Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Agosto 2022

Vodafone anche ad agosto si rilancia con nuove proposte di telefonia mobile per attirare dalla sua parte altri utenti italiani. L’operatore in rosso punta sulla qualità della sua rete, l’attenzione alla sicurezza per i dati personali e bancari, la facilità di gestione del piano tramite l’app My Vodafone ma soprattutto sui servizi esclusivi come Vodafone Club. Le offerte Vodafone nuovi clienti sono particolarmente convenienti e variegate nel mese di agosto e con SOStariffe.it potete confrontarle con quelle degli altri operatori per verificare che siano davvero le più economiche in base alle vostre specifiche abitudini di consumo.

Offerte Vodafone nuovi clienti di agosto

Offerte Vodafone nuovi clienti con portabilità Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Special Giga minuti illimitati

1000 SMS 100 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 70 GB) 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro con Smart Pay Vodafone Silver illimitati 100 GB in 4G 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro per 24 mesi con Smart Pay

Tra le offerte Vodafone nuovi clienti troviamo proposte per tutti i gusti e le esigenze, sia per quanto riguarda la parte economica che in termini di servizi inclusi. Tra le migliori tariffe per rapporto qualità prezzo ne abbiamo in particolare due, che si possono attivare solo online e richiedono la portabilità del numero.

Vodafone comunque esegue gratuitamente il passaggio del contatto entro un massimo di 3 giorni lavorativi. Queste offerte inoltre possono essere attivate solo da chi arriva da una lista selezionata di operatori che comprende Iliad e alcuni operatori virtuali. Ecco le offerte:

1. Special Giga con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G a 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay (altrimenti 70 GB). Attivazione, SIM e spedizione gratuite

2. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per 24 mesi con Smart Pay. Attivazione, SIM e spedizione gratuite.

Smart Pay è il servizio per l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente del rinnovo dell’offerta. In questo modo non si ha più il fastidio di dover acquistare ogni mese una ricarica manuale e si ottiene uno sconto sul prezzo mensile o un surplus di Gigabyte.

Offerte Vodafone nuovi clienti anche senza portabilità Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Family+ (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay Infinito illimitati (1000 extra Ue + 1 GB in roaming e 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay Infinito Black Edition illimitati (1000 extra Ue + 5 GB in roaming e 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Tutte le altre offerte Vodafone nuovi clienti son invece disponibili per chi arriva da qualsiasi operatore anche senza portabilità ma soprattutto includono la navigazione 5G. La Giga Network 5G, che oggi raggiunge tutte le principali città italiane e anche diversi Comuni più piccoli, garantisce prestazioni cinque volte superiori rispetto al 4G e grazie alla latenza minima la connessione è praticamente istantanea. La qualità della navigazione resterà la stessa sia che si trovi in un luogo affollato sia che ci siano più terminali collegati nello stesso momento.

Le tariffe 5G di base della famiglia RED permettono di avere minuti illimitati e fino a 100 GB a partire da 14,99 euro al mese con Smart Pay. Se volete di più dovete rivolgervi alle tariffe della linea Infinito, che infatti includono minuti, SMS e Gigabyte illimitati alla massima velocità. In questo caso il prezzo di partenza è di 24,99 euro al mese con Smart Pay. Con queste promozioni si può accedere poi a Vodafone Club+, che aggiunge un abbonamento di 12 mesi a Infinity+ per seguire la Champions League e tutti i programmi, film e serie TV di Mediaset oltre a sconti su alcuni dispositivi selezionati nei Vodafone Store.

A tutte le tariffe sopracitate può poi essere abbinato l’acquisto in un’unica soluzione o a rate di uno telefono. Le offerte smartphone incluso prevedono però un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi ed eventualmente il pagamento di un anticipo a seconda del modello desiderato. Vodafone mette a disposizione i migliori prodotti di brand come Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e OPPO in diversi formati di schermo, tagli di memoria e colorazioni.

La consegna è gratuita e avviene nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine riconsegnando il dispositivo insieme a tutti gli accessori presenti nella confezione. In caso di recesso prima dei 24 mesi o passaggio ad altro operatore si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione.

Chi è già cliente Vodafone per la rete fissa può invece avere una SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese. Chi invece passa all’operatore per il mobile ma vorrebbe trovare l’offerta giusta per navigare a casa ha la possibilità di acquistare un’offerta fibra ottica con connessione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6 e attivazione a 22,99 euro al mese senza vincoli.

Per tutte le tariffe è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro per i nuovi clienti.

Offerte Vodafone nuovi clienti per giovani Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 4G 9,99 euro con Smart Pay o 6,99 euro per i già clienti fisso

Vodafone ha predisposto anche offerte differenti in base all’età. Per i giovani sono disponibili tariffe con tanti Gigabyte per giocare, chattare e utilizzare i social network con la sicurezza di navigare protetti grazie ad appositi servizi integrati nel piano. Con il Parental Control si può bloccare l’accesso a contenuti non adatti ai minori e limitare l’utilizzo del telefono solo agli orari più consoni. Per tutte le tariffe è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro per i nuovi clienti.

Offerte Vodafone nuovi clienti solo dati Gigabyte Prezzo mensile Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro

Tra le offerte Vodafone nuovi clienti abbiamo anche tariffe solo dati che possono diventare una eccellente alternativa alla rete fissa. L’operatore permette di avere una SIM che include tutti i Gigabyte necessari per navigare su più dispositivi contemporaneamente con prestazioni simili a un’offerta fibra ottica di qualità media. Al costo di 1 euro in più al mese è possibile avere il nuovo modello di modem Wi-Fi portatile con cui connettersi fino a 150 Mbps in download a casa e in mobilità. Per le offerte Giga Speed il costo di attivazione è di 10 euro mentre per quelle Giga Speed Plus è di 5 euro.