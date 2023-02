Nuovo indice di prezzo gas ACER: tutto quello che c'è da sapere

La crisi energetica nel corso del 2022 ha rivoluzionato il mercato rendendo sempre più centrali gli indici del mercato all'ingrosso per la valutazione del costo del prezzo al dettaglio dell'energia. Il tentativo di ridurre la dipendenza dal gas naturale, importato tramite gasdotti, ha reso sempre più rilevante il ruolo del Gnl (Gas naturale liquefatto), fonte energetica alternativa che contribuisce in modo significativo a soddisfare il fabbisogno energetico europeo. Per tenere sotto controllo l 'andamento del prezzo del Gnl è ora disponibile un nuovo indice del prezzo del gas di ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Ecco i dettagli completi:

Monitorare il prezzo delle materie prime energetiche è sempre più importante: l’indice TTF, che rappresenta un riferimento del mercato europeo del gas naturale, è diventato uno dei più seguiti del mercato energetico, e non solo, nel corso degli ultimi anni, per via della crisi energetica e dell’aumento dei costi al dettaglio di luce e gas da parte dei fornitori energetici. Non c’è solo il gas naturale da tenere d’occhio però. Un ruolo sempre più importante nel sistema energetico europeo viene ricoperto dal Gnl (Gas naturale liquefatto) che viene importato senza la necessità di dover ricorrere ad un’infrastruttura come i gasdotti, utilizzati per il trasporto di gas naturale.

Per valutare l’andamento del prezzo all’ingrosso del Gnl, che contribuirà alla definizione dei prezzi al dettaglio di luce e gas, è ora disponibile un nuovo indice del prezzo gas di ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), agenzia dell’UE che si occupa di garantire il corretto funzionamento del mercato energetico europeo, assistendo direttamente le Autorità nazionali, come ARERA in Italia, per la regolamentazione dei mercati energetici locali. Ecco di cosa si tratta:

Come funziona il nuovo indice ACER per il gas naturale liquefatto

Come previsto dal regolamento 2022/2576, in vigore dalla fine dello scorso mese di dicembre, ACER ha il compito di raccogliere i dati di mercato relativi alle operazioni di importazione e scambio del Gnl, evidenziando le varie differenze regionali e le reali condizioni del mercato energetico. Tutti i dati raccolti da ACER andranno a contribuire alla formazione di un indice di prezzo del gas naturale liquido Gnl per il mercato europeo.

Tale indice, come avviene con il TTF per il gas naturale, rappresenterà un riferimento per gli operatori del mercato. Il prezzo dell’indice ACER del Gnl servirà, quindi, come punto di riferimento per le contrattazioni sul mercato all’ingrosso da parte dei vari operatori attivi nel settore energetico e che utilizzeranno il Gnl per la produzione di energia. Come avviene anche per altri indici di mercato, l’indice ACER per il gas naturale liquido sarà aggiornato su base quotidiana, con valori medi mensili utili a valutare l’andamento del settore.

Il nuovo indice di ACER avrà un ruolo importante nella regolamentazione del mercato energetico. Dalla fine del mese di marzo 2023, infatti, l’agenzia UE dovrà pubblicare con cadenza quotidiana un valore destinato a rappresentare un parametro fondamentale per il settore: il differenziale tra il prezzo internazionale del Gnl e il prezzo dell’indice TTF. Ricordiamo che la normativa relativa al tetto al prezzo del gas varata dall’UE tiene conto, tra le condizioni di attivazione del price cap, anche del differenziale tra il prezzo del gas naturale all’ingrosso e il prezzo del Gnl.

Per il prossimo futuro, il Gnl è destinato a diventare un elemento sempre più rilevante per il mercato energetico europeo. L’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili ancora non è sufficiente a garantire una copertura completa del fabbisogno energetico europeo. L’UE deve affidarsi a combustibili fossili per produrre energia. Il gas naturale e il Gnl continueranno ad essere fonti energetiche fondamentali per il futuro del mercato europeo.