Eni luce e gas: sconto in bolletta fino a 40 euro solo per Halloween

Per Halloween Eni Gas e Luce sorprende i nuovi clienti con un’offerta da paura: la promozione da brivido, valida unicamente nella giornata del 31 ottobre 2019 , permette di ottenere degli sconti in bolletta e di risparmiare 20, 30 0 40 euro sulla componente luce . La promozione è valida soltanto su alcune tariffe fra quelle proposte dal fornitore: scopri quali sono e approfitta degli esclusivi vantaggi proposti. Non dimenticare che hai solo 24 ore per farlo .

Risparmio da paura: è quello che il fornitore Eni Gas e Luce assicura a tutti i clienti che nella giornata del 31 ottobre 2019, per la festa di Halloween, decideranno di sottoscrivere una nuova fornitura sull’energia elettrica. La speciale Promo One Day, pensata da Eni per fornire ai nuovi clienti tariffe super vantaggiose rispetto a quelle di altri competitor, permette di ottenere, a chi decide di passare a Eni da un altro fornitore, via web, solo ed esclusivamente in data 31 ottobre 2019, sconti sulla bolletta della luce, che possono raggiungere anche i 40 euro a seconda del contratto sottoscritto.

Eni Gas e Luce è una delle aziende principali tra quelle operanti su scala globale nella produzione, approvvigionamento e trasformazione di materie prime, quali petrolio e gas naturale, e si impegna da sempre per offrire ai propri clienti servizi di altissima qualità, che siano anche a misura di risparmio. L’offerta di oggi segue quelli che sono i capisaldi della società e vi rientrano alcune delle soluzioni tariffarie attivabili per la fornitura di luce. Quali sono quindi le tariffe con le quali, solo per oggi, si ha diritto a uno sconto in bolletta, valido per un intero anno? Eccole di seguito, insieme ai dettagli che le contraddistinguono.

Flash Days Halloween: passa a Eni per avere 40 euro di sconto sulla bolletta della luce

Innanzitutto, è bene ribadire che la speciale promozione Halloween sarà sottoscrivibile soltanto nella giornata del 31 ottobre 2019 e che per averne diritto bisognerà attivare una nuova fornitura online. La promo One Day viene applicata sulle seguenti tariffe di tipo residenziale:

ScontoCerto;

LinkPlus;

LinkBasic;

SceltaSicura.

Per quanto riguarda le tariffe destinate alle aziende, la promozione è valida solo su Link Business. L’attivazione di una delle quattro offerte sulla luce permette di ottenere sconti differenti dal punto di vista del risparmio in bolletta. Nello specifico, si ha che:

l’offerta ScontoCerto rappresenta quella con la quale sarà possibile risparmiare di più, in quanto prevede uno sconto di 40 euro ;

rappresenta quella con la quale sarà possibile risparmiare di più, in quanto prevede uno ; con l’attivazione di LinkPlus si ottiene invece uno sconto di 30 euro ;

si ottiene invece uno ; infine, se si sceglie di sottoscrivere LinkBasic oppure SceltaSicura si ha diritto in automatico a uno sconto sulla bolletta pari a 20 euro.

Per la promozione Link Business sarà applicato uno sconto pari a 40 euro. Prima di conoscere il dettaglio delle quattro promozioni sulle quali si applica l’offerta di Halloween promossa da Eni Gas e Luce, è bene ricordare che:

lo sconto viene dilazionato in bolletta su un periodo di 12 mesi;

la promozione non è cumulabile con altre iniziative attive il 31 ottobre 2019, nel momento in cui si scegliere di aderire a questa offerta in edizione limitata.

Eni Gas e Luce: offerta ScontoCerto

La tariffa di Eni Gas e Luce ScontoCerto ha un prezzo bloccato sulla componente luce per un periodo di ben due anni. Si tratta di una tariffa di tipo monorario, che ha un costo mensile di 61,61 euro (in un anno si pagheranno circa 740 euro).

Si tratta della promozione più vantaggiosa fra quelle fra le quali scegliere per avere diritto agli sconti sulla bolletta: con ScontoCerto si ottiene infatti una riduzione di 40 euro sul costo dell’elettricità. In più, questa tariffa si distingue anche per altri vantaggi che contribuiscono ad aumentare il risparmio sulla bolletta, quali:

uno sconto, valido sul 2° anno di attivazione della tariffa, pari al 10% del prezzo dell’energia ;

; una riduzione aggiuntiva del 5% attiva con la domiciliazione delle bollette, che permette di abbattere i costi fisici del bollettino cartaceo.

Eni Gas e Luce: offerta LinkPlus

LinkPlus è la seconda soluzione tariffaria con la quale ricevere, se sottoscritta nella giornata del 31 ottobre 2019, uno sconto sulla bolletta della luce del valore di 30 euro. La promozione ha un prezzo bloccato della materia prima ed è disponibile in due versione:

la tariffa monoraria, che ha un costo mensile di 57,74 euro al mese (si tratta di quasi 693 euro sull’anno);

(si tratta di quasi 693 euro sull’anno); la tariffa bioraria, che ha invece un costo di 57,90 euro al mese (si tratta di quasi 695 euro all’anno).

Le due soluzioni prevedono in genere alcuni servizi extra, fra i quali si annoverano:

uno sconto per chi sceglie la domiciliazione e la bolletta web;

il servizio Genius, con la guida per usare meglio l’energia elettrica;

il check up energetico gratuito;

un buono sconto, del valore di 50 euro, da utilizzare sull’e-commerce del fornitore.

Eni Gas e Luce: offerta LinkBasic

LinkBasic è la terza tariffa luce di Eni Gas e Luce con la quale aderire alla promo One Day di Halloween: con questa offerta si ha diritto a uno sconto sulla bolletta di 20 euro. È disponibile al costo di 51,19 euro al mese, con un risparmio di quasi 16 euro rispetto al costo previsto in Maggior Tutela.

Anche questa tariffa ha un prezzo monorario bloccato e regala a chi la sottoscrive:

il check up energetico gratuito;

il servizio Genius.

Eni Gas e Luce: offerta SceltaSicura

Infine, l’ultima promozione sulla componente luce con la quale ricevere uno sconto in bolletta nella giornata del 31 ottobre 2019 è SceltaSicura: la tariffa, che prevede un costo mensile di 48,52 euro, omaggia i nuovi clienti di uno sconto di 20 euro valido per un periodo di 12 mesi e da distribuire sull’anno.

Con questa tariffa, che di solito garantisce ai clienti uno sconto del 20% rispetto al prezzo della Maggior Tutela fino al 30 giugno 2020 (in questo modo si risparmiano quasi 50 euro all’anno sulla bolletta della luce) si sceglie la soluzione più economica fra le tante proposte da Eni Gas e Luce su una fornitura di energia elettrica.

Passare a Eni Gas e Luce il 31 ottobre 2019: gli sconti

Abbiamo visto che è possibile scegliere fra ben quattro diverse tipologie di offerta sulla luce per avere diritto agli sconti in bolletta promossi dall’operatore Eni Gas e Luce. Analizzando quanto detto finora, si può notare che il valore dello sconto proposto da Eni Gas e Luce sulle proprie tariffe è proporzionale al costo mensile della tariffa stessa: maggiore è il costo, maggiore sarà lo sconto applicato. Volendo fare una sintesi, non è un caso che:

con ScontoCerto , la tariffa con il costo più elevato (pari a 61,61 euro) si ottiene uno sconto di 40 euro ;

, la tariffa con il costo più elevato (pari a 61,61 euro) si ottiene uno ; con LinkPlus , che costa invece 57,74 euro al mese, si ha diritto a uno sconto di 30 euro ;

, che costa invece 57,74 euro al mese, si ha diritto a uno ; con le tariffe più convenienti, ovvero LinkBasic e SceltaSicura, si accede a uno sconto annuale sulla bolletta della luce del valore di 20 euro.

Nella tabella in basso, riportiamo una sintesi esplicativa di quanto detto finora, ricordando che solo chi sottoscrive online, il 31 ottobre 2019, una delle quattro soluzioni sulla luce elencate può usufruire degli sconti previsti dell’operatore Eni (sconti che vengono distribuiti nel corso di 12 mesi e spalmati sulla bolletta e che non sono cumulabili con eventuali altre riduzioni attive).