Le esigenze degli utenti di telefonia mobile sono cambiate nel tempo fino a stabilizzarsi negli ultimi tempi. Le richieste basiliari sono minuti illimitati e un quantitativo di Gigabyte sufficiente a svolgere attività quotidiane come la lettura delle email, condividere contenuti sui social network e visualizzare video sullo smartphone. Oggi quasi tutti gli operatori soddifano tali esigenze e la differezza spesso la fanno i servizi accessori inclusi e le spese associate alla portabilità del numero. Mantenere il proprio contatto è una procedura gratuita ma è spesso richiesto un contributo per l’attivazione della nuova offerta o eventuali vincoli per ridurre la spesa. In più, anche la SIM ha un costo.

Le 20 tariffe per telefonia mobile più convenienti di ottobre 2020

Quando si tratta di convenienza gli operatori low cost sono una certezza sotto questo punto di vista. Per definizione queste aziende propongono tariffe dal prezzo inferiore alla media del settore ma ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione. Per la maggiore parte questi gestori permettono di attivare le rispettive tariffe solo a chi arriva da specifici operatori. Quelle più economiche sono riservate proprio da chi effettua la portabilità da un altro MVNO (Mobile Virtual Network Operator). La stessa strategia è stata comunque adottata anche da Vodafone, Tim e WindTre con il lancio di offerte operator attack. Inoltre, alcuni di essi garantiscono una velocità di navigazione ridotta (è il caso di ho., Kena e Very) o comunque molto inferiore rispetto alle prestazioni che possono offrire i grandi gestori.

PosteMobile

1. Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile prevede:

Minuti e SMS illimitati

30 GB per navigare in Internet fino a 300 Mbps in upload

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese per tutta la durata del contratto e l’attivazione è gratuita. Il costo della SIM è invece di 20 euro ma include 10 euro di traffico. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. La tariffa è disponibile solo online dal 7 all’11 ottobre 2020.

Confronta le offerte di PosteMobile »

2. Creami Relax100 prevede:

Minuti e SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet fino a 300 Mbps in upload (100 GB dopo un anno)

L’offerta ha un costo di 10 euro al mese per i primi 3 rinnovi. Dal 4° al 6° rinnovo il prezzo scende a 9 euro al mese. Dal 7° rinnovo in poi è di 8 euro al mese. Dal 13° rinnovo i Gigabyte inclusi aumentano a 100.

ho. Mobile

3. ho. 5,99 di ho. Mobile prevede:

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps in 4G Basic (di cui 2,9 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’attivazione e 6 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

Confronta le offerte di ho. Mobile »

4. ho. solo Giga prevede:

Chiamate a 19 cent al minuto

19 cent per SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 6,1 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per coprire il costo di attivazione e l’acquisto della SIM e 13 euro una tantum da cui verrà scalato il primo rinnovo. In alternativa è possibile richiedere 200 GB (di cui 9,4 Gb in roaming in Ue) con velocità di navigazione è raddoppiata (60 Mbps) al costo mensile di 19,99 euro. Nel piano è compreso uno sconto di 10 euro sull’acquisto su Amazon.it del modem Wi-Fi portatile Huawei B311-221. Il dispositivo è Single-band con connessione wireless 2.4GHz. Il router Huawei B535-232 (Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz) adatto per case con un’ampia metratura, è invece scontato di 15 euro.

Kena Mobile

5. Kena 5,99 di Kena Mobile prevede:

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 3 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese e il primo mese è offerto dal gestore se la si sottoscrive online. Le spese per attivazione, acquisto e consegna della SIM sono gratuite. La tariffa è riservata a chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

Attiva Kena 5,99 Flash »

6. Per chi attiva un nuovo numero è invece disponibile una tariffa che prevede:

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 8,99 euro mentre la SIM resta gratuita.

I Gigabyte incusi nei piani si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

Very Mobile

7. Very 6,99 di Very Mobile prevede:

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 3,3 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online. La tariffa è disponibile solo per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Iliad

Attiva Very 6,99 »

8. Very 7,99 può invece dedicata a chi attiva un nuovo numero e prevede:

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 3,3 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online.

Attiva Very 7,99 »

Entrambi i piani comprendono i servizi Ti ho cercato, RingMe, Hotspot, app Very Mobile e il blocco automatico verso servizi a sovrapprezzo, chiamate a numeri a pagamento e abbonamenti a oroscopi, suonerie, sfondi, etc. Anche le chiamate internazionali e satellitari sono bloccate ma possono essere sbloccate dall’app.

WindTre

9. Go Fire 50+ di WindTre prevede:

Minuti illmitati

200 SMS

50 GB per navigare in Internet alla massima velocità

La tariffa è disponibile in esclusiva per chi arriva da Iliad e ha un costo mensile di 6,99 euro. L’attivazione è gratuita mentre per l’acquisto della nuova SIM sono necessari 10 euro.

10. Wind Large invece prevede:

Minuti illmitati

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

La tariffa ha un costo mensile di 14,99 euro. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online il contributo è di 9,99 euro. Per l’acquisto della nuova SIM sono necessari 10 euro.

In entrambi i piani sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Confronta le offerte di WindTre »

Tim

11. Tim Wonder One di Tim prevede:

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G (di 5 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese ma il primo mese e l’attivazione sono gratuiti se viene attivata online. Per chi preferisce sottoscriverla in negozio la spesa per l’attivazione è di 5 euro. Per l’acquisto della nuova SIM sono necessari 20 euro ma sono inclusi 20 euro di traffico. In più, è possibile utilizzare WhatsApp e altre app senza consumare il traffico dati incluso nel piano. L’offerta è però disponibile solo per chi arriva da Poste Mobile, Iliad, Rabona, Tiscali Mobile e Coop Voce.

12. Advance 4.5G prevede:

Minuti e SMS illimitati

40 GB per navigare in Internet fino a 700 Mbps in 4.5G (di 15 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 19,99 euro al mese e per l’attivazione sono necessari 15 euro una tantum. Scegliendo l’addebito su credito residuo il traffico dati incluso scende a 20 GB.

Confronta le offerte di Tim »

Fastweb Mobile

13. Fastweb Mobile prevede:

Minuti illimitati (500 minuti in Ue)

100 SMS

50 GB per navigare in Internet fino a 150 Mbps (di cui 4 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 8,95 euro al mese a cui si aggiungono 10 euro per una prima ricarica. Attivazione e spesa necessaria all’acquisto della nuova SIM sono gratuite se viene sottoscritta online. Oltre a WOW Fi, il servizio per connettersi gratuitamente anche fuori casa grazie ad oltre 1 milione di hotspot sparsi per l’Italia, nel piano sono inoltre inclusi:

Assistenza MyFastweb

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta gratuito

Ti ho chiamato

Controllo Credito Residuo

Attiva Fastweb Mobile »

Tiscali Mobile

14. L’offerta di Tiscali prevede:

Minuti illmitati

100 SMS

30 GB per navigare in Internet fino a 150 Mbps (di cui 2,34 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 8,99 euro al mese. Per i nuovi clienti l’attivazione è gratuita ma è necessario acquistare una prima ricarica da 10 euro. L’offerta è disponibile fino all’8/10/20. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Trasferimento di chiamata e segreteria telefonica

Navigazione hotspot

Numeri a pagamento disabilitati

Confronta le offerte di Tiscali »

Vodafone

15. Special Giga di Vodafone prevede:

Minuti illimitati

1.000 SMS

70 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita. Il prezzo è fissato per 24 mesi ed è incluso l’abbonamento al programma fedeltà Happy Black. La tariffa è disponibile solo per chi arriva da Iliad, Poste Mobile e Fastweb Mobile.

16. RED Digital Edition prevede:

Minuti e SMS illimitati (1.000 minuti in Ue)

40 GB per navigare in Internet in 4G (di cui 10 GB in roaming in Ue)

5G ready

La tariffa ha un costo di 18,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 5 euro se si consumano 269 euro di ricariche o di 22,5 euro per i già clienti di Vodafone. L’utente può utilizzare mappe, chat, social network e servizi di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso nella promozione.

Entrambi i piani includono anche i seguenti servizi:

Smart Passport +: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

Ricevuta di ritorno SMS: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

Continuità del servizio: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Confronta le offerte di Vodafone »

Iliad

17. Flash 100 di Iliad prevede:

Minuti verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 4G+ (di cui 5 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese mentre per l’attivazione sono necessari 9,99 euro. La tariffa però è disponibile fino al 15/10/20 alle 15.

Attiva Flash 100 »

18. Giga 50 prevede:

Minuti verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G+ (di cui 5 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese mentre per l’attivazione sono necessari 9,99 euro.

Attiva Giga 50 »

In entrambi i piani sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

CoopVoce

19. Top 40 di CoopVoce prevede:

Minuti illimitati

1.000 SMS

40 GB per navigare in Internet fino a 100 Mbps

L’offerta ha un costo di 9,50 euro al mese ed è disponibile fino al 14/10/20. La spesa per l’attivazione per i già clienti è di 9 euro. La SIM invece costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

20. Easy prevede:

300 minuti

300 SMS

3 GB per navigare in Internet fino a 100 Mbps

L’offerta ha un costo di 5 euro al mese. I già clienti che intendono sottoscriverla devono pagare 9 euro per l’attivazione. La SIM ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Annunci Google