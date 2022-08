Quale banca conviene per i giovani? Le offerte conti correnti di Agosto 2022

Buona operatività a costi contenuti : ecco che cosa cercano i giovani quando stanno decidendo se aprire un conto corrente . Se si hanno meno di trent'anni si possono sfruttare le condizioni agevolate offerte dalle banche per giovani e, di solito, sono conti correnti online a zero spese. Per saperne di più c’è SOStariffe.it che offre una panoramica su quali siano i conti a canone zero e dove trovarli, come aprirli e quanto costano.

Se sei un giovane e se hai meno di 30 anni, se stai cercando un conto corrente da aprire, allora con ogni probabilità la parola d’ordine è risparmio. Perché i costi annui applicati dalle banche per la tenuta di un conto possono essere anche salati. C’è però un secondo elemento che gioca un ruolo importante nella scelta: i servizi digitali abbinati al conto. Perché l’operare con Pc, tablet o smartphone, tramite homebanking o mobile banking sul conto, è considerato ormai un servizio irrinunciabile da parte degli under 30.

Ma qual è la banca più vantaggiosa per i giovani che intendono aprire un conto corrente? Puoi conoscere tutte le migliori offerte di Agosto 2022 c’è il comparatore di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) che mette a confronto le promozioni più convenienti del mercato.

Conto corrente giovani: quelli online sono a zero spese

IL DOPPIO VANTAGGIO DI UN CONTO ONLINE Sono per la maggior parte a zero spese: senza di costi di gestione e senza commissioni applicate per quasi tutte le operazioni eseguite sul conto Fanno guadagnare tempo non essendo più necessario andare in una filiale per l’operabilità quotidiana sul conto stesso

Per i giovani risparmiatori, in una fascia di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i più gettonati sono i conti correnti online in quanto offrono in genere delle condizioni vantaggiose, tanto che molto spesso sono a zero spese per sempre o quantomeno per il primo anno.

Si tratta di conti correnti 100% digitale sicuri, veloci da aprire (è possibile farlo tramite Internet), facili e intuitivi da utilizzare. Per aprirne uno e operare su di esso è sufficiente:

avere un PC o uno smartphone con fotocamera;

o uno con fotocamera; avere un numero di cellulare italiano;

avere un indirizzo e-mail valido;

essere maggiorenne;

avere la residenza in Italia o avere un recapito di corrispondenza in Italia.

Va anche osservato che, qualora un giovane decidesse di non dotarsi di un conto corrente, può sempre optare per una carta di credito prepagata con codice IBAN senza un conto bancario d’appoggio. Si tratta di una soluzione comunque conveniente perché consente di inviare e ricevere denaro, di organizzare le proprie spese e i risparmi, di effettuare pagamenti e bonifici, di farsi accreditare lo stipendio.

Conti correnti per giovani: le migliori offerte di Agosto 2022

NOME DELLA PROMOZIONE DETTAGLI DELLA PROMOZIONE Conto BBVA zero spese per i costi di gestione per sempre

per i costi di gestione per sempre rimborsi con il Gran Cashback 20% BBVA fino a 100 euro il primo mese e Cashback 1% BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi

BBVA fino a 100 euro il primo mese e Cashback 1% BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi carta debito senza spese

senza spese bonifico ordinario e istantaneo gratuito Conto Widiba conto gratuito fino a 30 anni. Per gli over 30, il primo anno conto è a zero spese, poi 3 euro al mese ma con promozioni per abbassarne i costi

PEC e firma gigitale gratuite

carta di debito inclusa

bonifici ordinari online senza costi Conto My Genius Green canone zero per sempre

per sempre carta di debito inclusa

prelievo gratuito agli ATM UniCredit

bonifici online senza commissioni

Vediamo qui di seguito, le proposte di conti correnti online per under 30 più vantaggiose di Agosto 2022. Offerte che sono state individuate grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Conto BBVA

Nessun canone annuale. E numerose promozioni e servizi digitali gratuiti. Ecco che cosa rende il conto corrente online du BBVA un’offerta vantaggiosa ad Agosto 2022.

Prima di analizzare le caratteristiche del conto proposto dalla banca multinazionale spagnola, va ricordato che ai nuovi clienti BBVA offre in questa estate 2022 le seguenti promozioni:

rimborso Gran Cashback BBVA del 20% fino a 100 euro per una spesa fino a 500 euro il primo mese per tutti gli acquisti e attivo in automatico;

fino a 100 euro per una spesa fino a 500 euro il primo mese per tutti gli acquisti e attivo in automatico; rimborso con Cashback 1% di BBVA fino a 30 euro per una spesa fino a 250 euro per i successivi 12 mesi;

di BBVA fino a 30 euro per una spesa fino a 250 euro per i successivi 12 mesi; omaggio di 20 euro (fino a un massimo di 100 euro) per ogni persona che, invitata, aprirà un conto BBVA grazie alla promozione “Passaparola”.

Oltre a essere un conto a zero spese con IBAN italiano, BBVA mette a disposizione dei risparmiatori una carta di debito BBVA fisica o digitale (circuito MasterCard) a zero spese e senza costi di spedizione, collegamenti digitali con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Inoltre il questo conto di contraddistingue per le seguenti opportunità:

prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei SEPA fino a un massimo di 1.000 euro;

bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro;

salvadanaio digitale per la gestione dei risparmi;

acquisti in valuta straniera senza nessuna commissione;

ricarica del conto gratuita;

possibilità di rateizzare le proprie spese fino a un importo di 1.500 euro, con il pagamento un tasso di interesse;

possibilità di anticipare l’accredito dello stipendio da 3 a 15 giorni, pagando un tasso di interesse.

Per maggiori informazioni sull’offerta di BBVA:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Canone gratuito per sempre fino a quando si hanno meno di 30 anni. Tra i migliori conti online per giovani ad Agosto 2022 c’è il conto corrente Widiba Start proposto da Banca Widiba, banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi che ai nuovi clienti under 30 offre i seguenti servizi:

carta di debito senza costi, sia fisica che virtuale, con possibilità di pagamenti con Google Pay e Apple Pay;

carta prepagata facoltativa a 10 euro;

possibilità di richiedere la carta di credito Classic con fido di 1.500 euro e canone trimestrale di 5 euro, oppure carta di credito Gold , plafond di 3.000 euro con canone trimestrale di 12,50 euro;

con fido di 1.500 euro e canone trimestrale di 5 euro, oppure carta di credito , plafond di 3.000 euro con canone trimestrale di 12,50 euro;

prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi (2 euro da ATM di altre banche);

bonifici ordinari online senza commissioni;

PEC e firma gigitale gratis fino a quanto si è clienti della banca.

Detto che il conto Widiba Start è a zero spese per i giovani fino a 30 anni, per tutti gli altri questo conto corrente è gratuito per i primi 12 mesi, mentre dal secondo anno è previsto un canone di mantenimento di 3 euro al mese, ma con un piano messo a punto da Banca Widiba e offerto ai clienti per poter azzerarne i costi. Per esempio si risparmia:

1 euro con l’accredito di stipendio e pensione;

con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze);

con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze); 1 euro con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

Per maggiori informazioni sull’offerta di Banca Widiba:

Conto My Genius Green di UniCredit

Un’offerta conveniente per i giovani che hanno a cuore i propri risparmi e la salvaguardia del pianeta è quella proposta da UniCredit che permette di aprire il conto corrente online My Genius Green senza spese a tempo indeterminato. Si tratta di un conto cento-per-cento digitale, quindi senza alcun invio di documenti o informazioni cartacee, neanche il libretto degli assegni. Il conto è gestibile con il servizio Banca Multicanale, tramite Internet, telefono e app.

Così come di avere bonifici ordinari e giroconto gratuiti, oltre alla carta di debito internazionale My One (circuito Visa) su supporto fisico ecosostenibile e riciclato, oppure in versione digitale con collegamento ai principali wallet per effettuare pagamenti online veloci e sicuri.

Conto My Genius Green può essere aperto direttamente online. Sono sufficienti:

documento d’identità (o passaporto o patente di guida);

webcam o fotocamera;

cellulare con numero italiano;

indirizzo email valido.

My Genius Green può essere cointestato, sempre con un’operazione online, compilando un modulo e senza necessità di andare in una filiale. Il conto adatto ai giovani di UniCredit prevede anche:

prelievo senza commissioni agli ATM UniCredit, commissione di 2 euro da altre banche;

senza commissioni agli ATM UniCredit, commissione di 2 euro da altre banche; bonifici ordinari online senza commissioni;

online senza commissioni; accredito dello stipendio;

Possibilità di attivare una carta di credito al costo di 43 euro l’anno con fido mensile da 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro.

Per maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit:

