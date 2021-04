Internet Casa senza fili: le offerte di Aprile 2021

Ecco una guida semplice e completa alle migliori offerte di Aprile per avere una rete internet casa senza fili potente e stabile. Quali sono le condizioni dei principali gestori di telefonia fissa e quali caratteristiche delle promozioni devi leggere con attenzione prima di firmare il tuo nuovo contratto in fibra o ADSL? Ecco alcuni consigli e la descrizione delle 5 tariffe più convenienti

Le reti internet casa senza fili sono comode e sicure, sono tra le offerte più ricercate e ormai è raro che un utente voglia un collegamento con cavo fisso. Il wireless permette di connettere allo stesso tempo più dispositivi come pc, tablet, cellulari e smart device.

Se per esempio hai una televisione intelligente e vuoi collegare i tuoi account delle piattaforme di streaming tv con le promozioni senza fili potrai farlo. Queste offerte non ti impediranno comunque di utilizzare anche la rete ethernet con il tuo modem, questo può essere utile se devi inviare o scaricare una mole di dati molto importante o se devi collegarti e avere a disposizione una grande quantità di banda.

Quali sono le offerte internet casa senza fili

Per trovare le migliori offerte del mese di Aprile puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento ti permette di conoscere costi dei canoni, spese per attivazione e disattivazione e anche importi richiesti per i singoli servizi.

Le caratteristiche delle promozioni in fibra dei provider sembrano ad un primo sguardo quasi identiche. Nei pacchetti sono quasi sempre compresi: modem, attivazione, chiamate e assistenza. Non sempre però è corretto dire che il device incluso viene dato gratuitamente ai clienti, se si leggono le condizioni dei contratti è spesso esplicitata una quota – in genere tra i 5 e i 6 euro al mese – del contributo che viene richiesto.

Non tutti gli utenti ne sono consapevoli ma l’AGCOM dal 2018 ha sanzionato gli operatori che obbligavano i clienti ad acquistare tassativamente i router offerti con le offerte internet casa. L’authority ha poi deciso di pubblicare un decreto, definito del modem libero, con cui ha difeso la possibilità per gli utenti di rifiutare i device compresi nei piani senza essere penalizzati.

Tutti i clienti possono scegliere liberamente il loro modem. Anzi con le ultime decisioni del TAR del Lazio, sono sentenze del 2020, il diritto è stato esteso anche a chi aveva già un contratto in essere, chi è stato obbligato all’acquisto può smettere di pagare l’apparecchio impostogli dal gestore.

Le tariffe Wi-Fi di Aprile, le 5 promo più convenienti

Vediamo quindi quali sono le migliori promozioni internet casa senza fili per questo mese.

1. Super Fibra Unlimited di WindTre

L’offerta economicamente più conveniente sembra essere quella di WindTre, il nuovo colosso nato dalla fusione dei due operatori propone la sua fibra ad 1 Gigabit/s al canone di 28,99 euro. Questa tariffa è disponibile sia per i nuovi clienti in fibra ottica FTTH, FTTC e ADSL. Attivando l’attuale promozione chi sceglie questa soluzione avrà:

supporto AnyTech 365, configurazione ottimizzata della rete e del PC in base alle tue esigenze lavorative, di gioco o studio

attivazione

chiamate illimitate verso i numeri nazionali

12 mesi di Amazon Prime video gratis

Giga illimitati senza costi aggiuntivi per 2 sim della famiglia

modem di nuova generazione (5,99 euro al mese per 4 anni – contributo già incluso nel canone)

Per poter avere più informazioni puoi cliccare sul link che trovi qui sotto e parlare con i nostri addetti o leggendo in dettaglio il contratto di Super Fibra.

Scopri di più sulla Super Fibra di WindTre

2. Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited di Vodafone potrà essere attivata sia con fibra che con la tecnologia ADSL, l’operatore propone un costo mensile di 29,90 euro. Nel canone vengono inclusi:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

internet in FTTH nelle zone coperte dal servizio (in fibra FTTC o in ADSL)

connessione senza limiti di dati

modem di nuova generazione con sistema Wi-Fi Optimizer

nessun vincolo o costo di attivazione

Se sei alla ricerca anche di una promozione per navigare fuori casa o per avere un unico abbonamento che comprenda sia il servizio casa che quello mobile, Vodafone offre alcuni pacchetti abbinabili al piano in fibra. L’offerta solo dati a cui puoi fare riferimento è la sim da 150 Giga e il costo del pacchetto casa e mobile arriverà a 33,90 euro. Il bundle potrà essere utilizzato sia per connettersi da dispositivi fissi che da chiavette e smartphone.

C’è poi il piano Giga Family Infinito Edition a 6,99 euro che offre ai clienti Vodafone anche una sim con minuti, sms e internet senza limiti. L’unico vincolo sarò legato alla velocità di connessione, non si potranno superare i 10 Megabit/s in download.

Se questa offerta risponde alle tue esigenze clicca sul link che trovi qui sotto per avere maggiori informazioni o per parlare con gli operatori di SOStariffe.it.

Scopri di più sull’offerta Internet casa di Vodafone »

3. TIM Super Fibra

I piani si differenziano più che altro per i servizi extra che vengono regalati, come incentivo, ai clienti e poi per le caratteristiche tecniche delle reti offerte. La qualità dei collegamenti, come tutti sappiamo, non sono tutte uguali. Uno dei migliori gestori di linea fissa è TIM e la sua offerta Super Fibra è abbastanza competitiva.

La fibra FTTH dell’operatore può essere acquistata a 29,90 euro al mese, in questo canone sono inclusi:

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

modem TIM HUB+, in comodato d’uso gratuito (ma con quota da 5 euro al mese per 48 mesi)

TIM UNICA che offre Giga illimitati sui 6 sim della famiglia, servizio gratuito

Wi-Fi certificato dai tecnici TIM e la navigazione sicura con Safe Web Plus per 1 anno, poi costa 6 euro al mese

Per gli utenti è anche disponibile il servizio di streaming tv con TIMVision, questa piattaforma permette di accedere a tanti contenuti multimediali, serie tv e anteprime mondiali (come è accaduto con l’ultima stagione di Vikings). Il gestore ha previsto una promozione speciale con pacchetto Intrattenimento a 16,99 euro, questa offerta include in un unico piano un abbonamento a Disney+ e a Netflix (Standard).

Per maggiori informazioni o per attivare la tariffa puoi cliccare sul pulsante in basso.

Scopri di più sulla Super Fibra di TIM »

4. Fastweb NeXXt Casa

Una rete che ha ottenuto ottimi risultati nelle classifiche sugli speed test delle linee attive in Italia è Fastweb. La sua promozione del momento è la NeXXt Casa, il canone mensile proposto è di 29,95 euro. Per chi sceglie di passare a Fastweb anche per il mobile potrà pagare l’abbonamento alla rete domestica 25,95 euro per il primo anno. L’offerta mobile da attivare per accedere a questa condizione promozione costa 8,95 euro al mese e ti propone:

minuti illimitati

100 sms

50 Giga al mese

Per quanto riguarda invece la rete fissa ecco quali sono le caratteristiche del piano NeXXt Casa:

modem FASTGate

attivazione

fibra FTTH illimitata fino ad 1 Gigabit/s e nelle maggiori città la velocità massima potrà essere fino 2,5 Gigabit/s in download

chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali

assistenza MyFastweb

i servizi WOW, con il WOW Fi, che permette di navigare in qualsiasi momento quando ci si trova fuori grazie ai punti di accesso del Wi-Fi del gestore

prova di 30 giorni soddisfatti o rimborsati

Per incentivare i nuovi clienti a passare a Fastweb possono avere accesso a dei pacchetti pay tv a costi agevolati:

3 mesi gratis di NOW TV Intrattenimento e Serie tv, il costo dal quarto mese è di 9,99 euro – ti sarà fornita anche la NOW TV Stick

3 mesi gratis di DAZN, poi il canone è di 8,99 euro al mese

Se vuoi saperne di più sulle promozioni Fastweb puoi cliccare sul pulsante qui in basso.

Scopri di più sull’offerta Internet casa di Fastweb »

5. Sky Wifi a 29,90 euro al mese

La quinta, ed ultima, promozione internet casa senza fili è quella Sky, chi sceglie questo piano potrà avere la fibra del gestore dalla più famosa piattaforma di pay tv in Italia.La velocità del collegamento può raggiungere al massimo 1 Gigabit/s in download e a 300 Megabit/s in upload.

Per attivare la rete di Sky puoi scegliere tra Smart e Ultra oppure Ultra Plus, i canoni delle tre offerte vanno da 29,90 euro a 37,90 euro. La prima promozione è il piano Smart, questa tariffa include il modem e la connessione illimitata. Per le chiamate verso i numeri nazionali (sia fissi che mobili) con questa soluzione pagherete 0,19 euro al minuto e 0,19 euro come scatto alla risposta.

Nel pacchetto Ultra si aggiunge a quanto compreso in Smart anche una coppia di Wi-Fi Pod, questi dispositivi servono ad aumentare la potenza del segnale domestico. La tariffa prevista per questa offerta è 32,90 euro al mese. Con Ultra Plus al costo mensile di 37,90 euro avrai:

modem

connessione senza limiti

Wi-Fi Pod

chiamate illimitate

Oltre al solo servizio di connessione potrai anche attivare un piano combinato Sky TV+ Wi-Fi, in questo caso il costo dell’abbonamento ti costerà 39,90 euro al mese per 18 mesi.

Per maggiori informazioni clicca sul pulsante e i nostri operatori risponderanno alle tue domande.

Scopri di più sull’offerta Internet casa di Sky »