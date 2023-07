Tra le novità annunciate da DAZN in vista della nuova stagione calcistica 2023 / 2024 c'è anche i l debutto su Tivùsat. La piattaforma satellitare potrà contare sul canale Zona DAZN , già disponibile su Sky. Il canale trasmettere le partite di Serie A e altri contenuti della programmazione DAZN. Per accedere a DAZN su Tivùsat sarà necessario attivare un'apposita opzione. Ecco come funzionerà il servizio.

Crescono le opzioni per accedere a DAZN che, con la nuova stagione sportiva, lancia il canale Zona DAZN anche su Tivùsat. Si tratta di un’importante aggiunta per l’offerta della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. Gli utenti DAZN potranno, quindi, accedere al canale via satellite anche senza dover attivare un abbonamento a Sky (il canale Zona DAZN è attualmente accessibile su Sky). Vediamo i dettagli in merito a questa novità.

Come funziona DAZN su Tivùsat

3 COSE DA SAPERE PER VEDERE DAZN SU TIVUSAT 1. DAZN sarà accessibile tramite il canale Zona DAZN al numero 214 di Tivùsat 2. Per accedere al canale serve un abbonamento Standard o Plus con DAZN oltre all’opzione Zona DAZN su Tivùsat 3. E’ necessario avere una smartcard Tivùsat compatibile (i modelli di qualche anno fa potrebbero non andare bene)

Per accedere a DAZN su Tivùsat è sufficiente:

avere accesso a Tivùsat

attivare un abbonamento a DAZN, scegliendo tra il piano Standard e il piano Plus

attivare l’opzione Zona DAZN su Tivùsat tramite il proprio account; il costo dell’opzione non è stato comunicato ma dovrebbe essere di 5 euro al mese

Il canale Zona DAZN sarà poi visibile al numero 214 del telecomando di Tivùsat. Da notare che per avere accesso al canale di DAZN sarà necessario avere una card Tivùsat compatibile (con codifica Merlin). Tutte le unità commercializzate dal 2019 dovrebbero essere compatibili con il nuovo canale di DAZN. Gli utenti che, invece, hanno un modello non compatibile dovranno acquistarne uno nuovo per poter sfruttare il nuovo servizio di DAZN.

Per attivare un nuovo abbonamento a DAZN (scegliendo tra i piani Standard e Plus) è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Scopri le offerte di DAZN »

Su Zona DAZN, come già avviene per il canale disponibile su Sky, saranno trasmesse le partite di Serie A (in caso di più eventi in contemporanea, ci sarà la trasmissione di una sola partita) e tanti altri contenuti della programmazione della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. Il debutto di Zona DAZN su Tivùsat permette di eliminare l’obbligo di avere un abbonamento a Sky per poter accedere al canale.

Naturalmente, chi ha già un abbonamento a Sky può attivare l’opzione per accedere a Zona DAZN su Sky senza dover passare per Tivùsat.

Le nuove offerte per accedere a DAZN

Da questa settimana, DAZN ha rinnovato i suoi abbonamenti, con nuove opzioni per poter aver accesso alla piattaforma di streaming e al canale Zona DAZN. Le opzioni disponibili sono tre. L’abbonamento base, DAZN Start, non include il calcio maschile e le partite della Serie A e non permette la possibilità di attivare l’opzione Zona DAZN. I costi sono i seguenti:

abbonamento mensile senza vincoli: 13,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 9,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 88,99 euro per un anno (pari a 7,42 euro al mese)

Per accedere alle partite di Serie A e a tutto il catalogo oltre che a Zona DAZN (attivando l’opzione a pagamento) è necessario puntare su DAZ Standard oppure su DAZN Plus. Il primo abbonamento non presenta la possibilità di doppia visione in contemporanea da due connessioni differenti. I costi sono i seguenti.

abbonamento mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 30,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 299 euro per un anno (pari a 24,91 euro al mese)

C’è poi DAZN Plus, l’offerta più completa di DAZN, che consente anche la doppia visione contemporanea con due connessioni differenti. I costi di questo piano sono:

abbonamento mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 45,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 449 euro per un anno (pari a 37,41 euro al mese)