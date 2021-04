Fibra Vodafone con buono spesa da 100 euro in regalo ma solo per pochi giorni

Prende il via una nuova promozione dedicata a Internet Unlimited, il piano d’abbonamento per sfruttare la fibra ottica di Vodafone a casa. Per tutti i nuovi clienti, infatti, l’operatore mette a disposizione un buono spesa da 100 euro senza alcun costo aggiuntivo rispetto al normale costo dell’abbonamento. Il buono spesa potrà essere utilizzato per fare acquisti presso i punti vendita aderenti all’iniziativa dei marchi Ali Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark, Pam, Super W.

Per sfruttare la nuova promozione, è possibile richiedere online l’attivazione di Internet Unlimited di Vodafone, disponibile dal sito dell’operatore, cliccando sul link qui di sotto. L’abbonamento ha un costo di 29,90 euro al mese e consente di accedere ad Internet senza limiti con una velocità massima di 29,90 euro al mese.

Fibra Vodafone: Internet illimitato a 29,90 euro e buono spesa da 100 euro in regalo

La nuova offerta fibra ottica di Vodafone mette a disposizione diversi vantaggi a partire dal buono spesa da 100 euro in regalo per tutti i nuovi clienti che attivano l’abbonamento online. Ecco tutti i dettagli relativi all’offerta Internet Unlimtied.

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata fino a 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload se raggiunti dalla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) dell’operatore; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, fino a 20 Mega

per i già clienti Vodafone su mobile: fino a 100 GB al mese extra gratis con Giga Family ; portando il costo della propria offerta mensile nel canone d'abbonamento di rete fissa si sbloccherà un bundle dati aggiuntivo di 50 GB al mese; abbinando una seconda SIM alla rete fissa si riceveranno 100 GB al mese gratis su ciascuna SIM; è possibile abbinare sino a 6 SIM per linea telefonica ricevendo 100 GB gratis su ogni SIM

; portando il costo della propria offerta mensile nel canone d’abbonamento di rete fissa si sbloccherà un bundle dati aggiuntivo di 50 GB al mese; abbinando una seconda SIM alla rete fissa si riceveranno 100 GB al mese gratis su ciascuna SIM; è possibile abbinare sino a 6 SIM per linea telefonica ricevendo 100 GB gratis su ogni SIM buono spesa da 100 euro per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH; il buono sarà inviato in versione digitale al cliente dopo il completamento dell’attivazione; il buono è disponibile esclusivamente tramite attivazione online del nuovo abbonamento con l’operatore

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis (la nuova Vodafone Wi-fi 6 Station). L’abbonamento può, inoltre, essere personalizzato con l’aggiunta di diverse opzioni. Tra le opzioni disponibili troviamo:

chiamate gratis verso i fissi internazionali (in Europa Occidentale, USA e Canada) a 5 euro in più al mese

SIM dati con 150 GB al mese a 4 euro in più al mese; è possibile aggiungere un modem 4G al costo di 1 euro in più al mese

servizio Digital Privacy & Security Family al costo di 3,99 euro al mese con primo mese gratis

accesso al programma Happy Black al costo di 1,99 euro al mese con primo mese gratis

Vodafone TV Intrattenimento con NOW Enterteinment, 12 mesi di Amazon Prime e un catalogo di film e serie TV on demand a 12 euro al mese (primo mese 5 euro)

Vodafone TV Sport Plus con NOW Sport a 30 euro al mese

Vodafone TV Sport e Intrattenimento (unisce le due offerte) a 40 euro al mese

L’offerta è attivabile direttamente online, cliccando sul link qui di sotto. Per personalizzare l’abbonamento è sufficiente cliccare su AGGIUNGI / RIMUOVI e scegliere le opzioni che si desidera integrare nell’abbonamento. Per sfruttare la promozione c’è tempo fino al 12 aprile.

Ricordiamo che per confrontare l’offerta Vodafone con tutte le altre proposte presenti sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche su dispositivi mobili grazie all’App di SOStariffe.it, scaricabile dal Google Play Store e dall’Apple AppStore.