Migliori offerte fibra ottica Agosto 2022

Quali sono le promozioni fibra ottica più convenienti ad Agosto 2022 per lavorare e studiare da casa alla massima velocità di navigazione, così come guardare i film in streaming con una connessione stabile e veloce?

Grazie al comparatore per offerte fibra ottica di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi Android e iOS), abbiamo scattato un’istantanea delle soluzioni più vantaggiose attualmente messe a disposizione dai principali operatori nel comparto delle telecomunicazioni.

Prima di addentrarci nell’analisi delle promozioni che attraggono il risparmio, è bene ricordare che un parametro fondamentale da tenere in considerazione nella scelta di un’offerta internet casa è la velocità di navigazione. Per conoscere questo dato è necessario effettuare una verifica della propria copertura di rete.

Confronta le migliori offerte fibra ottica di Agosto 2022 »

Le migliori offerte fibra ottica casa ad Agosto 2022

LE OFFERTE CALAMITA DEL RISPARMIO VELOCITÀ DI RETE E COSTO MENSILE Fastweb Nexxt Casa + Plenitude fino a 2,5 Giga in download e 300 Mega in upload

da 18,95 euro al mese attivando luce e gas con Eni Plenitude Illumia Wifi fino a 1 Giga in download e 300 Mega in upload

19,99 euro al mese Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Giga in download e 500 Mega in upload

24,90 euro al mese per i già clienti Vodafone mobile

27,90 euro al mese per tutti gli altri clienti Super Fibra di WINDTRE fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload

22,99 euro al mese per i già clienti Wind mobile

26,99 euro al mese per tutti gli altri clienti Sky Wifi con Sky Q fino a 1 Giga in download e 300 Mega in upload

24,90 euro al mese

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Questa promozione fa accumulare un doppio risparmio perché alla fibra ultraveloce di Fastweb associa la soluzione luce e/o gas messa a punto da Plenitude (ex Eni Gas e Luce). Un matrimonio, quello tra il colosso delle Tlc e la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica, che assicura ai propri clienti sconti speciali sul prezzo dei servizi forniti da Fastweb.

Ecco la panoramica dell’offerta Fastweb Nexxt Casa + Plenitude:

fibra ultraveloce ( velocità di navigazione fino a 2,5 G iga bit in download e 300 Mega bit in upload);

chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili;

offerta energia Plenitude in promozione;

Internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

contributo di attivazione incluso.

L’attivazione di questa promozione comporterebbe un costo mensile che parte da 18,95 euro al mese per 24 mesi, per poi attestarsi a 25,95 euro al mese (anziché 28,95 euro). Il prezzo scontato è garantito dall’attivazione di tariffe luce e gas di Plenitude in modo contestuale all’offerta fibra di Fastweb. Attivando solo la luce o solo il gas con Plenitude, invece, il costo dell’offerta Fastweb sarà di 21,95 euro al mese per 18 mesi.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta:

Scopri Fastweb Nexxt Casa + Plenitude »

Illumia Wifi

Anche Illumia, player italiano da anni attivo nel mercato libero dell’energia italiano, porta ai suoi clienti la fibra ultra veloce puntando su una promozione che scommette sulle seguenti opzioni:

fibra 100% ultraveloce: navigazione con velocità di download fino a 1Gb/s e 300 Mb/s in upload su rete FTTH;

e 300 Mb/s in upload su rete FTTH; modem gratuito per i primi 12 mesi (anziché 2,99 euro al mese);

per i primi 12 mesi (anziché 2,99 euro al mese); nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali ;

; contributo di attivazione gratuito per i clienti Illumia per luce e/o gas. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Se attivata online entro il 31 agosto 2022, questa offerta costerebbe 19,99 euro al mese (per 12 mesi) anziché 26,99 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta:

Scopri Illumia Wifi »

Internet Unlimited per i già clienti mobile

Con massima velocità e stabilità, Vodafone Internet Unlimited è un’offerta rivolta a coloro che sono già clienti Vodafone mobile. Con costo di attivazione e spedizione gratuiti, questa proposta non ha nessun vincolo di permanenza e prevede:

velocità di navigazione fino a 2.5 Gigabit/s in FTTH

in FTTH Wi-fi 6 S tation gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa; chiamate fisse o mobile non incluse.

Sottoscrivere questa promozione prevede un costo di 22,90 euro al mese.

Vodafone mette a disposizione anche per tutti gli altri clienti la sua Internet Unlimited. In questo caso, il costo dell’offerta (esclusiva online) è pari a 27,90 euro al mese, sempre con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Clicca al link di seguito per verificare la copertura e avere maggiori informazioni sull’offerta:

Scopri Internet Unlimited »

Super Fibra di WindTre

Anche l’operatore di telefonia WindTre propone una promozione “cucita su misura” sui già clienti, i quali potranno beneficiare di una connessione internet a casa con le seguenti caratteristiche:

navigazione illimitata fino a 1 Gigabit su rete FTTH ;

; modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

Giga illimitati gratis ogni mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile

ogni mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile 12 mesi di Amazon Prime incluso (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime).

Attivando questa promozione, i clienti WindTre spenderebbero 22,99 euro al mese. Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta:

Scopri Super Fibra per già clienti Wind Mobile »

La promozione Super Fibra può essere sottoscritta anche da quanti non sono ancora clienti WindTre, a un costo di 26,99 euro al mese. Clicca al link di seguito per verificare la copertura e attivare l’offerta Super Fibra:

Scopri Super Fibra per tutti gli altri clienti »

Sky Wifi

Di seguito, una fotografia della promozione Sky Wifi:

fibra 100% ultraveloce di Sky, in grado di raggiungere la velocità nominale di 1 Giga in download su rete FTTH;

su rete FTTH; Sky Wifi Hub in comodato gratuito incluso: 8 antenne integrate per un segnale omogeneo in tutte le direzioni e possibilità di connettere oltre 100 dispositivi;

incluso: 8 antenne integrate per un segnale omogeneo in tutte le direzioni e possibilità di connettere oltre 100 dispositivi; App Sky Wifi con Wifi sicuro;

chiamate a consumo.

Il costo iniziale di attivazione di Sky Wifi è pari a 20 euro (anziché 49 euro) qualora si scelga di attivare il servizio Prova Sky Q, che assicura 30 giorni di tempo (al costo di 9 euro) per godersi il meglio della programmazione Sky (da Sky Calcio e Sport a Sky Cinema, Netflix e Sky Kids), senza vincoli. Terminati i 30 giorni, non è previsto alcun rinnovo automatico: è possibile decidere se attivare il pacchetto Sky su misura per la propria famiglia, oppure se restituire il decoder Sky Q (ricevuto a casa dopo la sottoscrizione dell’offerta stessa).

Per la promozione Sky Wifi, che è attivabile online entro il 25 settembre 2022 e non prevede vincoli di durata contrattuale, si dovrà sostenere una spesa mensile di 24,90 euro per 18 mesi (anziché 29,90 euro). Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta:

Scopri Sky Wifi con Sky Q »

