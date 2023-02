Nuovo digitale terrestre 2023: tv e cosa succede dopo lo switch-off a febbraio

È passato un mese da quando, il 1° gennaio 2023, si è completato il passaggio al nuovo digitale terrestre. Con lo spegnimento delle frequenze DVB-T, è entrato in funzione il nuovo standard DVB-T2, quello che in gergo tecnico è definito “un contenitore aperto” poiché può inglobare differenti sistemi di codifica, a cominciare dal MPEG-4 (in uso in tutti i canali HD a fine 2022).

Quest’ultimo è attivo dal 21 dicembre 2022 quando c’è stato lo switch-off, dopo il quale i canali in bassa qualità (dal numero 500 in avanti del telecomando) non sono più visibili e tutte le emittenti televisive nazionali e locali sono passate all’alta definizione (HD).

Questa rivoluzione della TV italiana ha due vantaggi:

con la nuova tecnologia si hanno qualità delle immagini molto superiore , oltre a ricevere più canali e usufruire di nuovi servizi;

, oltre a ricevere più canali e usufruire di nuovi servizi; il trasloco al nuovo standard del digitale terrestre libera la banda 700 Mhz riservata ora alla rete 5G per gli operatori di telefonia.

Ma senza una televisione con tecnologia DVB-T2 o con un decoder DVB-T2, la TV del nuovo digitale terrestre non funziona e, quindi, non è visibile.

C’è da osservare che per il 2023, a differenza che nel 2022, non sono stati rinnovati né il Bonus TV-decoder né il Bonus rottamazione TV per la sostituzione dell’apparecchio televisivo con uno di nuova generazione. Mentre è ancora in vigore solo l’agevolazione decoder a domicilio per gli over 70.

Bonus decoder a casa per gli over 70

DOMANDA 1 DOMANDA 2 DOMANDA 3 Che cosa prevede questo bonus decoder? Chi può beneficiarne? Quali sono gli altri requisiti per riceverlo? Per coloro che ne facciano richiesta, la consegna a domicilio gratuita del decoder che permette di vedere la televisione in HD Ne hanno diritto coloro che abbiano un’età pari o superiore ai 70 anni Avere un reddito da trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui ed essere titolare dell’abbonamento del canone RAI

Per chi non lo avesse ancora fatto, è ancora disponibile l’agevolazione che prevede, grazie alla convenzione tra il Mise e Poste Italiane, la consegna gratuita e direttamente a casa del decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Questo bonus è rivolto a tutti coloro che hanno un’età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano intestatari del canone RAI.

Inoltre, proprio per facilitare il passaggio delle persone più anziane verso la nuova tecnologia, successivamente alla consegna sarà possibile ricevere assistenza telefonica per l’installazione e per la configurazione del decoder.

A questo riguardo, il ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione:

un servizio di call center al numero 06.87800262 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18);

(attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18); un servizio su WhatsApp, scrivendo al numero 340.1206348.

Gli aventi diritto al Bonus potranno farne richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna del decoder nelle seguenti modalità:

attraverso il numero 800 776 883 , selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV (il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, festivi esclusi);

, selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV (il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, festivi esclusi); andando in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura;

presenti in tutta Italia negli orari di apertura; cliccando 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a questo indirizzo www.prenotazionedecodertv.it/booking/.

Per richiedere il riconoscimento del bonus e prenotare la consegna del decoder TV a domicilio sarà necessario avere a disposizione il codice fiscale e la tessera sanitaria/documento di identità in corso di validità del titolare dell’abbonamento RAI. Dopo la prenotazione, sarà fissata la data di consegna a casa del decoder, che sarà effettuata da un portalettere di Poste Italiane.

Pay TV: le migliori proposte di febbraio 2023

Oltre ai programmi trasmessi dai canali tradizionali, anche a febbraio 2023, la streaming tv propone un’ampia programmazione, con film, serie, documentari, news ed eventi sportivi e culturali, che di fatto soddisfa le esigenze e i desideri di ogni telespettatore.

Inoltre, le piattaforme streaming offrono la possibilità di attivare abbonamenti personalizzati – con l’opzione di pagare anche soltanto i contenuti che si guardano – e la possibilità anche di vedere tali contenuti su supporti mobile oltre che sul televisore.

Per sapere quali siano le migliori offerte di febbraio 2023, un aiuto arriva dal comparatore per pay TV di SOStariffe.it.

Per quanto riguarda i costi, va ricordato che queste soluzioni sono vendute anche in abbinamento con servizi di telefonia fissa e di ADSL o fibra per la connessione internet casalinga. Il funzionamento della streaming tv, infatti, dipende proprio dalla linea internet domestica o mobile.