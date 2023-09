È un buon momento per attivare un nuovo abbonamento a DAZN. Per tutto il mese di ottobre 2023, infatti, con DAZN Start è possibile accedere a tutte le partite di Serie A in calendario (ci sono ben 5 giornate) senza costi aggiuntivi rispetto al canone dell’abbonamento che, di solito, consente la visione solo dei contenuti di “altri sport”, senza includere il calcio e, in particolare, la Serie A, accessibili con i piani Standard e Plus.

DAZN Start parte da 9,99 euro al mese. Per attivare l’abbonamento alla piattaforma, scegliendo tra le opzioni disponibili, è possibile seguire il link qui di sotto.

Scopri le offerte DAZN da 9,99 €/mese »

DAZN Start con tutte le partite di Serie A: è l’offerta di ottobre 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA PROMO DAZN 1. DAZN Start includerà tutte le partite di Serie A fino al 31 ottobre 2023 2. L’abbonamento parte da 9,99 euro al mese 3. Da novembre è possibile fare l’upgrade a DAZN Standard o Plus per continuare a guardare le partite di Serie A

Scegliendo DAZN Start sarà possibile, quindi, guardare in streaming tutte le partite di Serie A in calendario ad ottobre, per un totale di 5 giornate e di 50 partite. Questi eventi si sommano a tutti gli altri contenuti disponibili con DAZN Start, piano di abbonamento riservato agli altri sport inclusi nel catalogo della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

DAZN Start è attivabile:

con un costo di 9,99 euro al mese scegliendo l’ abbonamento mensile con vincolo annuale

scegliendo l’ con un costo di 13,99 euro al mese scegliendo l’ abbonamento mensile senza vincolo annuale

scegliendo l’ con un costo di 89,99 euro per 12 mesi scegliendo l’abbonamento annuale (circa 7,50 euro al mese)

Da notare che i clienti DAZN Start, dopo il 31 ottobre, avranno la possibilità di effettuare l’upgrade del proprio abbonamento, passando ai piani DAZN Standard oppure Plus che consentono l’accesso a tutte le partite di Serie A (con Plus c’è anche la doppia visione da due diverse reti Internet). I costi dei due abbonamenti sono i seguenti:

DAZN Standard

abbonamento mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 30,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 299 euro per un anno (pari a 24,91 euro al mese)

DAZN Plus

abbonamento mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 45,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 449 euro per un anno (pari a 37,41 euro al mese)

Per attivare un nuovo abbonamento a DAZN è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Scopri le offerte di DAZN »

Ricordiamo, inoltre, che DAZN è disponibile anche via satellite (per chi ha già un abbonamento DAZN) tramite l’attivazione del canale Zona DAZN dal costo di 7,5 euro al mese. Il canale, che può essere attivato tramite l’area clienti del sito ufficiale di DAZN, è disponibile sia su Sky (per i già clienti Sky) che su Tivùsat.

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NOW Sport € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA