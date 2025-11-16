Pagamenti con carta: cosa cambierà dal 2026 per consumatori ed esercenti

Carte di Credito
di Davide Raia

Dal 2026 è previsto un importante cambiamento per i pagamenti con carta che andrà a influenzare il modo in cui molti commercianti gestiscono questo tipo di transazioni. Per i consumatori si tratta di una novità che punta a rafforzare la possibilità di pagare con carta, in alternativa al pagamento in contanti. Andiamo a fare il punto su cosa cambierà con i pagamenti con carta dal prossimo anno.

In 30 sec.
  • i pagamenti con carta sono in forte crescita in Italia
  • gli esercenti sono tenuti ad avere un POS per accettare pagamenti
  • dal 2026 cambia la normativa: sarà eliminata una possibile modalità di evasione 
Pagamenti con carta: cosa cambierà dal 2026 per consumatori ed esercenti

In Italia si sta registrando una sostanziale crescita dei pagamenti digitali, con una progressiva riduzione del contante. Diventa sempre più importante, quindi, adottare un sistema in grado di contrastare in modo efficace l’evasione anche per quanto riguarda i pagamenti al POS.

La novità normativa in arrivo nel 2026 ha proprio quest’obiettivo e rappresenta una misura pensata anche per tutelare i commercianti onesti oltre che i consumatori, che hanno il diritto di pagare con carta, in sostituzione del contante.

Ricordiamo che per effettuare pagamenti è sufficiente avere una carta di debito abbinata al conto corrente. Per individuare un’opzione a zero spese è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, accessibile qui di sotto.

Scegli qui il nuovo conto corrente »

Cosa cambia per i pagamenti con POS

La nuova Legge di Bilancio punta a rafforzare la lotta all’evasione. Con l’attuale normativa, infatti, alcuni commercianti hanno la possibilità di ricevere pagamenti con carta senza registrare lo scontrino e, quindi, senza comunicare l’avvenuto incasso all’Agenzia delle Entrate.

Il sistema che entrerà in vigore dal 2026, però, punta a eliminare questa possibilità. Tutti i registratori di cassa, infatti, dovranno essere collegati al terminale POS andando così a emettere lo scontrino fiscale in modo automatico, al momento del pagamento elettronico.

Dal punto di vista tecnico, si tratta di un meccanismo che non richiederà nuovi macchinari. Semplicemente, gli esercenti (o il commercialista che ne cura gli aspetti fiscali dell’attività) dovranno POS e registratore di cassa tra loro tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, i dati identificativi del POS andranno abbinati al numero di matricola del registratore di cassa telematico, per creare il collegamento. In questo modo, a ogni pagamento con carta corrisponderà una registrazione di un incasso (in tempo reale).

Tutto avverrà in modo automatico, con i dati che saranno poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Quando entra in vigore il nuovo meccanismo

A partire dal 1° gennaio 2026, i commercianti che già hanno un POS avranno 45 giorni di tempo per completare la registrazione e il collegamento tra POS e registratore di cassa. Come detto, l’operazione potrà essere completata dal commercialista che non avrà problemi a eseguire l’operazione. Per chi attiva un nuovo POS, invece, ci saranno due mesi di tempo dall’inizio dell’utilizzo per completare l’abbinamento.

Quali sono le sanzioni

Il mancato collegamento comporta alcune sanzioni come:

  • una multa fino a 1.000 euro
  • la sospensione della licenza e dell’autorizzazione all’esercizio della propria attività in caso di violazioni ripetute

Cosa cambia per i consumatori

La normativa per i consumatori non cambia: l’obbligo di POS per gli esercenti rappresenta una garanzia per i consumatori che, se vogliono, hanno la possibilità di pagare con carta invece che in contanti. Le novità in arrivo dal prossimo anno avranno l’obiettivo di contrastare l’evasione e incentivare ancora di più l’uso delle carte di pagamento con tutti gli esercenti che dovranno adeguarsi alle regole per la corretta registrazione dei pagamenti.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Pagamenti con carta: cosa cambierà dal 2026 per consumatori ed esercenti
Carte di Credito
angle-right
Bonus Bollette si cambia: addio al contributo straordinario dal 2026
Energia
angle-right
ContoTe: interessi al 3,2% per 5 anni e nessuna imposta di bollo per il conto deposito
Conti deposito
angle-right
Moto GP a Valencia: quando si corre e come vedere la gara in TV e streaming
NOW TV
angle-right
Stop al telemarketing selvaggio: cosa cambierà dal 19 novembre
Telefonia Mobile
angle-right
Satispay: le ultime novità tra pagamento in 3 rate e salvadanaio remunerato
Conti Correnti
angle-right
Bonus Elettrodomestici, finalmente si parte: ecco quando e come richiederlo
Energia
angle-right
CoopVoce: le ultime sul passaggio alla rete Vodafone e sulle offerte 5G
CoopVoce
angle-right
DAZN in offerta con Carta Giovani Nazionale: ecco la promo
DAZN
angle-right
Le offerte Internet casa senza telefono di novembre 2025
Internet Casa
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.