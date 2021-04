Le migliori offerte internet casa senza telefono di Aprile 2021

Ecco quali sono ad Aprile le migliori offerte internet casa senza telefono e il confronto con le promozioni in fibra con chiamate illimitate. Quali dei piani offre i vantaggi maggiori e come si capisce se una tariffa è veramente conveniente?

Se non vuoi attivare una linea telefonica ma hai bisogno delle offerte internet casa senza telefono puoi ricorrere ai pacchetti con modem e sim card. Non tutti gli operatori propongono soluzioni del genere e non sempre scegliere le promozioni di questo genere ti porta un reale risparmio.

Nei piani dei gestori di telefonia fissa le tariffe più convenienti, da un po’ di tempo, sono però le offerte in fibra. I provider stanno spingendo molto questa nuova tecnologia di connessione e propongono interessanti sconti o bonus di benvenuto ai nuovi clienti.

Conviene la fibra o le offerte internet casa senza telefono?

I pacchetti con modem e sim hanno dei costi mensili più bassi, bisogna però anche considerare con attenzione queste offerte. Se sei in smart working e vuoi anche guardare i film o i documentari sulle piattaforme di streaming tv potrei rapidamente consumare i bundle dati a tua disposizione.

Per chi è in cerca di un collegamento veloce poi è importante valutare anche quali sono le velocità di connessione garantite dalle offerte internet mobile casa. Questi utenti possono trovare più adatte le migliori offerte fibra ottica disponibili ad Aprile.

Le piattaforme di streaming, soprattutto quando si tratta di dirette video o di sessioni di gaming, per esempio, richiedono delle prestazioni in termini di latenza molto basse e non sempre le connessioni con sim riescono ad essere efficienti. Anche la tradizionale ADSL non è sempre la soluzione migliore, infatti per evitare l’effetto di caricamento continuo mentre si guarda un video è necessaria una connessione che abbia una velocità massima superiore a 30 Megabit/s.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Le promozioni solo internet

1. PosteMobile Casa

Una delle offerte internet casa senza telefono sempre valida è quella di PosteMobile. Il gestore ha nel suo catalogo una promozione molto vantaggiosa: PosteMobile Casa Web. Il piano richiede un contributo di attivazione di 29 euro e lo pagherai nella prima bolletta. Il canone mensile di questa offerta è di 20,90 euro (scontato da 26,90 euro) e include:

consegna gratuita del modem

internet illimitato

velocità di connessione fino a 300 Megabit/s in download e 50 Megabit/s in upload

2. FWA TIM

Questa promozione ti offre internet wireless a 24,90 euro al mese, con l’attivazione di questo piano TIM avrai:

modem FWA da indoor autoinstallante

attivazione (contributo compreso nel canone 10 euro al mese per 24 mesi)

velocità di collegamento 40 Megabit/s in download e 4 Megabit/s in upload

internet illimitato

Pagando 2 euro in più al mese potrai anche includere nel pacchetto le chiamate verso i numeri nazionali (sia fissi che mobili) illimitate. Con un ulteriore contributo di 2 euro e dopo aver verificato la copertura del servizio potrai anche passare alla velocità di banda di 100 Megabit/s in download e 50 Megabit/s in upload.

3. Cube Large

La terza tipologia di piano internet casa senza telefono è quella proposta da WindTre con le promozioni Cube Large. Se attivi questa offerta pagherai 12,99 euro una sim solo dati che ti garantisce 100 Giga al mese di traffico per navigare sulla rete 4G+ e il gestore ti fornirà il suo modem Web Cube (compreso nel canone).

Il modem è autoinstallante e avrai bisogno solo di una presa elettrica a cui collegarlo. La sim collegata alla promozione ti costerà solo 10 euro e altri 6,99 euro dovrai pagarli come contributo di attivazione al momento dell’acquisto. Per sottoscrivere questo piano dovrai acconsentire all’utilizzo del sistema Easy Pay, si tratta di un metodo di pagamento automatico con carta o addebito sul conto corrente.

Come attivare le promozioni più vantaggiose

Per individuare quale sia la promozione internet migliore per te dovrai prestare attenzione alle tue abitudini di consumo. Molti utenti riescono a gestire le necessità di collegamento domestico con pacchetti di 50 Giga, ma per chi lavora da casa o per chi ha molti dispositivi connessi per tante ore del giorno questo bundle può essere insufficiente.

In questo caso o si opta per una delle promozioni con internet illimitato o si devono considerare le soluzioni in fibra o ADSL. Se il collegamento proposto dalle offerte internet wireless non fa al caso tuo per questioni legate alle prestazioni, allora avrai bisogno della fibra ottica FTTH.

Per trovare le migliori promozioni in fibra potrai utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito e senza impegno all’acquisto che raffronta decine e decine di offerte in pochi secondi. L’analisi automatica di questa applicazione ti fornirà i principali dettagli di ogni piano e ti renderà più semplice la valutazione dei pro e contro.

I risultati forniti dal confronto evidenzieranno i seguenti elementi:

canone

spese di attivazione

costi del modem

chiamate incluse o a consumo

velocità di download

sconti e promozioni

servizi a pagamento

Scopri quali sono le tariffe internet casa più vantaggiose »

Le offerte fibra ottica di Aprile 2021

Se i piani internet casa senza telefono non fanno al caso tuo potresti attivare una delle promozioni casa e non utilizzare poi il traffico telefonico. In genere nelle offerte dei gestori il servizio di telefonia fissa non viene fatto pagare, quindi non dovrai sostenere comunque dei costi aggiuntivi.

1. Super Fibra Unlimited di WindTre

Annunci Google

La promozione che propone il canone più economico questo mese è Super Fibra Unlimited di Windtre, la spesa mensile che dovrai sostenere è di 28,99 euro. L’offerta di questo operatore ti permetterà di avere:

attivazione gratuita

modem di nuova generazione incluso (contributo da 5,99 euro al mese per 4 anni)

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

linea fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s; o fibra FTTC fino a 200 Megabit/s o 100 Megabit/s; in alternativa puoi attivare l’ADSL fino a 20 Megabit/s

Amazon Prime gratis per un anno, promo attivabile anche per chi è già cliente Prime

per i già clienti WindTre su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi su 3 sim della famiglia

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited»

2. Internet Unlimited di Vodafone

La proposta di Vodafone per nuovi clienti è la Internet Unlimited. Nel piano di Aprile è prevista l’attivazione gratuita della promozione e un canone di 29,90 euro al mese che ti offre:

chiamate gratuite verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s o con le altre soluzioni di collegamento disponibili nella tua zona

modem di Wi-Fi 6 con ottimizzazione della rete

Per chi vuole un pacchetto Casa mobile è disponibile a 39,90 euro al mese Internet Unlimited con Giga Family Infinito. Oltre all’offerta internet casa appena illustrata, chi acquista questa promozione avrà una sim con minuti, sms e Giga senza limiti. L’unico limite posto ai clienti che scelgono questo piano è la velocità massima di connessione, potrai navigare al massimo a 10 Megabit/s.

Se invece se già cliente Vodafone mobile potrai estendere il tuo bundle dati, chi acquisti la soluzione Internet Unlimited avrà fino a 100 Giga gratis al mese. Per ottenere questo premio dovrai solo unificare la bolletta casa con quella dell’abbonamento del piano mobile, l’operatore ti omaggerà di 50 Giga. Altri 50 Giga saranno tuoi se aggiungi nel conto mensile unico anche una seconda sim. Potrai ottenere 100 Giga gratis al mese su 6 sim della famiglia.

Per maggiori informazioni puoi parlare con i nostri operatori o per attivare la tua offerta Vodafone Internet Unlimited può cliccare sul link in basso.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

3. TIM Super Fibra

C’è poi anche TIM con il suo piano Super Fibra a 29,90 euro al mese. Il gestore con la sua offerta ti propone a 29,90 euro:

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s, o con FTTC fino a 200 Mega e in alternativa ADSL fino a 20 Mega

TIM UNICA, gratis per chi ha anche una sim con questo provider avrai l’opportunità di avere Giga illimitati su 6 sim

TIM Vision con l’abbonamento Intrattenimento con a 14 euro con profilo Netflix (piano Standard) e Disney+

modem Wi-Fi con un nuovo sistema di ottimizzazione della connessione (5 euro al mese per 48 mesi)

L’offerta è attivabile direttamente online cliccando sul link in basso.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

4. Fastweb NeXXt Casa

C’è la promozione di Fastweb NeXXt Casa, questo gestore ti propone una delle migliori reti in fibra (può raggiungere anche i 2,5 Gigabit/s) a 29,95 euro al mese. Se acquisti il piano combinato Casa e Mobile avrai il servizio internet casa al costo di 25,95 euro al mese. Il pacchetto comprende:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata che nelle maggiori città italiane può raggiungere anche i 2,5 Gigabit/s (se non sei coperto da questo servizio potrai richiedere l’attivazione della fibra fino ad 1 Gigabit/s o della altre soluzioni)

modem FastGate gratis

attivazione senza spese aggiuntive

fino a 3 mesi di DAZN gratis (poi 8,99 euro al mese) o 3 mesi di NOW con NOW Smart Stick inclusa gratis (poi 9,99 euro al mese con 24 mesi di vincolo di attivazione)

Per chi è interessato anche alla sim per il tuo smartphone potrai avere a 8,95 euro al mese:

70 Giga (anche in 5G)

4 Giga da usare all’estero

100 sms

chiamate illimitate

Verifica la copertura ed attiva Fastweb NeXXt Casa »

5. Sky WiFi

Con Sky infine potrai avere un piano solo internet e con chiamate a consumo, ma il costo dell’offerta è poco conveniente se paragonato a quello dei pacchetti proposti da altri operatori. La promozione Sky WiFi ha infatti un canone pari a 29,90 euro al mese e ti offre:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s o fibra mista FTTC fino a 200 Mega

modem con ottimizzazione della connessione in tutta l’abitazione

3 mesi gratis per nuovi clienti

attivazione gratuita

Anche se non sei interessato alle chiamate illimitate è comunque poco vantaggioso pagare un abbonamento mensile pari o superiore a quelli delle altre promozioni, ma con chiamate a consumo. Per attivare il servizio di telefonia con minuti illimitati il gestore ti chiede 5 euro in più al mese. Per acquistare questa offerta puoi cliccare sul pulsante in basso.

Verifica la copertura ed attiva Sky WiFi »