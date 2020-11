Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a Novembre 2020

Ora che lo spettro di un nuovo lockdown si fa sempre più vicino, in molti staranno pensando a come passare le lunghe sere d’inverno chiusi in casa. Una piccola consolazione può arrivare dallo sottoscrivere un abbonamento con Sky. La pay TV più famosa in Italia permette di vedere tutti i migliori eventi sportivi italiani e internazionali, film e prime visioni, programmi come Antonino Chef Academy e X Factor, serie TV come Romulus, Fargo, This is Us anche con stagioni complete e produzioni originali come I Diavoli, Riviera e We Are Who We Are.

Le offerte Sky per la TV

Sky permette di personalizzare le proprie offerte aggiungendovi pacchetti dedicati al cinema, allo sport ai programmi per bambini e persino un abbonamento a Netflix. Chi ha già la parabola non dovrà sostenere alcuna spesa per l’installazione ma chi non ce l’ha non deve preoccuparsi per il portafoglio. Sky permette di scegliere tra modalità di trasmissione che non prevedono il satellite come il digitale terrestre e la classica connessione Internet domestica.

1. Sky Sport

Sky TV

Sky Sport

Sky HD

Sky Q senza parabola

Sky Go Plus incluso per 12 mesi

La tariffa ha un costo di 33 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 43,20 euro al mese. L’attivazione è gratuita se l’offerta è sottoscritta online (altrimenti 148 euro).

Sky TV offre tutte le serie TV, produzioni originali e programmi di Sky in alta definizione oltre ai canali Sky Uno, Sky Atlantic, Sky Sport 24, Sky Cinema Uno, Eurosport 1 e 2. Con il decoder Sky Q, che non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC, è possibile controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato.

Con Sky Sport si possono seguire tutta la Champions League ed Europa League, una partita a turno di Serie A, 5 partite a turno di Premier League, 3 partite a turno di Bundesliga, tutti i gran premi di F1, MotoGP e Superbike, basket NBA, tennis ATP Masters e Wimbledon.

2. Intrattenimento Plus

Sky TV

Sky Famiglia

Sky HD

Sky Q senza parabola

Piano Netflix standard

Sky Go Plus incluso per 12 mesi

La tariffa ha un costo di 19 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 43,39 euro al mese. L’attivazione è gratuita se l’offerta è sottoscritta online (altrimenti 148 euro). Per i già clienti Sky da più di 3 anni con Sky Q, Sky Famiglia e Sky Cinema è possibile avere Intrattenimento Plus a 6,99 euro al mese. I clienti Sky con Sky Q e Sky Famiglia possono invece averlo a 9,99 euro al mese. Entrambe le promozioni sono valide fino al 30/11/20.

Il piano Netflix standard permette di vedere film e serie TV anche n 4K su 4 diversi dispositivi contemporaneamente. Sky Famiglia offre invece accesso a programmi per bambini e ragazzi (anche in inglese) documentari e tutte le serie TV di Premium.

Attiva Intrattenimento Plus »

3. Sky Calcio

Sky TV

Sky Calcio

Sky HD

Sky Q senza parabola

Sky Go Plus incluso per 12 mesi

La tariffa ha un costo di 33 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 43,20 euro al mese. L’attivazione è gratuita se l’offerta è sottoscritta online (altrimenti 148 euro).

Sky Calcio permette di vedere 7 partite su 10 di Serie A ogni giornata fino alla stagione 2020/2021, 5 partite a turno di Premier League di cui una in 4K HDR e tutte le news e approfondimenti dei commentatori di Sky.

Attiva Sky Calcio »

4. Sky Calcio + Sky Sport

Sky TV

Sky Calcio

Sky Sport

Sky HD

Tutti i canali del digitale terrestre

Sky Q tramite digitale terrestre

Sky Go inclusa

La tariffa ha un costo di 34,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 44,90 euro al mese. L’attivazione è di 39 euro. Anche in questo caso non è necessario disposorre della parabola in quanto il segnale viene trasmesso tramite il digitale terrestre. Basta inserire la tessera nel modulo CAM o in un decoder.

Attiva Sky Calcio + Sky Sport »

5. Sky Cinema

Sky TV

Sky HD

Sky Cinema

Sky Q Black via satellite con parabola

La tariffa ha un costo di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 44,20 euro al mese. L’attivazione è di 99 euro invece di 219 euro.

Sky Cinema permette di accedere a canali tematici suddivisi per genere, le grandi produzioni di Hollywood, i campioni d’incasso italiani, collezioni di saghe ed eventi, tutti i canali Premium Cinema e le pellicole più celebrate in prima visione.

Attiva Sky Cinema »

Sky: offerte fibra casa

Recentemente Sky ha introdotto un nuovo servizio che permette di accedere a tutta la sua programmazione senza parabola ma grazie ad una connessione Internet fissa. Le tariffe fibra casa di Sky Wi-Fi offrono uan connessione veloce e stabile per navigare e guardare i propri programmi, film e serie TV preferiti.

1. Sky Wi-Fi + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione Sky Wi-Fi inclusa (49 euro)

Attivazione Sky TV inclusa (148 euro)

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Sky Q via Internet incluso

My Team incluso

L’offerta è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 10 euro per il primo mese poi 39,90 euro al mese per i 17 mesi successivi invece di 57,90 euro al mese. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 36 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea.

Confronte le offerte Sky Wifi »

My Team è un servizio di assistenza che mette a disposizione dell’utente un gruppo di esperti pronto a fornirgli supporto per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali. Per accedere al servizio basta chiamare il numero gratuito 170.

Ultra WiFi è il servizio che permette di ampliare e ottimizzare la copertura del segnale wireless in ogni angolo della casa. Aggiungendovi 2-3 Sky WiFi Pod è possibile garantire una connessione al massimo delle performance per abitazioni superiori ai 120 mq o su più piani.

L’app Sky WiFi, disponibile per iOS e Android, consente di:

Personalizzare il nome della rete

Cambiare la password

Attivare/disattivare la navigazione protetta

Creare profili personali per ogni membro della famiglia con impostazioni specifiche

Conoscere il tempo trascorso su Internet per ciascun profilo e Parental Control

Mettere in pausa il Wi-Fi

2. Sky Wi-Fi + Sky TV + Sky Calcio

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione inclusa Sky WiFi inclusa (49 euro)

Attivazione Sky TV inclusa (148 euro)

Sky Calcio (7 partite di Serie A su 10 per giornata fino alla stagione 2020/2021)

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Sky Q via Internet incluso

My Team incluso

L’offerta di Sky è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 25 euro per il primo mese poi 54,90 euro al mese per i 17 mesi successivi invece di 73,10 euro al mese. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 36 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea.

3. Sky Wi-Fi + Intrattenimento Plus

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione Sky-Wi-Fi inclusa (49 euro)

Attivazione Sky TV inclusa (148 euro)

Intrattenimento Plus (Netflix + intrattenimento di Sky)

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Sky Q via Internet incluso

My Team incluso

L’offerta di Sky è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 20 euro per il primo mese poi 49,90 euro al mese per i 17 mesi successivi invece di 73,29 euro al mese. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 36 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea.

4. Sky Wi-Fi + Sky Cinema + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione Sky-Wi-Fi inclusa (49 euro)

Attivazione Sky TV inclusa (148 euro)

Sky TV

Sky Cinema

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Sky Q via Internet incluso

My Team incluso

L’offerta di Sky è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 20 euro per il primo mese poi 49,90 euro al mese per i 17 mesi successivi invece di 74,10 euro al mese. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 36 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea.

5. Sky Wi-Fi + Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione Sky-Wi-Fi inclusa (49 euro)

Attivazione Sky TV inclusa (148 euro)

Sky TV

Sky Calcio

Sky Sport

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Sky Q via Internet incluso

My Team incluso

L’offerta di Sky è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 40 euro per il primo mese poi 69,90 euro al mese per i 17 mesi successivi invece di 88,30 euro al mese. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 36 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea.