Offerte Iliad da Wind: le migliori promozioni cambio operatore di agosto 2020

Effettuare la portabilità del numero da Wind a Iliad può essere fatto senza difficoltà direttamente online oppure tramite una delle Simbox sparse sul territorio. Vediamo insieme tutti i dettagli per l’offerta Iliad Giga 50 nonché le alternative più interessanti per il mese di agosto 2020, tra decine di gigabyte di traffico dati e sconti speciali.

Da Wind a Iliad: quali offerte convengono

Cambiare operatore di telefonia mobile è sempre più facile e veloce grazie all’aumentare di offerte che non impongono alcun tipo di vincolo o di costo nascosto in caso di portabilità del numero. Visto che la concorrenza è ogni giorno più agguerrita (a tutto beneficio dell’utente), molti operatori propongono condizioni particolarmente interessanti per chi ha un contratto in essere con un determinato fornitore del servizio: in linea di massima, si può dire che chi ha già una low cost (come nel caso dei MVNO od operatori telefonici virtuali quali Kena, Ho. e così via) può strappare canoni ancora più favorevoli.

WindTre, l’azienda nata dalla fusione di Wind e Tre, non compare nell’elenco delle vere e proprie low cost, quindi ha un numero limitato di offerte specifiche per i suoi attuali clienti. La più ghiotta in termini di dotazione e di prezzo per il momento è sicuramente Iliad Giga 50.

Le offerte Iliad di agosto 2020: Giga 50

Giga 50 è l’offerta principale di Iliad per la telefonia mobile. La sua particolarità è che non si tratta di un’offerta basata sul principio dell’”operator attack”, cioè con canone di diversa entità a seconda dell’operatore di provenienza in caso di portabilità. Sia che si arrivi da Wind che da TIM, Vodafone, Fastweb, Postemobile, WindTre e così via, il canone è infatti uguale per tutti: 7,99 euro al mese, senza possibilità di aumenti futuri e con la possibilità di disdire ogni mese. Queste le caratteristiche di Giga 50 di Iliad:

minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB di traffico dati

costo della SIM una tantum: 9,99 euro

minuti e SMS illimitati in Europa

4 GB dedicati per il roaming in Europa

minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali (oltre 60 destinazioni, verso fissi in Europa e verso fissi e mobili in USA e Canada)

L’offerta inoltre include diversi servizi che rendono più comoda la gestione delle proprie chiamate e dei dati utilizzati per la navigazione: Mi richiami, navigazione via hotspot, controllo del credito residuo, segreteria telefonica. I Paesi da cui si può chiamare con minuti e SMS illimitati (oltre a 4 GB di traffico dati) sono Germania, Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia, Svezia.

Infine, Iliad offre minuti illimitati per le chiamate ai telefoni fissi di Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan, oltre ai fissi e mobili di Alaska, Canada, USA e Hawaii.

Le offerte Iliad di agosto 2020: Voce

Non a tutti serve un elevato quantitativo di dati per la navigazione sul proprio telefonino, ad esempio perché si ha già un altro numero per il quale non si vuole cambiare operatore e si ha invece bisogno di una tariffa solo voce per un telefonino secondario. Un’ottima idea per questo genere di esigenze è Voce di Iliad, che offre, per un canone di soli 4,99 euro al mese senza vincoli nascosti:

minuti e SMS illimitati

40 MB di traffico dati

minuti e SMS illimitati in Europa

40 MB dedicati al roaming in Europa

Come attivare un’offerta Iliad da WindTre

Per passare da WindTre (o da una vecchia tariffa Wind) a Iliad, è possibile fare affidamento su diversi canali, secondo le proprie preferenze. La modalità più comoda è sicuramente l’attivazione online: basta registrarsi sul sito comunicando il numero di telefono e il vecchio operatore, il metodo di pagamento preferito, i dati per la spedizione della SIM e il gioco è fatto.

Per la verifica dell’identità, necessaria ai fini dell’attivazione del contratto, è possibile scegliere tra la videoidentificazione e l’identificazione tramite corriere alla consegna della SIM. Nel primo caso, la consegna della SIM viene affidata a Poste Italiane con una tempistica in media di 2-5 giorni lavorativi, e senza che sia necessario essere in casa; discorso diverso invece per la verifica d’identità tramite corriere, nel qual caso sarà Bartolini a gestire la spedizione e il titolare dovrà essere presente per ritirare la SIM, senza possibilità di delega e con tanto di documento d’identità valido.

Se non si vuole attivare l’offerta online, ci si può affidare alle varie Simbox Iliad disponibili su tutto il territorio italiano (il sito dell’operatore offre un servizio mirato a trovare la Simbox Iliad più vicina al proprio indirizzo). La SIM, dopo la videoidentificazione, verrà consegnata direttamente dalla Simbox e attivata poche ore dopo da Iliad, in seguito alla verifica dell’identità del nuovo cliente.

L’offerta Iliad può essere ricaricata direttamente dall’Area Personale del sito Iliad (l’operatore non ha app dedicate, a differenza di altri), tramite Simbox o presso un punto Sisal o Lottomatica.

Le alternative a Iliad arrivando da WindTre

Non c’è solo Iliad nell’ormai affollato panorama delle offerte di telefonia mobile low-cost: sono tanti infatti gli operatori che consentono di spendere meno di 10 euro al mese per avere un ricco bagaglio di gigabyte per il traffico dati (oggi la dotazione più richiesta) oltre a minuti e SMS illimitati.

Ad agosto 2020 è particolarmente interessante Creami Relax100 di Postemobile: è disponibile per tutti gli utenti (anche ci arriva da Wind) e, per 10 euro al mese, offre chiamate illimitate, messaggi illimitati e ben 80 GB di traffico dati, una delle offerte più generose in questo senso. Non solo: il canone premia la fedeltà del cliente, e dal settimo rinnovo si pagano 8 euro al mese. Per chi vuole spendere poco anche arrivando da WindTre ma non ha bisogno di così tanti gigabyte di dati c’è anche Creami WOW 10GB, che costa solo 4,99 euro al mese e offre, oltre alle chiamate illimitate e ai messaggi illimitati, 10 GB di traffico.

Per chi vuole attivare un nuovo numero (e magari tenersi per un altro smartphone il suo vecchio numero WindTre) c’è da tenere d’occhio Very 7,99 di Very Mobile: per 7,99 euro al mese assicura chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 100 GB di traffico dati, che la rendono la più generosa tra le tariffe che non garantiscono giga illimitati (a prezzi, però, molto più alti).

