Mercato libero: le offerte per chi cambia a ottobre 2020

Il mercato libero permette di risparmiare parecchio sulla bolletta del gas e della luce, ma non sempre è semplice riuscire a individuare l’offerta più giusta per le proprie esigenze. Ecco quali sono le soluzioni più convenienti da attivare nel mese di ottobre 2020 che abbiamo trovato utilizzando il comparatore di SOStariffe.it.

Il mercato libero dell’energia e del gas naturale si caratterizza, da sempre, per la grande convenienza delle sue offerte, che permettono di risparmiare rispetto ai prezzi del mercato tutelato, stabiliti da ARERA su base trimestrale.

Le aziende che si occupano della fornitura di luce e gas nel mercato libero sono davvero tante, quindi non sempre è facile riuscire a individuare quella che si adatta maggiormente alle proprie esigenze. Per ottimizzare le proprie ricerche è comunque possibile utilizzare il comparatore di SOStariffe.it.

Si tratta di uno strumento gratuito che permette di effettuare delle simulazioni e di conoscere in anticipo sia quanto si risparmia rispetto al mercato tutelato, sia l’importo medio delle bollette di luce e gas che si riceveranno.

Come si usa il comparatore di SOStariffe.it

Il comparatore hala funzione di confrontare le migliori offerte luce e gas del mercato libero dell’energia e del gas naturale. Per sapere quanto si pagherebbe con un altro fornitore in rapporto ai propri consumi, è possibile:

inserire i consumi effettivi, che si trovano direttamente in bolletta;

effettuare una simulazione inserendo altri dati.

In questo caso, per la componente luce si dovrà indicare il numero di membri del proprio nucleo familiare e gli elettrodomestici principali presenti in casa, mentre per il gas qual è la grandezza in metri quadri della propria abitazione e quali sono gli usi principali che si fa del gas.

Le offerte che saranno presentate di seguito si sono basate sulla seguente simulazione:

famiglia composta da 3 persone;

che utilizza il gas per cucinare, per il riscaldamento e per l’acqua calda;

che vive in una casa di 75 metri quadri;

la cui energia elettrica viene consumata principalmente da lavatrice, forno, frigorifero e scaldabagno.

Le migliori offerte luce individuate sono degli operatori:

E.ON;

AGSM;

Illumia;

Ibedrola;

Wekiwi,

Engie.

Le migliori offerte gas sono invece quelle di:

E.ON;

HERAcomm;

Edison;

Wekiwi.

Vediamo di seguito quali sono i costi e le caratteristiche delle varie offerte e quanto si risparmia in un anno rispetto al mercato tutelato.

1. E.ON Luce e Gas insieme

L’offerta di E.ON Luce e Gas insieme è una delle migliori promozioni tipo Dual Fuel tra quelle disponibili in circolazione, con la quale è possibile risparmiare più di 80 euro all’anno rispetto alle offerte del mercato tutelato.

Si tratta di una promozione con energia prodotta da fonti rinnovabili, con un prezzo della componente energia bloccato per ben 12 mesi, il 10% di sconto sull’energia e sconti ulteriori in caso di bolletta digitale e addebito su conto corrente.

Per saperne di più su questa offerte speciale, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri luce e gas insieme »

2. AGSM Premium Web Luce e Casa

Questa offerta dell’operatore AGSM rappresentata un’esclusiva via web con la quale è possibile risparmiare fino a 80 euro all’anno, con bollette che costano in media 50 euro al mese. Per saperne di più sulla promozione di AGSM, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri Premium Web Luce Casa »

3. Illumia Luce Super Web

L’offerta luce proposta da Illumia, con la quale si riceve fin da subito un omaggio di 100 kWh, ha un prezzo bloccato di 12 mesi e garantisce un risparmio pari a 75 euro all’anno. Per saperne di più sulla promozione di Illumia, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri Luce Super Web »

4. Iberdrola Eco Chiara

Sono ben 72 gli euro che si possono risparmiare in un anno scegliendo la promozione proposta da Iberdrola, nella quale sono previsti:

uno sconto del 2,5% sul corrispettivo luce;

uno sconto del 5% nel caso di bolletta digitale e domiciliazione bancaria.

Per saperne di più sulla promozione di Iberdrola, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri Eco Chiara »

5. Wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 mesi

Wekiwi propone un’offerta luce di tipo monorario, con un prezzo bloccato per 12 mesi, nella quale si paga soltanto quello che si consuma effettivamente grazie al meccanismo della carica mensile.

Al risparmio di circa 70 euro rispetto al mercato tutelato, si aggiungono poi tutta una serie di sconti online, oltre che degli sconti extra nel caso in cui si dovesse consumare di meno rispetto a quanto stimato.

Per saperne di più sulla promozione di Wekiwi , clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri Energia Prezzo Fisso 12 mesi »

6. Engie Energia 3.0 Light Mono 12 mesi

Questa offerta luce dell’operatore Engie permette di risparmiare 65 euro all’anno sulla bolletta della luce: si tratta di una promozione che prevede un prezzo bloccato per 12 mesi e la bolletta elettronica.

L’energia è prodotta da fonti rinnovabili ed è inoltre prevista la bolletta unificata nel caso di attivazione di luce e gas in modalità Dual Fuel. La bolletta della luce ha un costo medio di circa 50 euro al mese e con l’opzione Porta gli amici in Engie si possono inoltre ricevere buoni sconti fino a un massimo di 300 euro.

Per saperne di più sulla promozione di Engie, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri Energia 3.0 Light 12 mesi »

7. E.ON ValoreMercato Gas

Si tratta in assoluto dell’offerta gas più conveniente di ottobre, con la quale si possono risparmiare fino a 167 euro all’anno sulla materia prima gas, che viene venduta al prezzo di mercato.

La bolletta ha un costo mensile di circa 50 euro, è di tipo digitale e la promozione non prevede alcun costo di attivazione. Per saperne di più sull’offerta gas di E.ON, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri ValoreMercato Gas »

8. HERAcomm Prezzo Netto Special Gas

Si tratta di una promozione con la quale risparmiare fino a 100 euro sulla componente gas: prevede uno sconto di 30 euro per il gas e di altri 30 euro nel caso in cui si attivasse anche la corrispondente offerta luce.

Per saperne di più sull’offerta gas di HERAcomm, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri Prezzo Netto Special Gas »

9. Edison World Plus Gas

La promozione proposta da Edison garantisce un risparmio fino a 85 euro all’anno sulla bolletta del gas, che nella pratica viene venduto all’ingrosso. Per saperne di più sull’offerta gas di Edison, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri World Plus Gas »

10. Wekiwi Gas Prezzo Fisso 12 mesi

Si tratta dell’equivalente sul gas dell’offerta Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi con la quale si possono risparmiare circa 80 euro sul gas e che si consiglia di attivare in modalità Dual Fuel, in modo tale da avere accesso a maggiori vantaggi.

Per saperne di più sull’offerta gas di Wekiwi, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri Gas Prezzo Fisso 12 mesi »

