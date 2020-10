Tim attualmente raggiunge in fibra ottica oltre 140 Comuni in tutta Italia e permette di scegliere tra offerte fibra casa che comprendono tutti i servizi più richiesti dagli utenti. Scopri i vantaggi di scegliere l'operatore italiano per la tua linea fissa

La maggior parte degli utenti quando cercando una tariffa Internet casa non si accontentano più di avere una linea fissa che sia veloce e stabile, requisiti che restano comunque imprescindibili. Oltre alla connettività si ricercano anche altri servizi accessori come, ad esempio, le chiamate da fisso. Tim è sempre stato un provider attento alle esigenze dei propri clienti e per questo ha provveduto a realizzare tariffe tutto compreso dall’eccellente rapporto qualità prezzo.

Offerte TIM Casa tutto compreso: le promozioni di ottobre 2020

Tim dispone di una ricca scelta di offerte fibra casa tutto compreso. Molte di queste tariffe infatti includono le chiamate da fisso (a determinate condizioni) oltre ad un modem ad alte prestazioni e attivazione. Non solo, nei pacchetti sono spesso inclusi servizi di streaming per vedere film e serie TV su più dispositivi. Inoltre, chi è già cliente di Tim per il mobile e sottoscrive una delle sue offerte Internet casa può attivare gratuitamente la promzione Tim Unica e avere Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 numeri). Il pagamento di entrambe le linee avverrà direttamente in bolletta.

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Attiva Tim Super Fibra »

2. Tim Super Fibra Wi-Fi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

Wi-Fi certificato e sicurezza

Safe Web Plus

L’offerta ha un costo di 35,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. All’offerta è possibile aggiungere il noleggio di TIMVISION Box.

Un tecnico Tim verificherà e ottimizzerà la copertura Wi-Fi in tutti gli ambienti della casa e durante la fase di installazione rilascerà il certificato digitale, che attesta la qualità della connessione wireless per la visione di contenuti in altissima qualità (Full HD).

Safe Web Plus è la piattaforma pensata per garantire una maggiore protezione durante la navigazione su Internet. Il servizio protegge tutta la famiglia dalla maggior parte delle minacce del web per tutti i dispositivi della casa, anche quando sono connessi in Wi-Fi. Il Parental Control, invece, offre un’ulteriore protezione per i minori permettendo ai genitori di monitorare le loro attività online e limitare il tempo di utilizzo di Internet.

Attiva Tim Super Wi-Fi »

3. Tim Super Fibra Wi-Fi TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+

Netflix piano standard (visione su 2 dispositivi in contemporanea)

TIMVISION Box incluso

Wi-Fi certificato e sicurezza

Safe Web Plus

L’offerta ha un costo di 49,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Attiva Tim Super Wi-Fi TV »

4. Tim Super Fibra con DAZN e NOW TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

DAZN

NOW TV – Pass Sport di Sky Italia

TIMVISION Box incluso

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per il primo mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20 poi 59,89 euro al mese. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

5. Tim Super Fibra con Netflix

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Netflix piano standard (visione su 2 dispositivi in contemporanea)

TIMVISION Box incluso

L’offerta ha un costo di 42,89 euro al mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Le offerte Tim Super Fibra permettono di navigare alla massima velocità tramite FTTH (Fiber to the Home). Questa tipologia di connessione prevede che la fibra ottica raggiunga direttamente il modem dell’utente e permette di arrivare a prestazioni fino a 1 Gigabit al secondo.

In alternativa, è possibile sottoscrivere allo stesso prezzo Tim Super Mega che invece prevede la FTTC (Fiber to the Cabinet). In questo caso la fibra ottica arriva fino alla cabina stradale posta a breve distanza dalle abitazioni e il segnale raggiunge poi l’utente tramite la rete telefonica tradizionale. Se nella centrale è installato l’apparato che abilita la tecnologia VDSL è disponibile una variante di fibra mista rame chiamata FTTE (Fiber to the Exchange) in cui la connettività è offerta utilizzando solamente i doppini in rame. Con la FTTC è possibile navigare fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

Attiva Tim Super Mega »

Tim oggi con la sua fibra ottica raggiunge oltre 140 Comuni tra cui: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Reggio di Calabria,Reggio nell’Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Siena, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza. Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare l’apposito strumento gratuito disponibile su SOStariffe.it.

Dove la fibra ottica non arriva sono disponibili altre soluzioni. Tim Super ADSL tramite collegamento in rame offre una velocità fino a 20 Mbps in download e 2 Mbps in upload con ADSL.

Attiva Tim Super ADSL »

Per avere prestazioni migliori o se si abita in zone lontane dalle città è preferibile optare per la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). La fibra mista radio è una tipologia di connessione in cui parte del tragitto percorso dal segnale per arrivare all’utente è percorso sulle frequenze del 4G e 4G+:

6. Tim Super FWA

Giga illimitati per navigare fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload in FWA (massimo 980 GB al mese)

Modem FWA indoor o outdoor a seconda della copertura

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 25 euro. Il modem indoor Huawei B818–263 è autoinstallante mentre per quello outdoor ZTE MF258A è previsto un addebito di 99 euro per l’installazione rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Senza l’opzione “Giga Illimitati” è possibile navigare fino 200 GB al mese a 30 Mbps. Superata questa soglia la velocità viene ridotta a 1 Mbps. Alla tariffa è possibile aggiungere chiamate illimitate verso fissi e mobili a 2 euro in più al mese e il noleggio del TIMVISION Box.

Attiva Tim Super FWA »