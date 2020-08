Sky WiFi: le offerte fibra ottica sono ora disponibili per tutti

A distanza di alcune settimane dalla presentazione ufficiale e dopo un primo periodo in cui le attivazioni erano disponibili esclusivamente per i già clienti, le offerte Sky fibra diventano da oggi disponibili per tutti. Chi è già cliente Sky, con un abbonamento Pay TV, potrà arricchire la propria sottoscrizione con la nuova offerta Internet casa. Chi non è cliente Sky, invece, potrà puntare su di un’offerta speciale che unisce la connessione Internet di casa e la Pay TV. Ecco i dettagli delle nuove offerte Sky WiFi.

A partire dalla giornata di oggi sono disponibili per tutti, anche per chi non già cliente quindi, le offerte Internet casa di Sky. L’azienda, da anni leader del settore della Pay TV, ha lanciato alcune settimane fa le nuove offerte fibra ottica Sky WiFi. In un primo momento, tali offerte sono state attivabili esclusivamente dai già clienti Sky.

Da oggi, invece, le nuove offerte sono disponibili per tutti con la possibilità di abbinare la connessione Internet di casa e l’abbonamento alla Pay TV, ottenendo vantaggi significativi. Si tratta di una soluzione sicuramente interessante che permette di ottenere un risparmio sui costi complessivi andando ad attivare, in un solo momento, due servizi che continueranno ad essere distinti (la connessione Internet e la Pay TV)

Scopri le migliori offerte fibra ottica di agosto 202

Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte Sky WiFi:

Le offerte Sky WiFi per i già clienti

Per i già clienti Sky, ovvero per chi ha già un abbonamento per la Pay TV con Sky, c’è la possibilità di scegliere tra una di queste tre offerte:

Smart: connessione Internet illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega, linea telefonica fissa con chiamate a consumo, canone mensile di 29,90 Euro con attivazione e modem Sky Wifi Hub già inclusi nel prezzo

connessione Internet illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega, linea telefonica fissa con chiamate a consumo, con attivazione e modem Sky Wifi Hub già inclusi nel prezzo Ultra: connessione Internet illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega, linea telefonica fissa con chiamate a consumo, canone mensile di 32,90 Euro , attivazione di 50 Euro, modem Sky Wifi Hub e 2 WiFi Pod (per estendere la copertura della rete WiFi di casa) inclusi

connessione Internet illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega, linea telefonica fissa con chiamate a consumo, , attivazione di 50 Euro, modem Sky Wifi Hub e 2 WiFi Pod (per estendere la copertura della rete WiFi di casa) inclusi Ultra Plus: connessione Internet illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega, linea telefonica fissa con chiamate gratis, canone mensile di 37,90 Euro, attivazione di 50 Euro, modem Sky Wifi Hub e 2 WiFi Pod (per estendere la copertura della rete WiFi di casa) inclusi

Da notare che è previsto uno sconto iniziale crescente per chi è cliente Sky da diverso tempo. Ecco i dettagli:

clienti Sky da meno di 1 anno: il primo mese dell’abbonamento all’offerta Sky WiFi scelta è gratis

clienti Sky da almeno 1 anno: i primi tre mesi dell’abbonamento all’offerta Sky WiFi scelta sono gratis

clienti Sky da almeno 6 anni: i primi sei mesi dell’abbonamento all’offerta Sky WiFi scelta sono gratis

Annunci Google

L’offerta Sky WiFi per i nuovi clienti

Per i nuovi clienti, ovvero per chi non ha un abbonamento Sky TV già attivo, a partire da questa settimana c’è la possibilità di richiedere l’attivazione di una nuova offerta Sky WiFi. L’offerta in questione si chiama Sky Wifi + Sky TV e, come suggerisce anche il nome, è un’offerta combinata che unisce in un unico abbonamento la connessione Internet casa e la Pay TV.

Ecco i dettagli di quest’offerta:

connessione Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega

linea telefonica con chiamate a consumo

modem Sky WiFi Hub incluso in comodato d’uso

abbonamento a Sky TV con Sky HD e Sky Q senza parabola (l’accesso ai contenuti avviene sfruttando la connessione Internet di casa, senza la necessità di installare una parabola)

L’offerta in questione presenta un costo di 39,90 Euro al mese per i primi 35 mesi con primo mese gratis. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 57,90 Euro al mese. L’attivazione, sia dell’abbonamento Internet casa che di Sky TV, è completamente gratuita.

Ricordiamo che chi è in cerca di un nuovo abbonamento può verificare le migliori tariffe disponibili sul mercato, confrontandole con le nuove offerte Sky WiFi, consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Annunci Google