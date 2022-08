Offerte TIM nuovi clienti: le migliori promo di Agosto 2022

Scopri le offerte TIM nuovi clienti per la telefonia mobile e la rete fissa . I clienti per entrambi i servizi hanno poi ulteriori vantaggi

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

TIM eccelle tra le aziende nel campo della telefonia mobile e della rete fissa anche attraverso una storia consolidata fatta di attenzione all’utente e una costante ricerca di migliorarsi per garantire la migliore tecnologia possibile. Le offerte TIM nuovi clienti sono quindi pensate per soddisfare le esigenze di connettività di qualsiasi categoria di utente cercando di fornire servizi di alto livello a prezzi convenienti. Essere clienti dell’operatore per mobile e fisso consente di ottenere ulteriori vantaggi o uno sconto sul costo di alcune offerte.

Offerte TIM nuovi clienti per la telefonia mobile

Offerte mobile per nuovi clienti Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro TIM Young 5G illimitati fino a 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Le offerte TIM nuovi clienti per il mobile si sono possono dividere in due categorie. La prima raccoglie tariffe che si possono attivare solo online da chi effettua il passaggio da alcuni operatori selezionati con portabilità del numero. TIM comunque effettua gratuitamente questa procedura. La seconda invece non pone limitazioni in termini di operatore di provenienza e racchiude tariffe che non obbligano l’utente a richiedere la portabilità. E’ quindi possibile acquistare una SIM anche con un nuovo numero.

Nella categoria delle offerte con portabilità abbiamo:

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Questa promozione è riservata a chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali.

TIM Wonder Six »

TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Questa promozione è riservata a chi arriva da Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri operatori virtuali.

TIM Wonder Five »

Tra le migliori offerte anche senza portabilità abbiamo invece:

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete, 100 GB su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese), TIM Safe Web Plus a 14,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart »

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G e TIMMUSIC a 9,99 euro al mese. All’offerta è poi possibile aggiungere: raddoppio dei Gigabyte (fino a 100 GB a 99 cent in più al mese), 100 GB su Google One per 3 mesi (1,99 euro in più al mese), TIMGAMES (5 euro in più al mese), TIM One Number (99 cent in più al mese).

Attiva TIM Young 5G »

Tutte le offerte TIM nuovi clienti prevedono primo mese e attivazione gratuiti se acquistate online. La SIM ha un prezzo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Comprandola in negozio invece il costo è di 10 euro con 1 cent di traffico incluso.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte TIM nuovi clienti per chi ha già la linea fissa

Offerte mobile per i già clienti fisso Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi, poi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 19,99 euro. Dopo due mesi 5,99 euro

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa e intende diventarlo anche per la telefonia mobile ha poi a disposizione alcune offerte in esclusiva. Una di queste tariffe è TIM Premium famiglia con minuti e SMS illimitati e 5 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratuiti se la si acquista online. La SIM ha un prezzo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Tutte le offerte convergenti di TIM consentono di acquistare nei negozi TIM un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a partire da 19,99 euro.

Annunci Google

Con la linea fissa attiva è possibile avere Gigabyte illimitati per sé e tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa) grazie a TIM Unica. La promozione è gratuita e include anche TIMVISION con TIMVISION Box e Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e 10 badge in regalo per vincere su TIM Party un volo a Los Angeles o Las Vegas. I badge necessari si ottengono giocando su Party Collection.

Attiva TIM Premium Famiglia »

Offerte TIM nuovi clienti per la rete fissa

Offerte per la fibra ottica Navigazione Chiamate Costo mensile Premium Base illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 euro Premium Fibra + Mobile illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro TIM Wi-Fi Power Smart illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro TIM WiFi Power Top illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro TIM WiFi + 5G Power illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro TIM WiFi Power All Inclusive illimitata fino a 10 Gbps in FTTH-XGS-PON a consumo 49,90 euro

Per riguarda invece le offerte TIM nuovi clienti per la rete fissa abbiamo proposte differenti in base alla copertura disponibile a proprio indirizzo (clicca qui per verificarla gratis). Le offerte fibra ottica di TIM prevedono una connessione su rete FTTH (Fiber to the Home) fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in oltre 600 Comuni. Se non siete raggiunti dalla tecnologia più performante potete sempre optare per la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload. Le migliori offerte Internet casa di TIM per i nuovi clienti sono:

Premium base con una connessione fino a 1 Gbps in download su fibra FTTH, chiamate a consumo (19 cent al minuti e 19 cent di scatto alla risposta), attivazione a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Chi attiva un’offerta mobile di TIM da almeno 9,99 euro al mese in contemporanea con questa tariffa fisso può avere allo stesso prezzo anche chiamate illimitate (solo con acquisto online) e modem TIM Hub+.

TIM Wi-Fi Power Smart con una connessione fino a 1 Gbps in download su fibra FTTH, chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus e attivazione a 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma senza vincoli.

Scopri Premium Base e TIM Wi-Fi Power Smart »

Se volete navigare a una velocità superiore potete invece attivare TIM WiFi Power Top con una connessione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su fibra FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ Executive, TIM Safe Web Plus, assistenza immediata al 187 con servizio Soddisfatti e garantiti per avere un bonus in fattura nel caso non si abbia ricevuto adeguato supporto, Wi-Fi certificato da un tecnico dell’operatore a 34,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma senza vincoli.

Offerta FWA Navigazione Chiamate Costo mensile TIM Premium FWA fino a 40 Mbps in FWA (100 Mbps con Super Velocità) a consumo 24,90 euro o 15,90 euro per chi ha già una linea fissa con TIM

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica, TIM mette a disposizione la sua offerta FWA (Fixed Wireless Access) che prevede una copertura più ampia in grado di raggiungere anche piccoli Comuni e molte delle zone più remote del Paese. Questo è possibile grazie a un ponte radio tramite la rete mobile 4G che porta il segnale fino al modem dell’utente. TIM Premium Fibra permette di navigare fino a 40 Mbps in download (Opzione Super velocità fino a 100 Mbps in download con primo mese gratuito, poi 2 euro al mese), chiamate a consumo (19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta), modem outdoor o indoor in base alla copertura e attivazione a 24,90 euro al mese. Per l’apparato da esterno è previsto un costo di installazione di 99 euro, suddivisi in 24 rate da 4,13 euro al mese. Per avere le chiamate inclusi si devono pagare 2 euro in più al mese.

Se invece siete avete già la linea fissa con TIM e state pensando di attivarne una seconda con tecnologia FWA, il prezzo dell’offerta fibra mista radio grazie alla Promo per Te FWA è di 15,99 euro al mese.

Scopri TIM Premium FWA »

Le offerte fisso e mobile di TIM possono poi essere ulteriormente personalizzate con le tante promozioni dedicate all’intrattenimento dell’operatore, che includono la visione di film, serie TV, produzioni originali, cartoni animati e sport con Serie A, Champions League, Europa League e le partite più importanti della Conference League. Le migliori oggi disponibili sono:

TIMVISION Calcio e Sport con TIMVISION e TIMVISION Box (selezione dei programmi di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, 6 mesi di Amazon Prime ed Eurosport Player per 12 mesi), DAZN (visione in contemporanea su 2 dispositivi anche se non connessi alla stessa rete fino al 31/10/22), Infinity+ a 24,99 euro per 6 mesi, poi 29,99 euro al mese.

TIMVISION Gold rispetto alla promozione Calcio e Sport aggiunge anche Netflix (abbonamento standard con visione in HD su 2 dispositivi in contemporanea) e Disney+ a 40,99 euro per 6 mesi, poi 45,99 euro al mese.

Entrambe le offerte prevedono un costo di attivazione di 19,99 euro da pagare una sola volta e scontato a 9,99 euro per chi già possiede il TIMVISION Box.

Scopri tutte le offerte TIM Fibra con TIMVISION incluso »

« notizia precedente Bollette luce e gas: spesa quasi raddoppiata rispetto al 2020 per le famiglie