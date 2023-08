Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA 300% 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Kena Mobile è tra i migliori operatori di telefonia mobile sulla piazza grazie alle sue tariffe senza vincoli né costi nascosti. Scegliere di passare a Kena ad agosto è particolarmente conveniente anche grazie a due promozioni attualmente in corso. Con le offerte Kena infatti potete avere 200 GB da utilizzare entro 60 giorni se le acquistate entro il 31/8/23. In più se attivate il servizio di ricarica automatica entro il 20/9/23 avrete 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo.

Per confrontare le offerte Kena con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Basteranno pochi secondi per avere a disposizione tutte le informazioni necessarie a scegliere la proposta più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarle comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Offerte Kena per i clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati ad agosto 2023

Le offerte per i clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus minuti illimitati e 200 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps primo mese gratis, poi 6,99 €/mese Kena 7,99 150GB STAR Promo Plus minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps primo mese gratis, poi 7,99 €/mese Kena 9,99 230GB STAR Promo minuti illimitati e 200 SMS + 230 GB in 4G fino a 60 Mbps 9,99 €/mese

Le offerte Kena per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, Postemobile e altri sono le seguenti:

Kena 6,99 130GB Promo Plus

minuti illimitati e 200 SMS

130 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 200 GB per 60 giorni

50 GB in più al mese con autoricarica

con autoricarica 7 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi l’offerta si rinnova a 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Kena 6,99 130GB »

Kena 7,99 150GB Promo Plus

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 200 GB per 60 giorni

50 GB in più al mese con autoricarica

con autoricarica 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi l’offerta si rinnova a 7,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Kena 7,99 150GB »

Kena 9,99 230GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

230 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 200 GB per 60 giorni

50 GB in più al mese con autoricarica

con autoricarica 9,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta costa 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Kena 9,99 230GB »

La portabilità del numero è gratuita e richiede meno di tre giorni lavorativi. Con le offerte Kena potete navigare fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload sulla rete di TIM con una copertura di circa il 99% del territorio italiano. L’operatore ha inoltre integrato il servizio VoLTE, che consente di chiamare con audio di alta qualità anche mentre si sta navigando su Internet o si utilizzano le app.

Una volta esauriti il traffico dati o gli SMS inclusi nelle offerte Kena si attiva in automatico il Piano Base Kena che prevede una tariffazione di 35 cent al minuto per le chiamate, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent con scatti anticipati di 50 MB.

Per gestire le offerte Kena potete scaricare gratuitamente l’app Kena per iOS e Android. Dopo aver effettuato il login potete verificare credito residuo e consumi, effettuare una ricarica online nel taglio e con la modalità di pagamento che preferite, modificare le deviazioni di chiamata, gestire i messaggi in segreteria e molto altro ancora.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il Servizio Clienti al 181. Il numero è gratuito da fisso o chiamando dal proprio numero Kena. Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00. In alternativa potete gestire la linea mobile dal Servizio “Fai da Te” al 40181 disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Offerte Kena per i clienti di Vodafone, TIM e WindTre di agosto 2023

Le offerte per i clienti di Vodafone, TIM e WindTre Minuti e SMS Costo mensile Kena 11,99 100GB STAR Promo minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 €/mese Kena 12,99 150GB STAR Promo minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps 12,99 €/mese

Le offerte Kena per chi richiede la portabilità da TIM, WindTre o Vodafone sono le seguenti:

Kena 11,99 100GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 200 GB per 60 giorni

50 GB in più al mese con autoricarica

con autoricarica 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta costa 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Kena 11,99 100GB»

Kena 12,99 100GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 200 GB per 60 giorni

50 GB in più al mese con autoricarica

con autoricarica 12 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta costa 12,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Kena 12,99 150GB»

Offerte Kena solo dati di agosto 2023

Le offerte solo dati Minuti, SMS e Giga Costo mensile Kena Dati Promo 300 GB in 4G fino a 60 Mbps (minuti e SMS non inclusi) 11,99 €/mese

Tra le offerte Kena c’è anche una promozione che prevede solo traffico dati incluso. Utilizzando la SIM in abbinamento a una chiavetta Internet o un modem Wi-Fi portatile potete avere una alternativa più economica alla rete fissa.

Kena Dati Promo

300 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 200 GB per 60 giorni

50 GB in più al mese con autoricarica

con autoricarica 13 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta costa 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Come attivare online le offerte Kena

Per attivare online le offerte Kena basta collegarsi al sito dell’operatore, scegliere la propria tariffa e cliccare poi sul tasto “Acquista” che trovate in alto a destra della schermata. Per la registrazione vi serviranno un documento d’identità valido e il codice fiscale. Si può pagare con carta di credito (Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Postepay) o PayPal.

La SIM vi verrà consegnata via posta o tramite corriere entro pochi giorni lavorativi. Nel primo caso viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere mentre nel secondo si può pagare anche con contrassegno e dovrete fissare un appunto. Dovrete infatti essere presenti personalmente alla consegna della SIM e mostrare un documento d’identità oltre a fornire al corriere una sua copia fronte/retro. In alternativa potete ritirarla presso un’edicola convenzionata con Mooney pagando anche in contanti. Per il ritiro vi servirà un documento d’identità, codice fiscale e il QR Code presente nell’email inviata dall’operatore.

Per l’attivazione delle offerte Kena dovrete infine effettuare il Kena Check-In. Questa procedura prevede di realizzare una video chiamata con un operatore per la verifica dei suoi dati anagrafici e di firmare elettronicamente le Condizioni Contrattuali già accettate in fase di acquisto. In caso di portabilità dovrete caricare online la foto della SIM del vostro operatore di provenienza. Per accedere al servizio basta cliccare sul tasto Inizia Il Kena Check In nella pagina dedicata sul sito o il link presente nell’email della spedizione. Il servizio è disponibile dal lunedì a venerdì ore 9:00-18:00 e sabato ore 9:00-14:00. Non serve prenotazione e si può scegliere l’orario che si preferisce. Per la video identificazione serviranno meno di dieci minuti.

Offerte Kena con intrattenimento TV

Le offerte con intrattenimento TV Cosa include Costo mensile Kena TIMVISION TIMVISION

DAZN

Infinity+ 24,99 €/mese per 4 mesi, poi 29,99 €/mese

Alle offerte Kena potete abbinare anche la sua promozione per l’intrattenimento televisivo ma solo se attivate una SIM con un nuovo numero:

Kena TIMVISION

TIMVISION con film, serie TV e produzioni originali oltre a il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana e Discovery+

con film, serie TV e produzioni originali oltre a il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana e Discovery+ DAZN con tutta la Serie A fino al 2024, Europa League e i migliori incontri della Conference League oltre ad altri sport anche sui canali Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2

con tutta la Serie A fino al 2024, Europa League e i migliori incontri della Conference League oltre ad altri sport anche sui canali Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 Infinity+ con 104 partite di Champions League e altri contenuti in 4K

L’offerta costa 24,99 euro al mese per 4 mesi, poi si rinnova a 29,99 euro al mese. Non è previsto un costo di attivazione.