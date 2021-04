Migliori offerte fibra ottica Aprile 2021

Se devi scegliere la tua nuova rete internet casa è il momento di valutare le migliori offerte fibra ottica disponibili. La pandemia ha provocato dei cambiamenti importanti anche nell’uso della rete, c’è stato un incremento di contenuti fruibili online, dalle nuove modalità di smart working e di studio da remoto, per non parlare poi delle applicazioni e delle sessioni su Twitch e su piattaforme simili.

Per gestire questi strumenti e per poter vedere eventi in diretta streaming, per seguire le lezioni e ogni altra attività è necessario avere una promozione internet che ti garantisca una velocità massima superiore a 30 Megabit/s e un collegamento internet illimitato.

Le tecnologie che ti forniscono le prestazioni più elevate sono al momento quelle in fibra ottica FTTH (Fiber to Home). Questa tipologia di collegamento porta direttamente a casa tua la linea fino ad 1 Gigabit/s, in alcuni casi le nuove reti arrivano anche a 2,5 Gigabit/s. La novità di questa rete è che la fibra passa attraverso sottilissimi cavi in vetro direttamente al tuo appartamento.

Non in tutte le città è disponibile la fibra FTTH, ma nella maggior parte del Paese è già stata introdotta anche la FTTC (Fiber to Cabinet). La differenza con l’altra tipologia di linee dipende dal collegamento, con l’attivazione delle reti FTTC la fibra arriverà fino all’armadietto stradale più vicino all’abitazione e sarà poi utilizzato il tradizionale cavo in rame per portare la connessione a casa tua.

Come trovare le tariffe internet casa

In questa guida vediamo quali sono le offerte in fibra ottica più convenienti per passare dall’ADSL alla fibra o per attivare la tua prima linea internet casa. I dati richiesti per effettuare la sottoscrizione di un contratto sono pochissimi:

carta di identità

indirizzo presso cui attivare il servizio

codice fiscale

dati del metodo di pagamento (bollettini, carte o domiciliazione)

precedente tipologia di contratto internet e codice di migrazione (in caso di passaggio)

Per trovare le promozioni casa in fibra più vantaggiose del mese puoi confrontare le diverse tariffe proposte dagli operatori e valutare alcune condizioni: canone, costi modem e attivazione, servizi aggiuntivi, velocità di collegamento, offerte combinate casa e mobile, piani di pay tv scontati, ecc…

Questa soluzione richiederebbe molto tempo e ti costringerebbe a leggere i contratti di ogni promozione che decidi, con il comparatore di SOStariffe.it potrai ottenere lo stesso risultato in pochi minuti. Lo strumento raffronterà per te le offerte e ti restituirà uno schema riassuntivo delle principali caratteristiche di ogni pacchetto.

Saranno messi in evidenza il costo del canone, le spese per attivazione e modem, l condizioni per effettuare chiamate, ma anche le condizioni di velocità di download e upload. Potrai anche filtrare le caratteristiche che preferisci siano inclusi nelle offerte.

Le migliori offerte fibra ottica di Aprile 2021

Ecco quali sono i piani del mese dei maggiori provider internet se vuoi attivare la fibra ottica.

1. Super Fibra Unlimited di WindTre

Tra le principali proposte per avere la nuova connessione ultra veloce in fibra ottica a casa tua c’è la Super Fibra Unlimited di Windtre. L’offerta di questo operatore ti permetterà di avere:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

linea fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s; in caso di indisponibilità della fibra ottica potrai sottoscrivere la fibra FTTC fino a 200 Megabit/s o 100 Megabit/s oppure tramite ADSL fino a 20 Megabit/s

Amazon Prime gratis per un anno, promo attivabile anche per chi è già cliente Prime

per i già clienti WindTre su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi su 3 sim della famiglia

possibilità di attivare una sim WindTre con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 4G e 5G ad un costo vantaggioso

Super Fibra Unlimited può essere tua con uno dei canoni più bassi del mese, la proposta di questo provider ti offre il servizio ad un costo di 26,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi incluso nel canone (5,99 euro per 48 mesi).

2. Internet Unlimited di Vodafone

Anche Vodafone ha in catalogo la sua offerta in fibra, si tratta della Internet Unlimited. Ecco quali condizioni sono comprese nella promozione e qual è il canone proposto da questo operatore.

Nel pacchetto da 29,90 euro al mese sono compresi:

chiamate gratuite verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s; in caso di indisponibilità della fibra ottica, l’accesso ad Internet potrà avvenire con la rete FTTC, fino ad una velocità di 200 Mega, oppure tramite ADSL, fino a 20 Mega

modem e attivazione inclusi nel costo mensile

Se vuoi acquistare un piano combinato potrai avere anche la promozione casa + il piano mobile con al Giga Family Infinito Edition. Il costo dell’offerta sarà di 39,90 euro al mese e ti garantirà minuti, sms e Giga senza limiti, la velocità massima di connessione sarà vincolata a 10 Megabit/s.

Se possiedi già una sim Vodafone per il tuo smartphone potrai guadagnare fino a 100 Giga al mese gratis con Giga Family. Se unifichi in un’unica bolletta il costo della promozione casa e di quella mobile l’operatore ti regalerà 50 Giga al mese, con l’abbinamento al servizio anche di una seconda sim il bundle gratuito passerà a 10o Giga al mese. Il numero massimo di sim che potrai combinare e per le quali potrai avere 100 Giga al mese è di 6 schede.

L’offerta può anche essere personalizzata aggiungendo l’attivazione del servizio della Vodafone TV (a partire da 12 euro al mese) o con l’acquisto di una sim solo dati con 150 Giga al mese (da 4 euro al mese). Le condizioni descritte sono quelle proposte dal gestore internet online. Per aggiungere le opzioni extra dovrai solo cliccare sul pulsante Aggiungi alla promozione base.

Per maggiori informazioni puoi parlare con i nostri operatori o per attivare la tua offerta Vodafone Internet Unlimited può cliccare sul link in basso.

3. TIM Super Fibra

Ci sono poi le proposte internet casa di TIM è la sua Super Fibra. Nel piano di questo gestore sono inclusi con il pagamento dell’abbonamento mensile:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s; in caso di assenza della copertura della fibra, la connessione sarà possibile con la fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

TIM UNICA, gratis per chi ha anche una sim con questo provider avrai l’opportunità di avere Giga illimitati su 6 sim

TIM Vision con l’abbonamento Intrattenimento con a 14 euro potrai avere Netflix (piano Standard) e Disney+ con un’unica bolletta

Il canone richiesto da questo operatore è pari a 29,90 euro al mese. Sia l’attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) che il modem Wi-Fi con un nuovo sistema di ottimizzazione della connessione (5 euro al mese per 48 mesi) sono inclusi nel prezzo. L’offerta è attivabile direttamente online cliccando sul link in basso.

4. Fastweb NeXXt Casa

Uno degli operatori di rete fissa che ha guadagnato molti consensi tra gli utenti è Fastweb, le sue connessioni in fibra sono risultate tra le più efficienti a disposizione dei clienti di rete domestica. Tra le migliori offerte Internet casa di Aprile 2021 troviamo anche la sua offerta Fastweb NeXXt Casa. La promozione di questo mese ti offre:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata che nelle maggiori città italiane può raggiungere anche i 2,5 Gigabit/s (se non sei coperto da questo servizio potrai richiedere l’attivazione della fibra fino ad 1 Gigabit/s o della altre soluzioni)

modem FastGate gratis

attivazione senza spese aggiuntive

fino a 3 mesi di DAZN gratis (poi 8,99 euro al mese) o 3 mesi di NOW con NOW Smart Stick inclusa gratis (poi 9,99 euro al mese con 24 mesi di vincolo di attivazione)

Fastweb NeXXt Casa presenta un costo periodico di 29,95 euro al mese, ma potrai avere questo pacchetto anche al costo scontatissimo di 25,95 euro se attivi anche il piano NeXXt Mobile da 8,95 euro al mese. L’offerta mobile che ti consentirà di accedere al pacchetto casa ad un costo ridotto include:

70 Giga (anche in 5G)

4 Giga da usare all’estero

100 sms

chiamate illimitate

5. Sky WiFi

La new entry nel settore di telefonia fissa è Sky, l’offerta è per chi ha un abbonamento TV già attivo. La promozione Sky WiFi include, al costo di 29,90 euro al mese:

piano con chiamate a consumo (l’opzione per le chiamate gratis senza limiti costa 5 euro in più al mese)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s o fibra mista FTTC fino a 200 Mega

modem con ottimizzazione della connessione in tutta l’abitazione

3 mesi gratis per nuovi clienti

Nel piano sono comprese anche le spese di attivazione. Per acquistare questa offerta puoi cliccare sul pulsante in basso.

