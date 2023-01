Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Gennaio 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone si impegna costantemente per creare un’offerta di telefonia mobile che sia pienamente soddisfacente. Per questo le offerte Vodafone nuovi clienti permettono di accedere a un servizio di altissima qualità che comprende una rete di ultima generazione e totalmente alimentata da fonti rinnovabili, sistemi di protezione contro tutte le principali minacce sul web e un sistema di gestione dell’offerta semplice ed efficiente tramite l’app My Vodafone. Con Vodafone Happy poi basta accumulare sorrisi per ricevere regali e premi ogni settimana come un film su CHILI o 6 mesi di assistenza stradale inclusi.

Le migliori offerte Vodafone nuovi clienti di gennaio 2023

Offerte Vodafone per i nuovi clienti Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 5 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 6 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 7 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 8 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 9 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

A gennaio si può scegliere tra diverse offerte Vodafone nuovi clienti. Alcune si possono attivare solo online e sono riservate a chi arriva da alcuni operatori selezionati con portabilità del numero, che viene comunque eseguita gratuitamente dal gestore britannico in massimo tre giorni lavorativi. Altre invece sono aperte a tutti, a prescindere da quale operatore si arriva, e permettono anche di acquistare una SIM con nuovo numero.

La maggior parte delle offerte Vodafone nuovi clienti include poi la navigazione in 5G sulla Giga Network 5G. La rete dell’operatore in rosso, approvata da Altroconsumo per la qualità della navigazione sui siti, la visione di video online e le prestazioni in download e upload, permette di godere di prestazioni fino a cinque volte superiori al 4G con una latenza minima in tutte le principali città italiane. Tali caratteristiche consentono ai suoi clienti di guardare video in streaming in altissima definizione o giocare online senza difficoltà.

Per i nuovi clienti sono disponibili a gennaio le seguenti tariffe:

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese . Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o altri MVNO selezionati con portabilità

con minuti e SMS illimitati e 150 GB con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi . Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o altri MVNO selezionati con portabilità Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese . Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o altri MVNO selezionati con portabilità

con minuti e SMS illimitati e 200 GB con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi . Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o altri MVNO selezionati con portabilità RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Il prezzo è invece di 6,99 euro al mese per chi ha già la rete fissa con Vodafone. Nell’offerta è inclusa anche Rete Sicura

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Il prezzo è invece di per chi ha già la rete fissa con Vodafone. Nell’offerta è inclusa anche Rete Sicura RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Nell’offerta è inclusa anche Rete Sicura

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Nell’offerta è inclusa anche Rete Sicura Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta è riservata a chi ha già la linea fissa con Vodafone. Rete Sicura è inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico

con a con Smart Pay. L’offerta è riservata a chi ha già la linea fissa con Vodafone. Rete Sicura è inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Rete Sicura è inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Rete Sicura è inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. Rete Sicura è inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Rete Sicura è inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Rete Sicura è inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Rete Sicura è inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Rete Sicura è inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico

Per le offerte Vodafone nuovi clienti il costo di attivazione è di 6,99 euro ad eccezione delle tariffe Vodafone Silver. Con Smart Pay si paga in automatico su conto corrente e carta di credito per non dover più acquistare una ricarica manuale per il rinnovo del piano. In più avete anche altri servizi inclusi come il 5G Priority Access, con priorità di accesso alla rete dell’operatore nel caso ci siano più connessioni simultanee e il traffico dei dati risulti difficoltoso, e Vodafone Club.

Il programma riservato ai clienti di Vodafone prevede 10 GB aggiuntivi ogni mese, navigazione 5G e sconti sui prodotti e servizi di marchi come Booking.com, Amazon.it, Pulsee, YOOX, Carrefour.it e altri. Con le offerte Infinito avete incluso invece il Vodafone Club+, che prevede anche 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League e sconti sui dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

Con l’app My Vodafone potete controllare i vostri consumi e il credito tramite gli appositi contatori, scoprire tutte le novità a voi dedicate, acquistare una ricarica online e accedere alle sorprese di Vodafone Happy. In ogni momento potete poi chiedere supporto a TOBi, l’assistente virtuale dell’operatore.

A tutte le offerte Vodafone nuovi clienti può poi essere associato anche l’acquisto a rate di un telefono. Le offerte smartphone incluso dell’operatore prevedono un vincolo di permanenza minima di 24 mesi e anche il pagamento di un anticipo a seconda di quale modello si desidera e del taglio di memoria. Con Vodafone potete comunque avere i migliori smartphone di marchi come Apple, Samsung, Xiaomi ed OPPO al giusto prezzo. La consegna è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi in tutta Italia.

Con il servizio Vodafone Smart Change potete poi decidere di far valutare il vostro vecchio smartphone online e ricevere direttamente sul conto corrente un importo pari al valore del dispositivo o di recarvi in un negozio dell’operatore e ottenere un buono sconto per l’acquisto di un nuovo modello.

Nel caso di passaggio ad altro operatore o recesso anticipato prima dei 24 mesi dovrete pagare a Vodafone le rate residue più quella finale in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione. Entro 14 giorni dalla consegna si può invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il telefono a Vodafone senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Chi attiva le offerte Vodafone nuovi clienti per il mobile ha poi il vantaggio di poter accedere a prezzo ridotto anche alle offerte fibra ottica dell’operatore. Se avete una SIM dell’operatore potete quindi avere Internet Unlimited con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) e modem con Wi-Fi garantito e supporto al Wi-Fi a 22,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 uro al mese. L’attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi è già inclusa nel prezzo.

Chi ha sia la rete fissa che quella mobile con Vodafone con Infinito Insieme può inoltre avere Giga illimitati in 5G per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6). Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta oppure con borsellino, carta di credito o RID bancario.

Offerte solo dati di Vodafone Gigabyte Costo mensile 1 Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro 2 Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro 3 Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro 4 Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro

Se invece state cercando una SIM dati con Vodafone potete scegliere tra diverse offerte con solo traffico dati inclusi a cui abbinare l’acquisto di un modem Wi-Fi portatile con vincolo di 24 mesi:

Giga Speed Plus 50 con 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese . Attivazione a 5 euro

con a . Attivazione a 5 euro Giga Speed Plus 100 con 100 GB in 4G a 19,99 euro al mese . Attivazione a 5 euro

con a . Attivazione a 5 euro Giga Speed 20 con 20 GB in 4G a 9,99 euro al mese . Attivazione a 10 euro

con a . Attivazione a 10 euro Giga Speed 50 con 50 GB in 4G a 13,99 euro al mese. Attivazione a 10 euro

