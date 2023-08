Il disegno di legge delega per la riforma fiscale è diventato legge. Si tratta di una delle riforme “bandiera” del governo Meloni perché prevede un cambiamento strutturale del fisco.

Con l’approvazione finale della Camera, si è fissata la cornice con i principi e i criteri per la revisione del sistema tributario. Adesso l’esecutivo di centrodestra dovrà tradurre, entro i prossimi 24 mesi, in norme con specifici decreti legislativi i provvedimenti in esso contenuti.

Tra questi c’è anche, nell’ambito della razionalizzazione dei micro-tributi, la valutazione dell’eventuale progressivo superamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le auto con potenza superiore a 185 chilowatt. In sostanza, il Superbollo.

Superbollo: come funziona e quando sarà abolito

I MODELLI DI AUTO PER CUI SI PAGA IL SUPERBOLLO QUANTO SI PAGA ALL’ANNO Toyota Yaris GR (192 kW) 140€ Jeep Grand Cherokee (200 kW) 300€ Ford Focus ST (206 kW) 420€ Hyundai i30 N Performance (206 kW) 420€ Hyundai Kona N Performance (206 kW) 420€ Alfa Romeo Stelvio (206 kW) 420€ Renault Megane R.S. (221 kW) 720€ Range Rover Evoque 2.0 (221 kW) 720€ Mercedes A 35 AMG (224 kW) 780€ Mini Clubman John Cooper Works (225 kW) 800€ Volvo S60 T8 (228 kW) 860€ Volkswagen Golf R (245 kW) 1.200€ Bmw X3 xDriveM40d (250 kW) 1.300€ Audi S4 Avant TDI (251 kW) 1.320€ Lexus LC V8 (351 kW) 3.320€ Jaguar F-Type R75 (423 kW) 4.760€ Audi R8 Spyder performance (456 kW) 5.420€ Bmw X6 M Competition (460 kW) 5.500€ Maserati MC20 (463 kW) 5.560€ Mercedes GT Coupé 4 63 E-Performance AMG S (470 kW) 5.700€ Bentley Continental GT Convertible (485 kW) 6.000€ Aston Martin DBS (533 kW) 6.960€ Lamborghini Aventador Ultimae (577 kW) 7.840€ Ferrari 812 Superfast (588 kW) 8.060€ Ferrari Daytona SP3 (618 kW) 8.660€

Il Superbollo è stato introdotto nel luglio 2011 dal Governo Monti. L’obiettivo di questa tassa automobilistica era di contribuire al risanamento dei conti pubblici. Nelle scorse settimane Federcarrozzieri, l’associazione di categoria delle autocarrozzerie italiane, ha stimato che, dalla sua introduzione, questo balzello ha portato nelle casse dello Stato 1,2 miliardi di euro in 12 anni. Così come (vedi la tabella qui sopra), Federcarrozzieri ha messo a punto anche un elenco dei modelli di auto per i quali si paga il Superbollo e il relativo importo annuo.

Per Federcarrozzieri, questa tassa è stata un vero e proprio salasso per gli automobilisti italiani. “Soldi – sostiene in una nota l’associazione di categoria – usciti dalle tasche della collettività per entrare in quelle dello Stato”. Un esborso “che col tempo ha prodotto alterazioni al mercato dell’automotive”.

Ma al di là delle critiche, come funziona il Superbollo? Esso prevede un pagamento di 20 euro per ogni kW di potenza dell’auto superiore ai 185 kW, con un peso decrescente nel corso del tempo. In dettaglio, il meccanismo di riduzione funziona in questo modo:

12 euro in meno per ogni kW superiore ai 185 kW dopo 5 anni dall’immatricolazione;

6 euro in meno per ogni kW superiore ai 185 kW dopo 10 anni;

3 euro in meno per ogni kW superiore ai 185 kW dopo 15 anni;

abolizione del tutto dopo i 20 anni.

Ma la domanda che tanti automobilisti si pongono ad agosto 2023 è: quando sarà abolito il Superbollo?

Al momento attuale non c’è una data ufficiale per la cancellazione di questa tassa. Di sicuro, dopo la pausa estiva il governo comincerà a muovere i primi passi per la discussione della manovra finanziaria 2024. E, piantando i paletti per la prossima legge di Bilancio, lo scenario sul futuro del Superbollo potrebbe iniziare a delinearsi. Certamente, possibili novità potrebbero arrivare non prima del gennaio 2024.

Il nodo da sciogliere per l’eliminazione del Superbollo è legato al reperimento da parte del governo dei 100 milioni di euro l’anno di minori entrate se la tassa automobilista per le auto di lusso venisse abolita.