Promozione conto Webank sposa convenienza e rendimento. Il conto corrente online proposto dal brand del gruppo Banco BPM è a zero spese se aperto entro il 9 aprile 2024 e assicura una remunerazione sul saldo del 3% lordo annuo fino al 31 dicembre 2024 per i nuovi clienti.

Promozione conto Webank: che cosa prevede l’offerta di Febbraio 2024

NOME DELL’OFFERTA PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Conto Webank canone annuo gratuito con apertura entro il 09/04/2024

con apertura entro il 09/04/2024 remunerazione del saldo con un rendimento del 3% lordo annuo fino al 31/12/2024

con un rendimento del lordo annuo fino al 31/12/2024 carta di debito internazionale inclusa

inclusa prelievo contanti gratuito da ATM della stessa banca

bonifici online in area SEPA senza commissioni

carta di credito con canone annuo gratuito

Oltre a essere a canone gratuito con apertura entro il 9 aprile 2024, la promozione conto Webank per i nuovi clienti eroga il 3% lordo annuo di remunerazione fino al 31 dicembre 2024 sulle giacenze dai 3.000 euro ai 100.000 euro, con accredito di stipendio o pensione.

Qui di seguito, ecco quali sono le principali caratteristiche di questo conto corrente:

prelievo di contante gratuito da ATM del gruppo Banco BPM;

da ATM del gruppo Banco BPM; prelievo da sportello ATM da altra banca: primi 3 gratuiti a trimestre, poi 2 euro ciascuno;

domiciliazione delle utenze incluse;

bonifico ordinario online in Italia e area SEPA senza commissioni;

in Italia e area SEPA senza commissioni; ricarica cellulare gratuite;

pagamenti MAV e RAV senza costi.

Webank pensa anche al trasferimento senza costi del saldo e gli strumenti finanziari del vecchio conto al nuovo.

Promozione conto Webank: le carte di pagamento di Febbraio 2024

CARTA DI PAGAMENTO PRINCIPALI CARATTERISTICHE Carta di debito internazionale canone annuo gratuito

collegamenti ai principali wallet digitali

possibilità di personalizzare una serie di servizi Carta di credito Cartaimpronta One canone annuo gratuito

fido mensile da 500 € a un massimo di 7.800 €

collegamenti ai principali wallet digitali Carta ricaricabile Carta Prep@id canone annuo gratuito

collegamenti ai principali wallet digitali

ricarica fino a 10.000 €

Qui di seguito, ecco quali sono le principali caratteristiche delle tre carte di pagamento proposte ai clienti da Webank:

Carta di debito internazionale

Inclusa nel conto Webank c’è anche una carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) gratuita utilizzabile in Italia e all’estero sul circuito Bancomat, Pagobancomat e Maestro, con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay. Questi gli altri servizi e vantaggi della carta disponibile in versione fisica e digitale:

per le spese contactless fino a 50 euro non è necessario inserire il PIN;

addebito di abbonamenti ricorrenti come Netflix, Amazon Prime, Spotify, Disney Plus;

nessuna commissione per i pedaggi autostradali;

realizzata in 100% con plastica riciclata e il packaging è ecosostenibile.

Possibilità di personalizzare la carta di debito da sito o app di Webank:

blocco temporaneo per sospendere e riattivare la carta quando si vuole;

per sospendere e riattivare la carta quando si vuole; websafe per disabilitare i pagamenti e-commerce o limiti importo e durata;

per disabilitare i pagamenti e-commerce o limiti importo e durata; gestione categoria per disabilitare l’uso per alcune categorie merceologiche;

per disabilitare l’uso per alcune categorie merceologiche; geosafe per abilitare i pagamenti nell’area dove si effettuano gli acquisti (euro, extra euro, solo Italia).

Carta di credito Cartaimpronta One

Webank propone anche Cartaimpronta One. Si tratta di una delle carte di credito più convenienti disponibili sul mercato bancario in quanto è a zero spese. Inoltre questa carta ha un plafond mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro.

Considerati questi due vantaggi, le principali caratteristiche di Cartaimpronta One, che è disponibile sia in versione virtuale che fisica, sono:

addebito a saldo ;

; appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard;

collegamenti con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay;

zero commissioni sui pagamenti in area Euro. In valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese;

sui pagamenti in area Euro. In valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese; tecnologia contactless: con importi fino a 25 euro non è necessario inserire il PIN;

estratto conto online gratuito e senza il costo dell’imposta di bollo ;

; protezione degli acquisti online con il 3D Secure Code tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN;

tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN; monitoraggio delle spese dal sito e dall’App Webank.

Carta ricaricabile Carta Prep@id di Banco BPM

Webank propone anche una carta ricaricabile Carta Prep@id di Banco BPM. Sia fisica che digitale, con canone gratuito, si contraddistingue per:

servizio contactless e collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay ;

; acquisti e prelievi nel mondo grazie al circuito Mastercard e con la possibilità di personalizzare il codice PIN;

e nel mondo grazie al circuito Mastercard e con la possibilità di personalizzare il codice PIN; ricarica fino a 10.000 euro anche con bonifico e con la funzione automatica (a tempo, a soglia, real time);

anche con bonifico e con la funzione automatica (a tempo, a soglia, real time); monitoraggio delle spese anche tramite l’App Webank;

tutela degli acquisti online con il servizio 3D Secure Code;

definizione dell’area geografica di utilizzo con il servizio GeoSafe.

