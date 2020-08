Ad agosto molte banche hanno lanciato speciali promozioni per chi sceglie di attivare un nuovo conto online zero spese. Scoprite questa lista che include le migliori proposte della categoria.

Grazie al servizio di comparazione offerto da SosTariffe.it, abbiamo selezionato per voi i migliori conti zero spese a agosto 2020. Scoprite le proposte di UniCredit, Webank, N26, Crédit Agricole e Tinaba, conti 100% digitali, per gestire i vostri risparmi in modo facile e veloce.

1. Conto My Genius UniCredit

Tra i migliori conti zero spese a agosto 2020, troviamo innanzi tutto My Genius di UniCredit. Il principale vantaggio di scegliere questa soluzione è quello di poter personalizzare l’offerta attraverso l’aggiunta di moduli a diverso costo e con servizi differenti.

Vi ricordiamo che per aprire questo conto dovete essere nuovi clienti UniCredit. Sono quindi esclusi tutti i titolari di un altro conto corrente UniCredit oppure Buddybank, Genius Card, servizio di Banca Multicanale o altre carte del Gruppo UniCredit, e avere residenza in Italia.

In generale, il conto My Genius di UniCredit comprende:

una carta di debito internazionale My One (circuito VISA);

servizio Banca Multicanale, che include homebanking (Banca via Internet), App Mobile Banking, Banca via Telefono, App per Tablet;

servizio di domiciliazione delle utenze;

servizio di accredito dello stipendio;

bonifici SEPA in Euro in uscita (non istantanei);

bonifici SEPA Giroconti online, sia tramite l’ambiente di Banca via Internet e con l’App Mobile Banking.

Per quanto riguarda i moduli aggiuntivi a cui abbiamo già accennato sopra, potrete scegliere tra:

Modulo Silver , al costo di 9 Euro al mese, ideale in caso di pagamenti online frequenti, comprende bonifici online illimitati, una carta prepagata UniCreditCard Click senza costi di emissione e carnet da 10 assegni;

, al costo di 9 Euro al mese, ideale in caso di pagamenti online frequenti, comprende bonifici online illimitati, una carta prepagata UniCreditCard Click senza costi di emissione e carnet da 10 assegni; Modulo Gold , al prezzo di 12 Euro al mese, con il quale otterrete i servizi previsti dal Modulo Silver, oltre che una carta di credito UniCreditCard Flexia, la cui prima quota annuale è azzerata;

, al prezzo di 12 Euro al mese, con il quale otterrete i servizi previsti dal Modulo Silver, oltre che una carta di credito UniCreditCard Flexia, la cui prima quota annuale è azzerata; Modulo Platinum , al costo di 22 Euro al mese, otterrete tutti i servizi del Modulo Silver e del Modulo Gold, oltre che una terza carta di debito internazionale;

, al costo di 22 Euro al mese, otterrete tutti i servizi del Modulo Silver e del Modulo Gold, oltre che una terza carta di debito internazionale; Modulo Investimento Gold, al prezzo di 5 Euro al mese, oppure il Modulo Investimento Platinum, al prezzo di 7 Euro al mese, nel caso in cui siate interessati a effettuare investimenti.

Scopri My Genius di UniCredit

2. Conto Webank

Un’altra soluzione a zero spese tra i conti correnti online di agosto 2020 è la proposta di Webank. Potrete gestire il conto da smartphone tramite l’app dedicata ed accedere così a servizi utili come il pagamento dei bollettini con una semplice foto. Inoltre, per una maggiore comodità d’uso, potrete attivare l’opzione di accesso al conto con comandi vocali.

Ecco quali sono le operazioni incluse e gratuite con Webank:

bonifici in Italia, in area Sepa e all’estero;

servizio di assicurazioni, basta richiedere il preventivo online per le polizze auto, moto, casa, viaggi e salute disponibili;

portabilità del conto, sarà un operatore specializzato ad occuparsi del trasferimento del vostro vecchio conto in Webank;

assegni, il vostro libretto e gli assegni circolari online saranno inviati direttamente al vostro domicilio;

fido WeBank, con l’accredito dello stipendio ogni mese;

domiciliazione delle utenze con addebito diretto in conto;

ricariche online di carte prepagate, cellulari e abbonamenti ATM;

pagamento online di bollettini, MAV e RAV con la ricezione immediata di ricevuta;

pagamento dei modelli F23 e F24 online, con ricevuta del pagamento immediata;

prestito WeBank, per ogni esigenza di spesa fino a 30.000 Euro.

Il conto Webank comprende anche la scelta tra diverse carte di pagamento, tra cui una carta di debito internazionale, una carta prepagata e una carta di credito (nelle versioni Cartimpronta ONE e Cartimpronta Gold Plus, con maxi plafond da 5.200 Euro).

3. Conto Crédit Agricole Online

Il conto zero spese di Crédit Agricole è Crédit Agricole Online. La proposta è 100% digitale. All’attivazione, entro il 30 settembre 2020, potrete ottenere un buono Amazon del valore di 100 Euro, se effettuate una spesa di almeno 500 Euro oppure 10 transazioni con la vostra nuova carta di debito entro 60 giorni dall’apertura del conto.

Ecco una panoramica dei servizi della proposta Crédit Agricole:

canone annuo a zero Euro;

Nowbanking – internet banking gratuito;

bonfici SEPA online a costo zero;

bonifici SEPA allo sportello verso la stessa banca a 2 Euro;

bonifici SEPA allo sportello verso altre banche 2,50 Euro;

bonifico istantaneo 0,05%;

domiciliazioni bancarie a costo zero;

invio estratto conto e documento di sintesi periodico online gratuito;

invio estratto conto e documento di sintesi periodico cartaceo 0,85 Euro.

Annunci Google

Altri vantaggi di scegliere questo conto sono la carta Mastercard debit inclusa e la promozione sulla Carta Verde American Express. Grazie alla carta di debito prevista, potrete:

pagare anche online in tutta sicurezza;

prelevare denaro in contante in tutto il mondo;

pagare in modalità contactless;

associare la carta ai sistemi di pagamento Apple Pay, Google Pay oppure Samsung Pay;

personalizzare il PIN e aggiungere i servizi utili per le vostre esigenze.

Per quanto riguarda la Carta Verde American Express, avrete:

Servizio Clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

protezione antifrode in caso di uso illecito della Carta;

iscrizione al Club Membership Rewards, che permette di accumulare punti e trasformare gli acquisti in premi, voucher e viaggi;

utilizzo della app AMEX IT, per controllare il conto Carta, le ultime transazioni effettuate, il saldo punti Membership Rewards e molto altro.

Se richiesta in associazione al conto Crédit Agricole, potrete beneficiare della quota gratuita il primo anno e fino a 80 Euro in buoni regalo Amazon, con una spesa di 500 Euro con la Carta entro 45 giorni dall’emissione.

Scopri Crédit Agricole Online

4. Conto N26

Con N26 sarà facile gestire il vostro denaro direttamente dallo smartphone. Per l’attivazione, basterà effettuare il download dell’app e completare la procedura di registrazione. Il conto sarà disponibile dopo pochi minuti.

Vediamo ora la proposta zero spese di N26. Parliamo qui di N26 Standard, un conto completo, rapido, semplice e sicuro. Il conto include una carta Mastercard gratuita e accettata in tutto il mondo. Potrete utilizzarla per prelevare senza costi aggiuntivi da qualsiasi sportello ATM in Italia e nella zona Euro e pagare senza commissioni ovunque. Sono disponibili anche i bonifici da smartphone, in tempo reale verso e da contatti N26 con MoneyBeam, oppure bonifici SEPA in pochi secondi. Non manca nemmeno la possibilità di trasferire denaro con in 28 valute, grazie a TransferWise, e la gestione dei risparmi per obiettivi con la funzionalità Spaces.

Se desiderate servizi aggiuntivi, potrete scegliere uno dei moduli premium con canone variabile di N26. Si tratta di:

N26 You , al costo di 9,90 Euro/mese, ideale per chi viaggia con molta frequenza. Include tutti i servizi di N26 Standard, oltre che una seconda carta di debito, prelievi gratuiti anche fuori dalla zona euro, copertura di eventuali spese mediche, assicurazioni sui voli e sulla mobilità, sconti e offerte da speciali partner;

, al costo di 9,90 Euro/mese, ideale per chi viaggia con molta frequenza. Include tutti i servizi di N26 Standard, oltre che una seconda carta di debito, prelievi gratuiti anche fuori dalla zona euro, copertura di eventuali spese mediche, assicurazioni sui voli e sulla mobilità, sconti e offerte da speciali partner; N26 Metal, al costo di 16,90 Euro/mese, con tutti i servizi inclusi nelle versioni Standard e You, una carta di pagamento in acciaio, la copertura di altre polizze assicurative, tra cui la copertura noleggio auto e sullo smartphone, una varietà di sconti, offerte e esperienze esclusive e assistenza telefonica con linea dedicata.

5. Conto Tinaba

Grazie al supporto del fondo di private equity Sator e Banca Profilo, è da poco nata Tinaba, l’app tutta italiana che consente di gestire il proprio denaro attraverso lo smartphone in modo semplice e sicuro. Questo mese, Tinaba continua a promuovere la possibilità di aprire un conto online a canone zero. Inoltre, se scegliete di registrarvi ad agosto, potrete beneficiare di un bonus del valore di 10 Euro.

Se ancora non avete sentito parlare di Tinaba, si tratta di un’app fintech 100% italiana e indipendente, che si basa su una nuova concezione del denaro. Per Tinaba, ogni operazione deve essere semplice, sicura e veloce. Tinaba ha ricevuto recensioni eccellenti dagli utenti che hanno deciso di scaricare l’applicazione da Google Play e App Store, con una media totale rispettivamente di 4,4/5 e 4,5/5 punti.

Vediamo i vantaggi di aprire un conto corrente con Tinaba:

un’unica app per tutte le operazioni necessarie di gestione e mantenimento del conto;

possibilità di effettuare investimenti personalizzabili e modificabili nel momento quanto volete;

zero commissioni per i servizi offerti;

assistenza gratuita e sempre disponibile.

Per quanto riguarda le operazioni che potrete fare con Tinaba, ecco una panoramica completa:

ricarica istantanea sul conto e possibilità di accredito automatico dello stipendio;

trasferimento di denaro senza commissioni dai propri contatti, anche impostando “pagamenti ricorrenti” in modo automatico;

pagamenti tramite app nei negozi convenzionati;

apertura di conti condivisi e casse comuni per le spese tra amici e in famiglia;

acquisto online tramite app o con la prepagata;

controllo e gestione delle spese direttamente da smartphone;

creazione di raccolte fondi;

pagamento di Bollo Auto e Moto, bollettini PagoPA, MAV e RAV.

Se scegliete di aprire questo conto, otterrete anche la carta prepagata Mastercard, ricaricabile istantaneamente dal conto Tinaba. All’attivazione del conto, la riceverete a casa vostra e potrete utilizzarla da subito per fare acquisti ovunque vogliate, online e nei negozi, senza alcuna commissione.

Scopri Tinaba

Annunci Google