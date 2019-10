Meglio Wind o Fastweb? Offerte fibra ottica a confronto

Fastweb e Wind sono due provider storici per quanto riguarda le offerte di fibra ottica. Il primo nasce proprio come fornitore di sevizi di rete fissa mentre il secondo sebbene sia conosciuto soprattutto per le sue tariffe di telefonia mobile è comunque molto apprezzato dagli utenti. Di seguito confronteremo le due principali tariffe Internet casa di Fastweb e Wind, rispettivamente Fastweb casa e Fibra 1000, e ne analizzeremo i pro e i contro.

Le migliori offerte Internet casa di Wind e Fastweb

1. Fastweb Casa

L’offerta per navigare su rete FTTH ha un costo in promozione di 24,95 euro al mese invece di 34,95 euro se l’attivazione avviene online entro il 31/10/19. Fastweb nelle aree coperte dalla fibra ottica mista rame o FTTN (Fiber to the Node) con tecnologie VULA e BS-NGA permette di navigare fino a 100-200 Megabit al secondo in download e fino a 20 Megabit al secondo in upload. L’ADSL di Fastweb consente invece di navigare ad una velocità fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità massima è di 6 Megabit al secondo in download.

La tariffa non prevede costi di attivazione e offre:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit/s senza telefono in download e 200 Megabit/s in upload (FTTH – Fiber to the Home)

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

incluso WOW Fi : servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Assistenza MyFastweb

All’offerta è possibile aggiungere:

WOW Space : cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese.

: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese. 1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

a 5 euro al mese Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

1.1 Fastweb Casa + Energia

L’opzione Fastweb Casa + Energia ha un costo di partenza di 19,95 euro al mese in promozione per 24 mesi anziché 34,95 euro fino al 31/10/19 e poi 24,95 euro dopo 2 anni se l’attivazione avviene online. L’offerta permette di associare alla navigazione illimitata su fibra ottica una delle tariffe di Eni gas e luce:

Gas e luce – sconto di 5 euro al mese

Gas – sconto di 2,5 euro al mese

Luce- sconto di 2,5 euro al mese

Linkbasic

Importo per gas e luce fisso per un anno

Disponibile solo con domiciliazione e bolletta digitale

Linkplus

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

Scontocerto

Importo per gas e luce gratis per il primo mese

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

In omaggio assicurazione Multi Assistenza Casa di Axa

1.2 Fastweb Casa e DAZN

L’opzione Fastweb Casa e DAZN al costo di 30,95 euro al mese in promozione fino al 31/10/19 unisce alla tariffa Internet casa anche i contenuti in streaming e on demand della piattaforma di proprietà di Perform:

3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri

Serie BKT – 9 partite su 10 in esclusiva assoluta

Eurosport HD 1

Eurosport HD 2

Liga

Ligue 1

Eredivise

MLS

Chinese Super League

JLeague

FA Cup

Carabao Cup

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

US Open

Roland Garros

Australian Open

La Vuelta

Giro d’Italia

Tour de France

Lega Basket

Eurolega

Sci alpino

Sci nordico

Superbike

Volley CEV

NFL

MLB

Indycar

Nascar

UFC

Boxe

Rugby

2. Fibra 1000 di Wind

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili Nazionali e numeri dissi di Europa Occidentale, USA e Canada

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

Echo Dot incluso

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 32,99 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

L’offerta è valida fino al 1/11/19.

Fibra 1000 vs Fastweb Casa: il confronto fra le due offerte

Chiamate incluse Velocità di navigazione Modem incluso Costo attivazione Offerta convergente fisso e mobile Altri servizi inclusi Addebito mensile Fibra 1000 X Fino a 100 Mbps con FTTH X Incluso 100 GB in regalo e SIM mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB a 7,99 euro al mese Echo dot 26,98 euro al mese Fastweb Casa X Fino a 100 Mbps con FTTH X Incluso – WOW Fi, assistenza MyFastweb e DAZN o piano luce e Gas Eni (offerte ad hoc) 24,95 euro al mese

Fibra 1000 e Fastweb Casa hanno molti in punti in Comune. Entrambe permettono, a seconda della copertura, di accedere alla tecnologia FTTH per navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download o in alternativa alla FTTC e ADSL. Sia l’offerta di Wind che quella di Fastweb includono nel prezzo il costo per l’attivazione della tariffa, la spesa per il noleggio di un modem di ultima generazione e le chiamate verso fissi e mobili nazionali.

Fibra 1000 e Fastweb Casa hanno comunque anche delle importanti differenze. La prima è un’offerta convergente, quindi associa alla rete fissa anche servizi di telefonia mobile. Con la tariffa di Wind si ottiene infatti una SIM mobile con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet e accedere alle proprie app preferite. In più, l’operatore regala 100 GB al mese per tutte le linee Wind in famiglia.

Entrambe le tariffe sono comunque piuttosto ricche di servizi aggiuntivi inclusi. Fino al primo novembre con Fibra 1000 è possibile ottenere gratuitamente Echo Dot, l’altoparlante intelligente dotato di Alexa Voice Service. Il dispositivo può essere piazzato in qualunque angolo della casa e consente di ascoltare musica, notizie, previsioni del tempo, informazioni sul traffico, risultati sportivi, programmazione cinematografica e ottenere informazioni tramite ricerche online. Il tutto è possibile grazie ai comandi vocali. Echo Dot permette anche di chiamare chiunque disponga di un dispositivo smart home di Amazon della linea Echo, l’app Alexa o Skype e di controllare una gran numero di terminali per la casa compatibili.

Fastweb Casa è decisamente più ricca in termini di servizi aggiuntivi rispetto alla tariffa concorrente. All’interno dell’addebito mensile per la connessione Internet sono infatti inclusi WOW Fi, il servizio per collegarsi al web anche fuori casa e in totale sicurezza grazie ad oltre un milione di hotspot sparsi per tutta Italia, e l’assistenza MyFastweb. La piattaforma di supporto è di facile utilizzo e accessibile anche da dispositivi mobili. Con questo servizio si può ottenere aiuto da parte di tecnici specializzati per risolvere problemi alla linea o dal punto di vista amministrativo senza dover sopportare lunghe attese telefoniche.

Fastweb Casa è inoltre disponibile in diverse varianti a seconda se si preferisce l’intrattenimento televisivo o risparmiare sulla bolletta di luce e gas. Con Fastweb e DAZN si possono vedere su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e console per videogiochi ben 3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri. Nel pacchetto sono compresi non solo il calcio ma anche tutti i principali eventi sportivi internazionali.

Con Fastweb Casa + Energia, invece, alla connessione Internet è possibile associare un piano luce e gas con Eni personalizzabile a seconda delle proprie esigenze.

A livello di prezzo attualmente Fastweb Casa è più conveniente di Fibra 1000 ma solo per un periodo di tempo limitato e se l’attivazione avviene online. Fino al 31 ottobre 2019 è infatti ancora attiva la promozione Back to School che riduce per sempre di 5 euro l’addebito mensile della tariffa.

Fastweb e Wind: la copertura

Fastweb e Wind sono due provider che dispongono di una copertura capillare a livello nazionale con la propria rete in fibra ottica. Il primo con la tecnologia FTTH raggiunge 31 città:

Ancona

Bari

Bergamo

Bologna

Brescia

Casalecchio di Reno

Catania

Firenze

Genova

Martellago (VE)

Messina

Milano

Modena

Monza

Napoli

Padova

Palermo

Parma

Perugia

Pescara

Prato

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Salerno

San Lazzaro di Savena (BO)

Torino

Trento

Trieste

Venezia

Verona

Nelle altre città la velocità di navigazione arriva fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload. La FTTH di Wind è invece disponibile nei seguenti Comuni:

Alessandria

Ancona

Bari

Basiglio

Beinasco

Bollate

Bologna

Brescia

Bresso

Brindisi

Buccinasco

Busto Arsizio

Cagliari

Casalecchio di Reno

Castel Maggiore

Castenaso

Catania

Cinisello Balsamo

Collegno

Cornaredo

Corsico

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì

Genova

Grosseto

Grugliasco

Imola

La Spezia

Latina

Lecce

Livorno

Matera

Messina

Milano

Moncalieri

Monza

Napoli

Nichelino

Novara

Opera

Orbassano

Padova

Palermo

Parma

Pavia

Pero

Perugia

Pescara

Piacenza

Pioltello

Pisa

Prato

Quartu Sant’Elena

Quartucciu

Ravenna

Reggio Nell’Emilia

Rho

Rivoli

Roma

Rozzano

Salerno

San Donato Milanese

San Giuliano Milanese

Sassari

Segrate

Selargius

Sesto San Giovanni

Settimo Milanese

Settimo Torinese

Siracusa

Sondrio

Taranto

Torino

Terni

Treviso

Trezzano Sul Naviglio

Udine

Varese

Venaria Reale

Venezia

Vercelli

Verona

Vimodrone

Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare l’apposito strumento gratuito offerto da SosTariffe.it. Basta inserire il proprio indirizzo per scoprire qual è la migliore tecnologia disponibile per voi. Non solo, il nostro comparatore consente di misurare la velocità effettiva della rete sia in download e in upload tramite uno speed test (sempre gratuito) ma soprattutto di confrontare le diverse offerte di fibra ottica per trovare quella più conveniente.

Per farlo basta inserire i parametri necessari a costruire il proprio profilo personale di consumo (velocità di navigazione minima richiesta, copertura disponibile, servizi inclusi, addebito mensile, etc.) e in pochi click compariranno nelle prime posizioni le offerte più economiche sulla base delle vostre specifiche esigenze di connessione.