti della rete wireless ma l’anno appena iniziato rappresenta un momento eccellente per l’innovazione. Sia l’industria che i governi infatti sono convinti di portare sul mercato tecnologia avanzate per costruire un’ampia e diffusa infrastruttura per la banda larga.

