Le migliori offerte luce e gas di ottobre 2020

In arrivo dei rincari importanti per luce e gas per i clienti che del mercato tutelato. Per poter risparmiare gli utenti possono passare alle offerte del libero mercato. Ecco quali sono le promozioni che propongono migliori prezzi di luce e gas di Ottobre 2020

Il 1° Ottobre l’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha comunicato le nuove tariffe di energia e gas per gli utenti dei servizi a Maggiori tutele. L’autorità rivede i prezzi da applicare alle offerte domestiche e alle utenze delle imprese adeguandoli ai costi delle materie prime sul mercato.

L’aggiornamento delle condizioni economiche dall’Ottobre e Dicembre 2020 prevede un incremento delle bollette di energia del 15,6% e dell’11,4% del gas. Questa impennata delle bollette arriva dopo mesi di cali straordinari dovuti al lockdown e alla riduzione di domanda di energia e gas, conseguenza della chiusura di attività e imprese. Nel secondo trimestre del 2020 i costi in bolletta avevano subito dei ribassi anche del 18% per l’elettricità e del 13,5% per il gas.

Ad incidere sulle variazioni in bolletta concorrono molti fattori, aumenti delle tasse locali, contributi per manutenzione e impiantistica, imposte nazionali e il prezzo delle materie prime sui mercati internazionali. Spesso i rincari dipendono in larga misura dalle fluttuazioni di gas e energia sulle piazze.

L’andamento attuale dunque, secondo l’authority, non è che un ritorno ai livelli pre Covid. E, anzi, l’ARERA nel suo comunicato sottolinea come nel 2020 una famiglia tipo potranno contare su un risparmio di 207 euro nelle bollette rispetto alle tariffe applicate nel 2019.

Passare al libero mercato conviene?

La stangata comunque c’è e si fa sentire sul portafoglio delle famiglie. E per il trimestre successivo, Gennaio-Marzo 2021, gli aumenti potrebbero anche essere più consistenti. Molto dipenderà dall’andamento del contagio da Covid 19 nel nostro Paese.

Per poter evitare di incorrere in questi sali e scendi dei costi in bolletta e per sapere con certezza quanto si spenderà per i consumi elettrici e di gas, gli utenti possono scegliere delle offerte a prezzo bloccato. Le tariffe di questo tipo sono quelle proposte dagli operatori del libero mercato.

In Italia il servizio di fornitura legato al mercato tutelato deve gradualmente lasciare il posto al mercato liberalizzato. Sono però ancora stati riscontrati dei problemi di concorrenza tra gli operatori e di informazione tra i clienti. La fine del servizio a Maggiori tutele doveva essere ufficializzata già nel 2019, si è deciso poi di rimandare la chiusura al 1° Gennaio 2022.

Il tempo dovrà servire agli operatori per effettuare delle campagne informative a favore dei consumatori e per dare il tempo ad un maggior numero di gestori di proporre le proprie offerte.

Come trovare le migliori offerte luce e gas

Scegliere una promozione energia o gas non è così semplice se non lo si è mai fatto. Ci sono da considerare le condizioni economiche proposte dal fornitore, i vincoli per l’avvio del contratto e per l’eventuale chiusura. La presentazione delle offerte, come tutte le promozioni commerciali, tende a mettere in evidenza solo le opzioni più vantaggiose dei piani.

I clienti che vogliano evitare brutte sorprese devono leggere con attenzione il Foglio informativo delle diverse tariffe che prendono in considerazione. Non sempre è immediato capire quale sia un’offerta competitiva. Per aiutare gli utenti nelle loro ricerche di informazioni e nell’attivazione delle promozioni più convenienti si può usare il comparatore di SosTariffe.it.

Lo strumento confronta le tariffe energia e gas degli operatori nazionali e restituisce uno schema con le principali condizioni contrattuali. L’algoritmo calcola i costi mensili e annuali in base ai consumi familiari, la stima delle necessità di energia e gas viene fatta tenendo conto delle informazioni fornite dagli utenti (numero di conviventi, elettrodomestici, mq dell’appartamento).

Confronta le tariffe luce e gas per risparmiare di più »

Consumi e fasce orarie

Un elemento importante per stabilire quali possono essere i costi legati a ciascuna offerta è la suddivisione oraria dei consumi. L’ARERA ha stabilito tre fasce orarie:

Fascia F1 – da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19, escluse le festività nazionali

Fascia F2 – da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, escluse le festività nazionali; sabato, dalle 7 alle 23, escluse le festività nazionali

Fascia F3 – da lunedì a sabato, da mezzanotte alle 7 e dalle 23 alle 24; domenica e festivi tutto il giorno

Questa ripartizione serve per stabilire se sia meglio attivare una tariffa monoraria, bioraria o trioraria. I contratti monorari propongono lo stesso prezzo delle materie prime a prescindere dai giorni e dagli orari di utilizzo. Le offerte biorarie sono invece delle soluzioni per cui viene stabilito un prezzo dell’energia per la F1 e un altro per le F2/3. Le promozioni triorarie suddividono le giornate e la settimana nelle tre fasce.

Le tariffe per abbassare la bolletta luce

Il confronto per stabilire quale sono le migliori offerte energia di Ottobre creiamo un profilo della famiglia tipo: 2 persone che vivono in un appartamento di 75 mq, possiedono lavatrice, forno, frigorifero e lavastoviglie.

L’utilizzo dell’elettricità è concentrato per il 60% nei weekend e nei serali e viste le caratteristiche indicate si ipotizza un consumo annuo di 2500 kWh. Una famiglia con questi consumi e con un contratto del mercato tutelato spende con le attuali tariffe 481,20 euro l’anno.

Con lo strumento di comparazione è possibile stimare la spesa che sosterrebbe la famiglia tipo attivando una delle offerte energia libere, lo strumento pone in evidenza anche un calcolo del risparmio rispetto alle tariffe tutelate.

Scopri le offerte luce più vantaggiose »

Ad Ottobre le migliori offerte energia sono:

Luce Super Web

E.ON Luce e Gas Insieme

AGSM Premium Web Luce Casa

wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 mesi

Energia 3.0 Light Mono 12 mesi

1. Luce Super Web

La tariffa di Illumia è un’offerta monoraria a prezzo bloccato per 12 mesi. Il fornitore ai clienti che attivano questa promozione propone un prezzo dell’energia di 0,02700 euro/kWh. Come incentivo per le nuove sottoscrizioni vengono offerti 100kWh di consumi in omaggio.

La famiglia tipo con un consumo annuo di 2500 kWh pagherebbe 427 euro per la fornitura elettrica. Passando a questa offerta del libero mercato dalle tariffe tutelate, la coppia risparmierebbe fino a 54 euro in un anno.

Attiva Luce Super Web »

2. E.ON Luce e Gas Insieme

La migliore tariffa di E.ON è un piano che può essere attivato solo da chi sottoscrive sia la fornitura di luce che quella di gas con il gestore. Il pacchetto Luce e Gas Insieme per quel che riguarda i consumi elettrici propone un’offerta ad energia verde, cioè prodotta da fonti rinnovabili.

Il costo della materia prima con questa tariffa è di 0,02370 euro/kWh e il prezzo proposto sarà bloccato per 1 anno. La tariffa può essere attivata con domiciliazione dei pagamenti o con i bollettini postali.

Per i nuovi clienti è previsto uno sconto del 10% sul corrispettivo luce e un ulteriore serie di buoni per chi richieda la bolletta smart e l’addebito delle fatture sul conto corrente.

Il conto annuale per la coppia presa ad esempio con questa tariffa sarebbe di 427,39 euro, il risparmio potenziale per chi passa al libero mercato sarebbe di 53,82 euro in 12 mesi.

Scopri la promozione dual fuel di E.ON »

3. AGSM Premium Web Luce Casa

Con AGSM è possibile sottoscrive un’offerta web con delle condizioni molto convenienti. Questa promozione è indicizzata al PUN (Prezzo Unico Nazionale) del mercato energetico. La tariffa proposta è una soluzione trioraria e i prezzi di Ottobre 2020 sono:

F1 0,03044 euro/kWh

F2 0,03121 euro/kWh

F3 0,02456 euro/kWh

Il conto annuale con questa offerta per la famiglia tipo sarebbe di 428,36 euro, il risparmio rispetto alle tariffe tutelate in 12 mesi sarebbe di 52,84 euro.

Con questo operatore vengono forniti alcuni servizi gratuiti:

Conto comodo – addebito automatico delle utenze

Attiva la tariffa luce più conveniente di AGSM »

4. Energia Prezzo Fisso 12 mesi

Con wekiwi il pagamento delle bollette avviene con il sistema di Carica mensile, i clienti dovranno scegliere una taglia ricarica del conto wekiwi e sarà quella la cifra che il fornitore fatturerà in attesa della lettura dei consumi.

Ad esempio, se l’utente decide di caricare 50 euro e sceglie la fatturazione trimestrale si troverà a pagare 150 euro (+IVA) per i tre mesi in questione. Al termine del periodo il gestore controllerà se la ricarica è stata sufficiente a coprire i consumi effettivi della famiglia. In caso di una stima inesatta si provvederà poi ad un conguaglio.

L’offerta di wekiwi è monoraria e a prezzo bloccato (0,0240 euro/kWh) per 1 anno. Il conto delle bollette per un consumo annuale di 2500 kWh sarebbe di 435 euro. La coppia tipo passando a questa tariffa da un piano tutelato potrebbe risparmiare fino a 46 euro in un anno.

Wekiwi regala ai nuovi clienti un buono di 20 euro da spendere in supermercati e negozi convenzionati. Il voucher avrà un valore di 40 euro se l’utente attiva sia la fornitura di luce che quella di gas. Il buono sarà inviato via mail e dovrà essere stampato per poterlo spendere.

Scopri quanto si risparmia con Energia Prezzo Fisso 12 mesi »

5. Energia 3.0 Light Mono 12 mesi

La quinta tariffa è l’offerta di Engie, questo fornitore propone un prezzo dell’energia di 0,02500 euro/kWh. La coppia tipo presa in considerazione risparmierebbe con questa offerta quasi 44 euro in un anno.

Il piano del fornitore è ad energia verde, il gestore garantisce ai clienti che l’elettricità consumata è stata prodotta da centrali idroelettriche, solari o eoliche.

Con questa tariffa si potrà richiedere di ricevere la bolletta digitale, in questo modo si ridurrà l’uso di carta e le emissioni di CO 2 . Engie propone ai propri clienti il programma Porta un amico in Engie, per ogni nuovo utente presentato al fornitore si potrà ottenere un buono di 30 euro (fino ad un massimo di 300 euro).

Attiva Energia 3.0 Light »

Le tariffe gas per risparmiare di più

Per poter analizzare anche le offerte gas paragonando costi e condizioni abbiamo tracciato un profilo di consumo. In questo caso la stima di spesa è stata calcolata considerando i consumi di una coppia che vive in un appartamento di 75 mq e che utilizza il gas per avere l’acqua calda, per cucinare e per l’impianto di riscaldamento.

Per una famiglia con queste caratteristiche il consumo annuale sarebbe di 1080 m³ e con le attuali tariffe del servizio a Maggiori tutele il conto delle bollette arriverebbe a 751 euro in un anno. Vediamo quanto la coppia potrebbe risparmiare con le promozioni gas del libero mercato ad Ottobre.

Scopri i migliori piani gas del mese »

1. E.ON Valore Mercato gas

Questa tariffa di E.ON permette di pagare la materia prima a prezzo di mercato, questo mese il costo del gas proposto a chi sottoscriva il piano è 0,0560 euro/smc. Il fornitore permette di attivare il piano solo pagamento con RID.

In un anno la famiglia tipo con questa tariffa spenderebbe quasi 589 euro. Il risparmio rispetto alle offerte del mercato tutelato in questo caso sarebbe molto corposo, supererebbe i 162 euro l’anno.

Attiva E.ON Valore Mercato Gas »

2. Prezzo Netto Special Gas

La proposta di Heracomm offre un prezzo del gas di 0,110 euro/smc. Con questa offerta in un anno la coppia potrebbe risparmiare quasi 100 euro. Il gestore inoltre mette a disposizione dei propri clienti anche guide e consigli di esperti per ridurre lo spreco energetico e per ridurre i consumi della propria abitazione.

Come incentivo per chi sottoscrive l’offerta è previsto un bonus da 30 euro per chi attiva una sola fornitura. Se il cliente sceglie lo stesso fornitore e decide per la combinazione dual fuel potrà contare su un bonus di 60 euro.

Scopri l’offerta più conveniente di Heracomm »

3. Edison World Plus Gas

Un’offerta quella di Edison che include una serie di servizi digitali e che può essere arricchita da pacchetti extra. I clienti che scelgono World Plus Gas potranno accedere alle bollette web e attivare un servizio di notifica via mail o sms. Le fatture saranno conservate in un archivio digitale e si potranno pagare online con il proprio profilo Edison.

Il gestore ha studiato anche un’app con il programma Energy Control Light. Questo strumento è stato creato per aiutare i clienti ad individuare gli sprechi di energia e per trovare gli elettrodomestici che consumano di più. L’app fornisce anche i consigli utili ad ottimizzare i consumi domestici.

A pagamento inoltre saranno disponibili anche i servizi Prontissimo Casa. Si tratta di un’opzione per ottenere assistenza telefonica e l’intervento di artigiani e professionisti in caso di guasti.

Con questa tariffa il prezzo del gas sarà indicizzato con il TFF (prezzo all’ingrosso), ad Ottobre il gestore propone un costo di 0,0870 euro/smc. Il risparmio per un anno di fornitura, considerando le attuali offerte del mercato tutelato, supererebbe gli 81 euro.

Attiva World Plus Gas »

4. Gas Prezzo Fisso 12 mesi

Il corrispettivo dell’offerte luce di wekiwi è questa tariffa gas. Anche in questo caso il fornitore propone un costo fisso della materia prima per 1 anno, il prezzo è di 0,1200 euro/smc. Il conto annuale per la fornitura di 1080 m3 sarebbe di 675 euro circa, il risparmio rispetto al conto dei clienti tutelati supererebbe i 76 euro in 12 mesi.

Con wekiwi sono disponibili degli sconti per i clienti che usano il profilo web e per chi addebita le bollette sul conto. Gli utenti potranno poi ricevere il bonus di 20 euro attivando una fornitura, o di 40 euro se scelgono una tariffa dual fuel. Il sistema di pagamento dei consumi con wekiwi si basa sulle Cariche mensili.

Scopri quanto puoi risparmiare con wekiwi »

5. Web Gas

Un’altra offerta di Edison è la Web Casa, si tratta di un piano a prezzo bloccato per 1 anno. Con questa tariffa il gas costerà ai clienti 0,1250 euro/smc. Il calcolo della spesa annuale, stando all’esempio preso in esame, sarebbe di oltre 679 euro, in ogni caso quindi la coppia potrebbe risparmiare 71,46 euro in 1 anno.

I servizi inclusi o attivabili sono gli stessi descritti con la precedente promozione.

Attiva Web Gas »

