Amazon Prime gratis con le offerte fibra TIM con TIMVISION incluso

Scegliere le offerte TIM che uniscono la fibra ottica e le proposte di TIMVISION diventa ancora più conveniente. Per tutti i nuovi clienti, infatti, queste soluzioni includono ora anche 6 mesi di Amazon Prime gratis come bonus ulteriore aggiunto senza costi extra per il cliente. Ecco tutti i dettagli relativi alle nuove promozioni TIM e come fare per attivarle:

La fibra ottica di TIM diventa sempre più convenite. I nuovi clienti che scelgono l’offerta Internet + TV di TIM, aggiungendo all’abbonamento Internet casa anche uno dei pacchetti TIMVISION, otterranno 6 mesi di Amazon Prime gratis. Il bonus è valido anche per i già clienti Amazon Prime che, con queste offerte, otterranno un’estensione di 6 mesi dell’abbonamento già attivo.

Grazie ad Amazon Prime è possibile accedere a tutti i contenuti Amazon Prime Video (comprese le partite di Champions League in diretta streaming), alle consegne in 1 giorno per i prodotti acquistati su Amazon, alla musica in streaming tramite Amazon Music e a tanti altri vantaggi.

Puntando sulla fibra ottica di TIM, inoltre, si potrà sfruttare una connessione ad alta velocità per la propria casa (fino a 1000 Mega in download) mentre con TIMVISION è possibile costruire un pacchetto di servizi di streaming scegliendo tra DAZN, Infinity, Netflix e Disney+ la combinazione più adatta alle proprie esigenze.

Ecco le offerte su cui puntare e quali sono tutti i contenuti inclusi per gli utenti:

Le offerte Internet + TV di TIM con Amazon Prime gratis

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA TIMVISION Gold + TIM WiFi Power Smart pacchetto con Netflix, Disney+, TIMVISION, DAZN e Infinity

abbonamento Internet casa TIM con Internet illimitato tramite fibra ottica fino a 1000 Mega

6 mesi di Amazon Prime gratis 40,99 euro al mese per 6 mesi (poi 45,99 euro) per l’offerta TIMVISION

29,90 euro al mese per l’offerta TIM Fibra TIMVISION Calcio e Sport + TIM WiFi Power Smart pacchetto TIMVISION, DAZN e Infinity

abbonamento Internet casa TIM con Internet illimitato tramite fibra ottica fino a 1000 Mega

6 mesi di Amazon Prime gratis 24,99 euro al mese per 6 mesi (poi 29,99 euro) per l’offerta TIMVISION

29,90 euro al mese per l’offerta TIM Fibra

Ci sono diverse offerte su cui puntare per unire la connessione Internet di TIM con i contenuti di TIMVISION e ricevere anche 6 mesi di Amazon Prime gratis. In base alle proprie preferenze di visione sarà possibile puntare sull’offerta più vantaggiosa per massimizzare i vantaggi.

Tutte le offerte includono la possibilità di accedere all’abbonamento per la connessione di casa TIM WiFi Power Smart. L’offerta in questione include:

la linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega per i clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi rispetto al canone della propria offerta grazie a TIM Unica

L’offerta presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi già inclusi nel canone mensile e senza, quindi, ulteriori costi aggiuntivi iniziali. L’offerta è attivabile anche in modo separato dai pacchetti TIMVISION che potranno essere richiesti successivamente (ottenendo i 6 mesi gratis di Amazon Prime come previsto dalla promozione in corso).

Da notare che è anche possibile scegliere TIM Fibra Base. L’offerta “base” di TIM per la connessione Internet di casa include la linea telefonica, ma senza le chiamate illimitate, ed una connessione senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega (oppure FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega).

L’offerta presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa. In questo caso, il modem non è incluso. Per i già clienti TIM di rete mobile è possibile ottenere Giga illimitati senza costi extra per la propria offerta grazie alla possibilità di attivare la promozione gratuita TIM Unica.

Per attivare una delle offerte fibra di TIM è necessario seguire il link riportato qui di sotto per la verifica della copertura:

Verifica la copertura ed attiva la fibra di TIM »

Veniamo ora alle offerte Internet + TV di TIM. La proposta più completa è TIMVISION Gold che include:

DAZN (per seguire tutte le partite di Serie A)

Infinity (per seguire la Champions League e la Coppa Italia)

Netflix (con piano Standard)

Disney+

tutti i contenuti di intrattenimento di TIMVISION

6 mesi di Amazon Prime gratis

L’offerta in questione presenta un costo di 40,99 euro al mese per 6 mesi (poi 45,99 euro al mese) con un contributo di attivazione di 19,99 euro una tantum che si riduce a 9,99 euro per chi ha già il TIMVISION Box.

La seconda offerta è, invece, dedicata agli appassionati di sport. Si tratta di TIMVISION Calcio e Sport. Il pacchetto include:

DAZN (per seguire tutte le partite di Serie A)

Infinity (per seguire la Champions League e la Coppa Italia)

tutti i contenuti di intrattenimento di TIMVISION

6 mesi di Amazon Prime gratis

Il costo è di 24,99 euro al mese per 6 mesi (29,99 euro al mese successivamente). Anche in questo caso è previsto un contributo di attivazione di 19,99 euro una tantum che si riduce a 9,99 euro per chi ha già il TIMVISION Box.

Tra le offerte da considerare ci sono anche i pacchetti dedicati all’intrattenimento come:

TIMVISION con Disney+ a 9,99 euro al mese

TIMVISION con Netflix a 14,99 euro al mese

TIMVISION Intrattenimento (con Disney+ e Netflix) a 19,99 euro al mese

Anche questi tre pacchetti includono 6 mesi di Amazon Prime gratis che vanno a rendere la promozione ancora più completa e conveniente.

Una volta scelto il pacchetto TIMVISION da attivare, i clienti possono abbinarci la fibra ottica di TIM creando un unico bundle ancora più conveniente e completo. Per scegliere e attivare l’offerta desiderata è possibile seguire il link qui di sotto:

Richiedi una delle offerte Internet + TV di TIM»