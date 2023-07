L' offerta Iliad 7,99 include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G senza vincoli né costi nascosti e prezzo fisso per sempre . Scopri come attivarla e tutte le altre tariffe dell'operatore low cost

Iliad è un operatore molto eclettico e che a cadenza regolare rinnova la sua proposta di offerte per la telefonia mobile in modo da assecondare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente. Il gestore low cost ha quindi pensato a tariffe per tutte le tasche. L’offerta Iliad 7,99 si chiama Giga 100 e include minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB per navigare in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Il prezzo è di 7,99 euro al mese ed è fisso per sempre. Se vi trovate all’estero avete a disposizione 8 GB per il roaming nei Paesi Ue. L’attivazione per tutte le tariffe di Iliad è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Data l’assenza di vincoli potete disattivarla in ogni momento senza costi aggiuntivi o penali. Sono inclusi anche segreteria telefonica, il servizio Ti ho chiamato e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare anche in contemporanea alla massima velocità. Se invece avete esaurito il traffico dati incluso potete continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB, solo in caso di effettivo utilizzo.

Tutte le altre offerte di Iliad di luglio 2023

Le offerte di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Voce minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G 4,99 €/mese Giga 150 minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G 9,99 €/mese Dati 300 minuti e SMS a consumo e 300 GB in 4G 13,99 €/mese

L’offerta Iliad 7,99 non è ovviamente l’unica nel listino dell’operatore low cost. Per confrontarla con quelle di altri gestori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per trovare la proposta più conveniente in base alle proprie specifiche necessità ed abitudini di consumo. Trovata la promozione perfetta potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Se siete interessati soprattutto alle chiamate dovrete attivare Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G a 4,99 euro al mese. In Ue potete utilizzare tutti i minuti, SMS e il traffico dati incluso in roaming. L’offerta 5G di Iliad e tra le più richieste degli utenti è invece Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia. Per l’estero avete inclusi 10 GB per il roaming in Europa.

Caratteristiche IliadBox Qual è la velocità di navigazione? fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON in base alla copertura Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Qual è l’attivazione? Già inclusa Quanto costa? 24,99 €/mese o 19,99 €/mese per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico

In tanti preferiscono questa tariffa perché se si sceglie di pagare con addebito automatico su conto corrente o carta di credito/debito si riceve uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, avrete quindi la rete fissa con inclusi:

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload sulla rete FTTH GPON in base alla copertura , che potete verificare gratis su SOStariffe.it

, che potete su chiamate illimitate verso i numeri italiani e 60 destinazioni all’estero

attivazione

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

Il costo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere all’offerta anche fino a quattro Wi-Fi Extender per potenziare il segnale e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee per tutti i terminali connessi alla rete e dei minori tramite Parental Control (2,99 euro al mese).

Chi cerca invece una soluzione più economica alla linea fissa tradizionale può attivare Dati 300 e utilizzare la SIM insieme a un modem Wi-Fi portatile o una chiavetta Internet. L’offerta solo dati di Iliad include infatti 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Se serve sono incluse anche chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent. In Ue avete inclusi 13 GB per la navigazione in roaming.

Iliad di recente ha introdotto due opzioni estero per avere più Giga da utilizzare quando si è in vacanza o viaggio di lavoro:

5G extra di traffico dati per Ue oltre a quelli già inclusi nella propria offerta a 3,99 euro per un mese

oltre a quelli già inclusi nella propria offerta a 5G extra di traffico dati per la Svizzera oltre a quelli già inclusi nella propria offerta a 4,99 euro per un mese

Come detto in precedenza, per tutte le offerte di Iliad l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre la SIM è gratuita. Se preferite un’eSIM potete acquistarla a 9,99 euro. Se avete bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti dell’operatore al 177. Il suo servizio di supporto, disponibile dal lunedì alla domenica (inclusi i giorni festivi) dalle ore 8.00 alle 22.00, ha ottenuto il riconoscimento di “Top Contact Center” dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF). La chiamata è gratuita sotto la rete di Iliad.

Per gestire la vostra offerta basta accedere all’Area Personale sul sito dell’operatore da mobile o web. Per il login servono nome utente e password forniti dall’operatore e l’autenticazione avviene poi in automatico dopo il primo accesso sotto la rete di Iliad. L’Area Personale permette di controllare consumi e credito residuo, acquistare una ricarica online nel taglio e con il metodo di pagamento che si preferisce o attivare l’addebito automatico, modificare alcuni dati personali e le deviazioni di chiamata, passare a Giga 150 o Dati 300 per i già clienti, richiedere uno smartphone a rate e altre operazioni.

Come attivare online le offerte di Iliad

La soluzione più semplice per attivare le offerte di Iliad è collegarsi al sito dell’operatore e cliccare sulla voce “Registrami” in corrispondenza della tariffa desiderata. Vi verrà richiesto di completare una breve procedura di registrazione e se siete interessati alla portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da Iliad entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Per la spedizione della SIM, che ricordiamo è gratuita, potete scegliere tra Poste Italiane o corriere. Nel primo caso verrà imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e non c’è quindi obbligo di firma. Nel secondo invece si dovrà essere presenti personalmente per il ritiro in quanto l’operatore non ammette deleghe. Al corriere andrà presentato il documento d’identità utilizzato per la registrazione online e fornita una sua copia fronte/retro.

Per completare l’attivazione della SIM si dovrà poi procedere alla video identificazione, ovvero la procedura necessaria all’operatore per verificare l’identità dell’intestatario dell’offerta. Si tratta di registrare un breve video da smartphone o PC dotato di cam in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento e seguendo le indicazioni a video. In tutto vi basteranno meno di tre minuti.

Come aggiungere uno smartphone a rate alle offerte di Iliad

A qualsiasi offerta di Iliad è possibile abbinare anche uno smartphone a rate al giusto prezzo. L’operatore low cost con le sue offerte telefono incluso permette di scegliere tra tutti i migliori modelli di Apple. Ad esempio si può acquistare iPhone 14 a partire da 30,97 euro al mese senza interessi. In questo caso è previsto un vincolo di permanenza minimo da 12 o 24 mesi e si può pagare richiedendo un finanziamento a tasso zero e prima rata dopo un mese, salvo approvazione da parte di Younited. Per la richiesta di serviranno:

carta d’identità elettronica (CIE), patente o passaporto europeo

tessera sanitaria

IBAN

numero di telefono

email

Il servizio di trade-in di Iliad consente di dare in permuta un vecchio modello di iPhone, Apple Watch o MacBook per scegliere poi se ricevere una rateizzazione più conveniente per l’acquisto del nuovo telefono o uno sconto pari al valore del dispositivo consegnato all’operatore che verrà scalato direttamente dal finanziamento. Nel secondo caso si dovrà restituire l’iPhone alla fine del periodo di permanenza richiesto da Iliad. Il telefono vi verrà consegnato direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi.

In caso di recesso anticipato prima dei 12-24 mesi per cambio di operatore o disattivazione della linea dovrete comunque corrispondere a Iliad tutte le rate residue. Entro 14 giorni dalla consegna del dispositivo potete invece esercitare il diritto di ripensamento e restituirlo all’operatore insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.